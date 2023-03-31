В Госдуме опровергли возможность вручения повестки в военкомат через «Госуслуги»

Российское законодательство не предусматривает возможности получения повестки через портал «Госуслуги», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У нас в законе действующем нет никаких повесток через «Госуслуги». Если будут изменения в законе, тогда мы будем говорить об этом [как они расцениваются]. На сегодня ничего подобного нет», – сказал он Ura.ru

Его слова подтвердил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram. «Я таких норм закона не знаю. (…) Порядок вручения повесток – прежний», – написал он.

В свою очередь депутат Александр Хинштейн добавил, что закон не обязывает гражданина иметь запись на «Госуслугах». Имеющийся электронный кабинет человек может удалить при желании, никакой ответственности за это не предполагается, сообщил он в Telegram.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что россияне будут получать повестки через портал «Госуслуги». Позднее его заявление было опровергнуто.