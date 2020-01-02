Голландцы отказываются от главного слова в своей истории

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2 января, четверг  |  Последнее обновление — 16:58  |  vz.ru
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Российский ледокольный флот – одно из важнейших конкурентных преимуществ нашей страныФото: Семен Майстерман/ТАСС
Прошедший год продемонстрировал взрывной рост на одной из важнейших транспортных артерий России – Северном морском пути. За счет чего это произошло, почему российский маршрут выигрывает у ряда других конкурентов и почему освоение северного транспортного коридора сулит России колоссальные выгоды? Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Эстония лишает себя шанса заработать с помощью России

Прибалтийские страны выдавливают российские СМИФото: Евгения Новоженина/РИА «Новости»
В Эстонии прекратил свою деятельность местный филиал российского агентства «Спутник». Все последние месяцы его сотрудники подвергались давлению – сначала им заблокировали возможность получать законную зарплату, а потом и вовсе стали грозить уголовными делами. Как это скажется на отношениях Таллина и Москвы?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Айзек Азимов – великий пророк из Смоленской губернии

Владимир Веретенников, Журналист
Азимов создал книги, в которых под видом далекого грядущего с большой степенью точности описывается нынешнее. Помните? Великолепная галактическая империя, объединившая двадцать пять миллионов обитаемых миров – и невозможно было представить такой силы, которая хотя бы ее пошатнула. Подробности...
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Выживший Ваня Фокин – это все мы

Сергей Мардан, публицист
Ваня Фокин, который не погиб под обломками разрушенного страшным взрывом дома и чудесным образом спасен, – это все мы, это отражение нашей судьбы. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

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Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...
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              Голландцы отказываются от главного слова в своей истории

              Название «Нидерланды» уходит далеко в историю, но миру пока более привычно слово «Голландия»   2 января 2020, 14:45
              Фото: Friso Gentsch/DPA/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Власти Нидерландов официально отказались от названия «Голландия» – и требуют от всего остального мира сделать то же самое. Почему правительство страны начинает этот своеобразный ребрендинг, от какого образа своего государства власти хотят избавиться и какой приобрести? А главное – насколько успешной будет эта реформа?

              С 1 января Нидерланды официально отказались от названия «Голландия». Местные власти, университеты и посольства будут использовать только официальное название страны – Нидерланды. Власти объяснили, что хотят изменить имидж страны за рубежом. Как заявил министр внешней торговли Сигрид Кааг, новое название представит Нидерланды в «современном стиле».

              Название «Нидерланды» будет активно использоваться на предстоящих летом Олимпийских играх в Токио и на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме. Реформа обошлась в 200 тысяч евро. При этом официальный – оранжевый – цвет страны не изменится, зато уйдет в прошлое тюльпан как один из главных госсимволов.

              Название «Голландия» произошло от наименования двух исторически наиболее развитых провинций страны – Северной и Южной Голландий. Однако верным является употребление названия «Нидерланды», которые состоят из 12 провинций и нескольких островов Карибского бассейна. Отныне национальная футбольная команда будет называться исключительно Нидерландами на любых официальных встречах. В связи с этим известная во многих странах песня болельщиков «оранжевых» «Hup De Holland, Hup» тоже, по всей видимости, уйдет в историю.

              О решении Нидерландов отказаться от «Голландии» стало известно в начале октября прошлого года. Первой эту идею высказала группа профессиональных правительственных маркетологов. По их мнению, нужно формировать образ государства как «разработчика передовых технологий для решения глобальных проблем». В докладе «Команда Нидерланды» указывалось на «необходимости более единообразного и скоординированного национального брендинга».

              МИД Нидерландов сообщал, что страна хочет отказаться от позиционирования себя за рубежом как «Голландии», чтобы избежать «двусмысленности», представляя миру свои ценности, которые сейчас главным образом ассоциируются с мельницами, сырами и Амстердамом. Власти Нидерландов намерены представить свое государство как «открытую, изобретательную и инклюзивную страну».

              Нидерланды исходят из «прагматичного подхода», предусматривающего «использование наименования в различных областях»: экспорте, туризме, спорте, национальной культуре, нормах и ценностях. СМИ заявляли, что государство также хочет избавиться от ассоциаций с наркотиками и амстердамским «кварталом красных фонарей», где расположены публичные дома. Этому злачному месту вернут историческое название – «Де Валлен», или «Центр города».

              Как отмечает РИА «Новости», власти страны также полагают, что данное решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию – Амстердам, Харлем и Гаагу – и эти города не справляются с наплывом туристов.

