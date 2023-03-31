Секс-работницы вышли на марш протеста в Амстердаме

Dutch News сообщил о марше протеста секс-работниц против ликвидации квартала «красных фонарей» в Амстердаме

Около 150 работниц секс-индустрии и их сторонники вышли на марш протеста против планов ликвидации квартала «красных фонарей» в Амстердаме, сообщили СМИ.

Марш завершился у ратуши, куда участников акции не пропустила усиленная охрана. Однако мэр Амстердама Фемке Халсема провела короткий разговор с некоторыми участниками марша у дверей здания. Халсема обещала встретиться с ними позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Dutch News.

Участники акции протеста требуют от Халсемы отказаться от планов строительства так называемого Центра эротики. Центр должен будет заменить как минимум 100 публичных домов. Кроме того, протестующие недовольны решением о более раннем (в три часа ночи вместо шести часов утра) закрытии эмблематичных «борделей с витринами», которое коснется почти 250 заведений.

Сами власти Амстердама заверили, что не выступают против секс-индустрии, но хотят, чтобы центр города стал более подходящим для жизни, для этого нужно уменьшить количество туристов и криминала.

Напомним, власти Нидерландов официально отказались от названия «Голландия», чтобы изменить имидж страны за рубежом. СМИ заявляли, что государство хочет избавиться от ассоциаций с наркотиками и амстердамским «кварталом красных фонарей».