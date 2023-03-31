В Кремле призвали не относиться серьезно к петиции о ядерном оружии на Украине

Не ко всем петициям следует относиться серьезно, в том числе о размещении ядерного оружия на Украине, но это опасная тенденция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что сама по себе не новая. Представитель Кремля напомнил о прошедшей два года назад Мюнхенской конференции, где о такой возможности говорил сам президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

Песков пояснил, что это та гипотетическая опасность, на которую Россия страна не может не обращать внимание.

Напомним, на сайте офиса Зеленского появилась петиция с призывом восстановить статус Украины как ядерного государства.