              Политолог и публицист Владимир Корнилов, который некоторое время жил и работал в Нидерландах, указал на то, что многие провинции страны обижаются, когда всю страну называют Голландией. Впрочем, он сомневается, что кампания властей принесет быстрый результат, поэтому страна продолжит ассоциироваться с марихуаной и кварталами красных фонарей.

              «Я не думаю, что для зарубежных туристов это станет решающим фактором. Ну, будут называть все это нидерландскими наркотиками и нидерландским районом красных фонарей. В исторической языковой традиции эту страну будут еще долго называть Голландией, причем не только зарубежные туристы, но многие голландцы тоже. Целый ряд исторических терминов, выражение «Летучий голландец» навсегда будут закреплены в культуре», – сказал Корнилов газете ВЗГЛЯД.

              В свою очередь старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Невская сомневается, что среднестатистический турист будет определять свой маршрут, исходя из названия страны. Более того, во всей этой кампании есть серьезные издержки, потому что Голландия ассоциируется также с вполне невинными вещами вроде велосипедов или тюльпанов. «Тот же фестиваль тюльпанов, который каждую весну проводится в Голландии, а теперь уже в Нидерландах, теперь может привлекать меньше внимания. Поэтому решение властей несколько противоречивое. Но то, что об этом сейчас говорят, это дополнительное привлечение внимания к стране», – сказала Невская газете ВЗГЛЯД.

              Впрочем, она уверена, что в ближайшее время иностранцы продолжат называть Нидерланды Голландией и властям придется в дальнейшем с помощью пиара привлекать внимание к Нидерландам. «Нужно придумать яркий образ, который запомнится и начнет заманивать туристов. Но я думаю, что Голландия по-прежнему будет брендом. Вряд ли они переименуют свой главный туристический сайт Holland.com», – прогнозирует эксперт.

              Корнилов сравнил происходящее в Нидерландах с попытками украинских властей убедить остальной мир писать Kyiv вместо Kiev. «Для агитации и пропаганды в этом направлении Украиной выделяются солидные ресурсы. Вот теперь Нидерланды будут вести такую же кампанию на мировом уровне. Это не последняя попытка подобного рода», – прогнозирует Корнилов. Он напомнил, что Великобритания выделяла немало средств на то, чтобы отучить иностранцев от слова «Англия». «На международном уровне англичане называют себя исключительно United Kingdom (UK), но во всем мире их все равно называют Англией. Дональд Трамп недавно рассказывал о том, что американцы называли Великобританию Англией и будут называть так», – отметил политолог.

              В прошлом многие государства меняли названия по тем или иным причинам. Несмотря на то, что есть Персидский залив, одноименной страны не существует чуть менее века, с 1935 года она известна как Иран. Есть несколько версий переименования Персии. Согласно одной из них, власти посчитали, что «Иран» будет звучать гордо и подчеркивать арийские корни местных жителей, которых не устраивал тот факт, что Персией страну первыми назвали древние греки. Переименованию были рады далеко не все, и в 1959 году шах Мохаммед Реза Пехлеви счел актуальными оба варианта. Но затем шах был свержен и с течением времени название «Персия» постепенно сошло на нет.

              Сейчас многие и не вспомнят, что Таиланд был когда-то Сиамом. Только в 1939 году власти решили изменить название, посчитав его неместным.

              Как и в случае с Персией, эту территорию назвали Сиамом иностранцы. Эти земли в основном заселены тайцами, но несколько столетий страна называлась Сиамом. Слово «Таиланд» сочли более благозвучным и способным изменить имидж государства. Но в 1945 году страна снова стала Сиамом. Только король Рама 9-й Пумипон Адульядет в 1949 году опять переименовал страну в Таиланд. Тем не менее слово «Сиам» осталось в культуре. Оно закрепилось в выражении «сиамские близнецы». А о сиамских кошках тоже наслышаны во всем мире.

              Одно из последних переименований произошло в 1972 году, когда Доминион Цейлон стал Шри-Ланкой, то есть вернул свое древнейшее название. В колониальные века эти земли сначала захватили голландцы, а затем – англичане. Таким образом Шри-Ланка стала Цейлоном и была объявлена в 1802 году колонией Великобритании. В 1848 году Цейлон стал независимым государством-доминионом в составе Британского Содружества наций, а в 1972 году была провозглашена Демократическая Республика Шри-Ланка, независимому государству тут же вернули древнее название. 

              По похожему сценарию происходило переименование Мьянмы в Бирму и обратно. В конце XIX века британские колонизаторы назвали Мьянму Бирмой, но в 1989 году пришедшие к власти военные вернули государству исконное название, которое официально признано большинством стран, в том числе и Россией.


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