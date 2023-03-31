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Министр обороны Украины попросил Запад о помощи для контрнаступления
Министр обороны Украины Резников призвал Запад усилить военную поддержку ВСУ во время подготовки к контрнаступлению
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Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступательной операции и просят европейских партнеров усилить военную помощь Киеву тяжелой техникой и профессиональной подготовкой украинских военнослужащих за рубежом, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Резников на встрече с делегацией комитета ЕС по вопросам политики и безопасности во главе с его председателем Дельфиной Пронк поблагодарил иностранных партнеров за оказание «всесторонней поддержки» и рассказал о подготовке ВСУ к контрнаступлению, передает РИА «Новости».
По его словам, Киев заинтересован в организации тренировок украинских военных на всех уровнях – от индивидуальной подготовки солдат до коллективных учений. Украинский министр добавил, что Киев ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который «должен засвидетельствовать, что Украина – страна, которая умеет воевать против России».
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо всеми силами противостоять восприятию планируемого Украиной контрнаступления как решающего сражения.
СМИ: Удар «Кинжалов» уничтожил центр планирования НАТО на Украине
Греческая Pronews сообщила об уничтожении центра планирования НАТО на Украине ударом «Кинжала»
Удар российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» ликвидировал центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса, сообщает греческий портал Pronews.
Удар нанесли еще в начале марта, цель располагалась на глубине 120 метров под землей, утверждает Pronews, передает «Российская газета».
Всего в момент удара в центре связи было порядка 300 человек, включая военных советников и офицеров НАТО.
Большая часть офицеров – это граждане Британии и Польши, отмечает портал. В бункере якобы располагался центр управления и планирования операциями НАТО на украинской территории.
Его прикрывали ПВО Iris-R и NASAMS, они также были уничтожены этим ударом.
В начале марта американские СМИ сообщали, что российские военные изменили тактику в ходе СВО, и начали применять «Кинжалы» в сочетании с другими средствами.
Рогов: Украина стягивает западную бронетехнику на Запорожское направление
Рогов заявил о стягивании Киевом западной бронетехники и артиллерии на запорожский фронт
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска активно стягивают технику, в том числе гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким количеством вооружения Киев может попытаться организовать наступление.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам на запорожском участке фронта.
Россия назвала нарушением обязательств передачу Болгарией и Чехией Киеву вертолетов
Передача Болгарией и Чехией вертолетов российского производства киевскому режиму является грубым нарушением международных обязательств, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Госкомпании Болгарии «Авионамс» и «Терем – Летец», чешская «Лом Прага», согласно данным прессы, проводят нелегитимный ремонт и модернизацию боевой вертолетной техники советского и российского производства, а затем отправляют ее на Украину, заявили в ФСВТС ТАСС.
Такая деятельность грубо нарушает международные обязательства стран и наносит ущерб мировой системе экспортного контроля, уверены в службе. Российская сторона не несет ответственности за безопасную эксплуатацию этих вертолетов.
Ранее ФСВТС заявляла, что передача Словакией самолетов МиГ-29 киевскому режиму нарушает соглашение о реэкспорте.
В Румынии рассказали о способе объединения с Молдавией
МИД Румынии: Бухарест хочет объединения с Молдавией внутри ЕС
Бухарест хочет, чтобы Молдавия получила статус члена Евросоюза как независимое государство, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
По словам министра, Румыния поддерживает объединение с Молдавией в составе Евросоюза, когда она станет членом ЕС как независимое государство, передает РИА «Новости».
Он отметил важность оказания поддержки Молдавии со стороны европейских государств в укреплении ее обороноспособности, несмотря на то, что страна является нейтральным государством.
Ранее заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО усилит военную поддержку Молдавии, продолжая соблюдать ее нейтралитет.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, к каким последствиям приведет переход в Молдавии на румынский язык и почему внутри республики все чаще говорят об объединении с Румынией.
