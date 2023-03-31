В ОДКБ назвали беспрецедентным усиление НАТО на Черном море и в Прибалтике

ОДКБ: Усиление военного потенциала НАТО в районе Черного моря и Прибалтики беспрецедентно

Наращивание военного потенциала Североатлантического альянса в черноморском регионе, странах Балтии, а также в Польше беспрецедентно, заявили в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам расширенного совещания руководящего состава в штабе объединения.

Как заявили в ОДКБ, происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО в странах Балтии, Польше и в черноморском регионе, передает ТАСС.

Как заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, Продолжается линия на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине.

По его словам, на западном направлении планомерно продолжается наращивание воинских группировок, развитие военной инфраструктуры в непосредственной близости от союзных границ России и Белоруссии.

Ранее начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что запланированные на армянской территории учения ОДКБ «Нерушимое братство» теперь решили провести в Киргизии.