Амстердам бессилен перед проблемой «квартала красных фонарей»

Взгляд
7 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:13  |  vz.ru
Разделы

Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
Перейти а раздел…

Захваченный британцами танкер породил множество загадок

Иранцы назвали «российским» захваченный британским спецназом танкер в ГибралтареФото: Marcos Moreno/AP/ТАСС
Полиция Гибралтара начала допрос моряков арестованного ранее не то панамского, не то иранского танкера, который вез нефть в Сирию. Что за люди взяты под арест, не ясно. Известно, что в команде есть украинцы, а набирала экипаж фирма из Одессы. Но в Иране почему-то объявили, что танкер принадлежит россиянам. Так чей же корабль захватили англичане и должна ли Россия защищать его экипаж? Подробности...
Перейти а раздел…

Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
Перейти а раздел…

Япония вступила в войну нового типа

«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасльФото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
Обсуждение: 210 комментариев

Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 275 комментариев

Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
    Перейти а раздел…

    Честный Взгляд: Не женское дело

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 11 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

      Перейти а раздел…

      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
      Подробности...

      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
      Подробности...

      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от паводка чиновника
            США призвали Германию ввести наземные войска в Сирию«Подозреваемого» по делу Скрипалей «отследили» до штаб-квартиры ВАДАОнищенко указал на исходящую из Грузии угрозуЭксперт: США хотят разрушить отношения России и Германии
            В Совфеде ответили на резолюцию ОБСЕ по Абхазии и Южной ОсетииСоловьев оценил видео со странным поведением ЗеленскогоБерлускони раскрыл данное Путину обещаниеДНР заявила об уничтожении беспилотника ВСУ, корректировавшего огонь по храму
            Кудрин оценил слова Путина о «дрейфе» в сторону ГлазьеваВолкер потребовал от новой Рады выполнить Минские соглашенияКомитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизмаГлавный диетолог России опроверг информацию Минздрава о норме потребления молока

            «незаконная оккупация»


            В ОБСЕ потребовали от России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

            «что-то сильнодействующее»


            Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании

            обстоятельства трагедии


            Появилась новая версия исчезновения малайзийского Боинга

            Видео

            особый случай


            Украинский военный открыл огонь по националистам в Донбассе

            церемония прощания


            На похоронах подводников заявили о предотвращении «катастрофы планетарного масштаба»

            нештатная ситуация


            Стало известно о смертельной опасности для экипажа «Федерации» при запуске с Восточного

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            «начальник ПВО Снежного»


            Как Украина смогла похитить в ДНР «ключевого свидетеля катастрофы «Боинга»

            Злые «сторожи»


            Сергей Худиев: Обратная сторона семьи

            Либерализм умирает


            Петр Акопов: Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

            Фабрика идей


            Алексей Фирсов: Россия может сформулировать новую идеологию для планеты

            на ваш взгляд


            Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?

            Амстердам бессилен перед проблемой «квартала красных фонарей»

            «Люди смеются над ними, оскорбляют или фотографируют их без их разрешения»   7 июля 2019, 16:00
            Фото: Velar Grant/Zuma/Global Look Press
            Текст: Владимир Добрынин

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Согласно сообщениям европейских СМИ, Амстердам хочет избавиться от знаменитого «квартала красных фонарей», давно уже погруженного в экономический кризис. Инициатива объясняется страданиями проституток от бестактности туристов. Но это далеко не единственная проблема, связанная со скандальным кварталом.

            Мэр Амстердама Фемке Хальсема выступила с заявлением о судьбе знаменитого «квартала красных фонарей», что вынесло ее фамилию на первые полосы европейских газет. СМИ запестрели убойными заголовками, удержаться от клика на которые читатель просто не в силах:

            «Амстердам хочет положить конец проституции». «Мэрия Амстердама закроет «красный квартал» из-за преследований, которым подвергаются жрицы любви». «Конец спектакля: больше проституток вы не увидите».

            Содержание статей, как это часто бывает, к зазывным титулам имело лишь отдаленное отношение. На самом деле Хальсема (и не она первая на этом посту) заговорила о некоторых реформах в секс-бизнесе, испытывающем самый настоящий кризис. О войне против официально существующих «домов терпимости» не может идти и речи.

