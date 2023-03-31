Грузия нарастила экспорт автомобилей в Россию

«Коммерсант»: Грузия нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию

Грузия нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию, Армению, Киргизию и Казахстан, следует из данных ее таможенной статистики.

Как пишет «Коммерсант», поставки в Россию в январе-феврале 2023 года составили 978 автомобилей на 13,5 млн долларов против 209 машин годом ранее. В Казахстан – 2,6 тыс. машин на 51,5 млн долларов против 935 штук годом ранее, в Армению – 2,8 тыс. машин (почти $50,2 млн долларов) против 365 машин.

В самой Грузии автомобили не выпускаются, однако страна активно импортирует их.

По данным «Автостата», в январе-феврале в России было продано почти 9,8 тыс. автомобилей возрастом до трех лет, ввезенных по параллельному импорту. Однако дилеры в основном получают машины из Китая.

В целом, по данным правительственного агентства Грузии по статистике, в январе и феврале реэкспорт легковых автомобилей достиг десятилетнего максимума в 13,5 тыс. автомобилей общей стоимостью 236,8 млн долларов.

Ранее иранские производители начали сертификацию автомобилей для поставок в Россию.