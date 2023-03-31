Названы приоритетные задачи новой концепции внешней политики России

Развитие отношений с Китаем и Индией названо приоритетным в новой концепции внешней политики России

Развитие отношений с Китаем и Индией приоритетно для России, также будут укрепляться сотрудничество в Латинской Америкой, исламской цивилизацией и Африкой, говорится в новой концепции внешней политики России.

Как отмечается в документе, Россия намерена развивать широкое международное сотрудничество в интересах противодействия политике, направленной на проведение разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

Также в концепции подчеркивается, что Россия не считает себя врагом Запада, и со временем намерена вернуть взаимоуважительное взаимодействие на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов.

Кроме того, согласно новой концепции внешней политики, Россия считает исламскую цивилизацию дружественной и будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней. Также будет наращиваться взаимовыгодное сотрудничество со странами Латинской Америки на деидеологизированной и взаимовыгодной основе.

Как отмечается в документе, Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий в среднесрочную и на более отдаленную перспективу.

Россия, согласно новой концепции внешней политики, будет относиться к другим государствам так, как они относятся к ней.