            Напротив, о проституции голландская чиновница говорит с гордостью (примерно такую же гордость испытывают либералы за представителей ЛГБТ). «Проституция легальна в Нидерландах с 2000 года. Это было узаконено, потому что мы думаем, что это возможность для женщины, зарабатывающей этим, быть независимой», – заявила Хальсема местной газете Het Parool.

            Но при этом, подчеркнула мэр, «люди смеются над ними, оскорбляют или фотографируют их без их разрешения». То есть бессовестным образом «используют образы, не платя за них».

            Фемке Халсема (фото: PPE/face to face/Global Look Press)
            Фемке Халсема (фото: PPE/face to face/Global Look Press)

            Дело в том, что Де-Валлетьес, или «Стеночки», как еще называют «квартал греха» голландцы, давно превратился в обязательный пункт культурной программы туристов, среди которых крайне мало потенциальных клиентов. По словам Фрица Рувоета из организации Bright Fame, которую считают своеобразным профсоюзом проституток, «заоблачные цены на 20-минутное удовольствие в «красном квартале» отпугивают желающих, и в «Стеночки» теперь ходят с познавательными и воспитательными целями».

            Познавательными – в смысле устроить селфи-сессию на фоне витрин, в которых выставляются живые секс-манекены. Денег за это туристы, разумеется, не платят, а фотографии размещают в интернете, что может быть чревато для «жриц любви» неприятными последствиями.

            Такие селфи-сессии Хальсема называет «торговлей людьми» и предлагает «закрыть шторы в витринах». Уберечься от всевидящих фотокамер – да, поможет, но уже в режиме «так не доставайся же ты никому»: выбирать партнершу на 20 минут в Де-Валлетьес привыкли все-таки не вслепую.

            Что же касается воспитательных целей, то иногда в квартал приходят целыми семьями.

            Родители приводят 10-14-летних детей, рассказывая им: «Будешь хорошо себя вести и прилежно учиться в школе – попадешь в университет, и дорога в будущее станет для тебя светлой, а не будешь слушаться папу и маму, тебя ждет работа за стеклом».

            На уровне администрации Амстердама уже довольно давно дебатируется предложение сделать экскурсии в «красный квартал» «именными». То есть пролицензировать гидов и обязать их составлять списки туристов, которых они водят на платные экскурсии «по местам половой славы». Вольно присоединившихся при этом необходимо отшивать, а если не сумел отогнать их от группы, то пеняй на себя. Штрафовать предполагается гидов – с индивидуального предпринимателя 150 евро, а если он представляет фирму, то уже 950.

            Агенты в штатском могут в любой момент проверить соблюдение установленного порядка.

            Третий вариант, рассматриваемый мэрией, предполагает равномерно разбросать дома терпимости по другим районам города. Против такой постановки вопроса протестуют владельцы многочисленных баров, понатыканных в Де-Валлетьес на каждом шагу. Если квартал потеряет туристов, питейные заведения лишатся выручки.

            Как бы там ни было, с 2010 года городская администрация уже не раз и не два закрывала окна проституток под предлогом улучшения условий их жизни и труда, но потом они открывались вновь. Каждый новый состав амстердамской мэрии объявляет о намерении как-то решить проблему «квартала красных фонарей», прекрасно зная, что проведение действительно серьезных реформ там маловероятно.

            Правда, было запущено приложение, позволяющее совершить виртуальную экскурсию по кварталу всего за 4,49 евро, что устраивает многих. Во-первых, потенциальный клиент может определиться, надо ли ему туда идти и тратить свое время, что уменьшает количество топчущихся возле витрин. Во-вторых, можно получить данные о местных барах и кофешопах, что стало для них дополнительной рекламой.

            Очередное заявление мэрии о необходимости перемен в квартале – это тоже реклама, точнее проверенный способ саморекламы амстердамских чиновников. Если выступил с громким заявлением о нелегкой судьбе проституток, его все газеты Европы перепечатают. 


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............