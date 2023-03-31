Цены на нефть снизились в ожидании статданных из США

Мировые цены на нефть начали умеренное снижение в ожидании статданных из США

Мировые цены на нефть в пятницу начали умеренно снижаться: инвесторы ждут проясняющих темпы инфляции данных из США, которые повлиять на дальнейшую монетарную политику.

Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 9.29 снижается на 0,48%, достигая 78,22 доллара за баррель, а майских фьючерсов на WTI – на 0,32%, до 74,13 доллара, передает РИА «Новости».

Нефть немного дешевеет, пока инвесторы ждут февральский ценового индекс расходов на личное потребление в США, он может подсказать рынку существующий темп инфляции в стране. Согласно порталу DailyFX, на данный момент аналитики прогнозируют сохранение показателя на нынешнем уровне в 4,7%. Индекс также может быть учтен Федеральной резервной системой США, которая недавно вновь повысила учетную ставку.

Региональный президент Федрезерва в Бостоне Сьюзан Коллинс заявила, что «предстоит еще много работы, чтобы снизить темпы инфляции до целевого уровня в 2%». Повышение учетной ставки, как правило, отрицательно влияет на цены на нефть из-за снижения притока новой ликвидности на рынки.