ВСУ в ролике на английском пообещали оккупировать украинские земли
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Минобороны Украины опубликовало и впоследствии удалило рекламный ролик, в котором на плохом английском языке заявило, что западная техника поможет украинским войскам оккупировать Украину, ролик был опубликован в Telegram-канале ведомства и на странице министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
В ролике Резников катается на западных бронемашинах. Как сообщает РИА «Новости», текст в видео гласит: «Это оружие помогает нам оккупировать украинские территории» (англ. This weapon help us to occupy Ukranian territories).
Кроме того, автор ролика попытался поблагодарить Америку за поддержку, использовав для описания оказываемой Штатами помощи несуществующее слово «unswalking», сведений о котором нет в Оксфордском и Кембриджском словарях.
Позднее ролик был удален и заменен новым с более связным текстом. Согласно ему, западное оружие поможет освободить украинские территории, а благодарность Штатам высказывается за «непоколебимую» (англ. unwavering) поддержку.
Украинская генпрокуратура предъявила обвинение Монтян
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Общественного деятеля и публициста Татьяну Монтян собираются судить на Украине по нескольким статьям, включая коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность страны, сообщил офис генпрокурора страны.
В суд поступил обвинительный акт в отношении Монтян, являющейся «известным адвокатом», сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины, передает РИА «Новости».
В сообщении не указывается фамилия обвиняемой, но опубликована фотография Монтян.
Ей инкриминируются «публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «коллаборационную деятельность», «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины».
Монтян покинула Украину в 2021 году, СБУ заявляла о возбуждении уголовного дела против нее. Монтян постоянно посещает ДНР и ЛНР. В ее квартире проводили обыски.
Она выступала против государственного переворота на Украине в 2014 году. В 2015 году ее внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец».
Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
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Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.
Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.
Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.
Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».
Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
СМИ: События на Украине мешают Грузии ремонтировать советскую военную технику
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Грузия в связи с событиями на Украине не имеет возможности ремонтировать в этой стране остающуюся на вооружении местной армии советскую военную технику, сообщает грузинское издание «Квирис палитра» («Палитра недели»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным издания, значительную часть вооружения армии Грузии составляют выпущенные еще в СССР бронетехника, артиллерия, средства ПВО и авиация.
Сообщается, что эту технику в течение десятилетий Грузия именно с помощью Украины там ремонтировала, получала в этой стране запчасти или помощь специалистов. Газета пишет, что сегодня ремонтировать эту технику нереально.
«Палитра недели» отмечает, что остающаяся на вооружении в Грузии советская военная техника нуждается в серьезной модернизации.
«Лучшим выходом было бы от нее избавиться, а в качестве компенсации получить западную военную технику, даже состарившуюся, но с гарантиями ее ремонта в будущем в странах НАТО и получения там запчастей», – пишет грузинское СМИ.
Ранее экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили допустил, что нынешние власти страны предложат военным принять участие в вооруженном противостоянии с Украиной на стороне России.
Российский военный рассказал о «сброде» иностранных наемников в Артемовске
Российский военный: Оборонять Артемовск ВСУ помогали наемники из Польши и Грузии
Помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Боец группы «Вагнера» сообщил РИА «Новости», что у польских наемников была отличительная черта – черная форма.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что город Артемовск в скором времени фактически окажется в окружении.
В ВСУ пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных
В ВСУ пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных
Мотивация у военнообязанных граждан служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) снизилась, люди выбирают жизнь в безопасных регионах, заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
По словам Гуменюк, многие эвакуированные в безопасные регионы Украины поняли, что жизнь продолжается без боевых действий, мотивация воевать у людей снизилась, передает ТАСС.
Она назвала вынужденной мерой раздачу повесток на улицах и в транспорте, а также применение силы при задержании военнообязанных в разных регионах Украины.
Ранее украинским призывникам пообещали рассылку повесток по СМС и через мессенджеры.
Газета ВЗГЛЯД изучала, с какой целью киевский режим пытается ускорить мобилизацию и какие усилия для этого прилагает.
