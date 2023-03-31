Премьер и министр обороны Словакии прибыли на Украину

Премьер и министр обороны Словакии прибыли с визитом на Украину

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и глава министерства обороны страны Ярослав Надь прибыли для переговоров на Украину, сообщил глава словацкого правительства.

По его словам, они вместе с Ярославом Надем прибыли на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым, передает РИА «Новости».

Ранее словацкая партия SMER подала в суд на членов правительства страны, принявших решение о передаче МиГ-29 Киеву.

Напомним, киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13.