Амстердам бессилен перед проблемой «квартала красных фонарей»

На самом деле Хальсема (и не она первая на этом посту) заговорила о некоторых реформах в секс-бизнесе, испытывающем самый настоящий кризис. О войне против официально существующих «домов терпимости» не может идти и речи. Напротив, о проституции голландская чиновница говорит с гордостью (примерно такую же гордость испытывают либералы за представителей ЛГБТ). «Проституция легальна в Нидерландах с 2000 года. Это было узаконено, потому что мы думаем, что это возможность для женщины, зарабатывающей этим, быть независимой», – заявила Хальсема местной газете Het Parool. Но при этом, подчеркнула мэр, «люди смеются над ними, оскорбляют или фотографируют их без их разрешения». То есть бессовестным образом «используют образы, не платя за них». Фемке Халсема (фото: PPE/face to face/Global Look Press) Дело в том, что Де-Валлетьес, или «Стеночки», как еще называют «квартал греха» голландцы, давно превратился в обязательный пункт культурной программы туристов, среди которых крайне мало потенциальных клиентов. По словам Фрица Рувоета из организации Bright Fame, которую считают своеобразным профсоюзом проституток, «заоблачные цены на 20-минутное удовольствие в «красном квартале» отпугивают желающих, и в «Стеночки» теперь ходят с познавательными и воспитательными целями». Познавательными – в смысле устроить селфи-сессию на фоне витрин, в которых выставляются живые секс-манекены. Денег за это туристы, разумеется, не платят, а фотографии размещают в интернете, что может быть чревато для «жриц любви» неприятными последствиями. Такие селфи-сессии Хальсема называет «торговлей людьми» и предлагает «закрыть шторы в витринах». Уберечься от всевидящих фотокамер – да, поможет, но уже в режиме «так не доставайся же ты никому»: выбирать партнершу на 20 минут в Де-Валлетьес привыкли все-таки не вслепую. Что же касается воспитательных целей, то иногда в квартал приходят целыми семьями. Родители приводят 10-14-летних детей, рассказывая им: «Будешь хорошо себя вести и прилежно учиться в школе – попадешь в университет, и дорога в будущее станет для тебя светлой, а не будешь слушаться папу и маму, тебя ждет работа за стеклом». На уровне администрации Амстердама уже довольно давно дебатируется предложение сделать экскурсии в «красный квартал» «именными». То есть пролицензировать гидов и обязать их составлять списки туристов, которых они водят на платные экскурсии «по местам половой славы». Вольно присоединившихся при этом необходимо отшивать, а если не сумел отогнать их от группы, то пеняй на себя. Штрафовать предполагается гидов – с индивидуального предпринимателя 150 евро, а если он представляет фирму, то уже 950. Агенты в штатском могут в любой момент проверить соблюдение установленного порядка. Третий вариант, рассматриваемый мэрией, предполагает равномерно разбросать дома терпимости по другим районам города. Против такой постановки вопроса протестуют владельцы многочисленных баров, понатыканных в Де-Валлетьес на каждом шагу. Если квартал потеряет туристов, питейные заведения лишатся выручки. Как бы там ни было, с 2010 года городская администрация уже не раз и не два закрывала окна проституток под предлогом улучшения условий их жизни и труда, но потом они открывались вновь. Каждый новый состав амстердамской мэрии объявляет о намерении как-то решить проблему «квартала красных фонарей», прекрасно зная, что проведение действительно серьезных реформ там маловероятно. Правда, было запущено приложение, позволяющее совершить виртуальную экскурсию по кварталу всего за 4,49 евро, что устраивает многих. 