Российские военные за сутки уничтожили 570 украинских военных
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены живая сила и техника противника возле пунктов Синьковка, Гряниковка, Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы около 50 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ недалеко от пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка, Григоровка и Торское Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки уничтожены до 130 военнослужащих, две бронемашины, установка РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за прошедшие сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре машины пехоты, шесть бронемашин, установка РСЗО «Ураган», гаубицы Д-20 и Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром и Владимировкой ДНР, Малиновкой и Щербаками Запорожской области.
За минувшие сутки на этих направлениях ликвидированы более 25 военнослужащих и две бронемашины, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25 военнослужащих, 11 автомобилей и три гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах, сообщил Конашенков.
Возле Гребенниковки Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1».
Поблизости от Ольговки Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны. В районе Зализничного Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.
Украинский суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры
Суд на Украине отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения их иска против решения украинских властей разорвать договор об аренде объектов обители, говорится в решении Хозяйственного суда Киева.
Решение вступает в силу с момента его подписания и может быть обжаловано, отмечается в решении судебной инстанции, передает ТАСС.
Напомним, к стенам лавры и на ее территорию подогнали автозаки. На территории храма заметили людей с автоматами.
В Кремле осудили выселение монахов из Киево-Печерской лавры.
Шеслер: Зеленскому плевать на православных украинцев
Политолог Шеслер указала на лицемерность слов Зеленского о религиозной свободе на Украине
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Зеленский под шум текущих событий решился на полное уничтожение УПЦ, и события вокруг Киево-Печерской лавры это подтверждают, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры.
«К сожалению, обращение митрополита в очередной раз будет проигнорировано офисом Зеленского. Власть в стране взяла последовательный курс на полное уничтожение УПЦ. Зеленскому необходимо избавиться от неугодных служителей и монахов, лишить их храмов и монастырей», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Слова митрополита Павла – крик отчаяния. Он не может угрожать руководству Украины. Церковь не обладает никакими рычагами воздействия на Зеленского, в то время как у президента на службе находится огромная репрессивная машина. Не стоит забывать и про радикальных националистов, которые ненавидят УПЦ и неоднократно избивали ее сторонников», – рассуждает собеседница.
«Фактически церковь в настоящий момент может опираться только на своих прихожан и их веру. Поддержки им ждать неоткуда. Удивительно, что такое происходит с УПЦ, представителей которой великое множество по всей стране, и их число гораздо больше, чем у других конфессий», – полагает эксперт.
«Тем не менее это еще раз подтверждает всю лицемерность заявления Зеленского о религиозной свободе на Украине. Это подлое пренебрежение правами человека на вероисповедание. Руководству страны абсолютно плевать на мировоззрение собственных граждан. Жестокие гонения на представителей УПЦ, которые выражаются в том числе в ситуации с Киево-Печерской лаврой, решили обозвать шагом к демократии», – резюмирует Шеслер.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился
к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры. «Наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» – отметил он.
Наместник лавры заявил, что «220 человек братии выброшены на улицу», поскольку Зеленский «не смог принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом» и не остановил одержимого «злобой, ненавистью и дьявольским бешенством министра культуры». «Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» – подчеркнул церковнослужитель.
Решение администрации Зеленского раскритиковал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, подобные действия могут привести к нехорошим последствиям. Он отметил, что действующее руководство страны, судя по всему, не знает понятия «Варфоломеевская ночь».
Комиссия по инвентаризации имущества для передачи государству помещений Киево-Печерской лавры, которые арендовала каноническая УПЦ, начнет работу в четверг и завершит 1 мая. Уточняется, что процесс пройдет «поэтапно и с составлением протоколов». Предполагается, что состоится осмотр помещений, затем их опечатают, после чего представители УПЦ уже не смогут попасть внутрь. В настоящий момент к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника, однако верующие их не пускают.
Подобные действия со стороны украинских властей, по мнению Зеленского, призваны защитить общество от «московских манипуляторов религией». Он отметил, что власти осуществили очередной «шаг к укреплению духовной независимости». По версии Зеленского, Украина является «территорией самой большой религиозной свободы» в данной части Европы.
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Орбан заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину
Орбан: Европейские лидеры близки к обсуждению отправки войск на Украину
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Европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
«Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», – приводит его слова РИА «Новости».
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом.
Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.