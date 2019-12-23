Педофилы Нидерландов объединились в политическую партию

Расформированное в 2014 году общество педофилов «Мартейн» анонсировало создание в наступающем году политического объединения, которое получит название «Партии любви к ближним, свободы и разнообразия», сообщили СМИ.

Голландская телекомпания RTL опубликовало расследование, доказывающее, что «Мартейн» до сих пор действует. Журналисты несколько месяцев под прикрытием собирали информацию в закрытой электронной группе.

«В этом замкнутом круге участники прославляют секс с маленькими детьми. Подробно описано, какие половые акты вы можете выполнять, с какими детьми и с какого возраста. Участники считают, что секс с детьми должен быть законным», – передает РЕН ТВ сообщение канала.

Больше того, один из участников группы поделился советами по жестокому обращению с детьми и подробной инструкцией, как соблазнить ребенка, а потом замести следы.

По сообщению журналистов, клуб «Мартейн» просто сменил название. И сейчас он насчитывает больше 100 человек.

«Педофилы из правящей партии – Народной партии за свободу и демократию – в прошлом пытались легализовать сексуальные отношения между взрослыми и детьми от 12 лет. Это даже никак не повлияло на их политическую карьеру!», – возмутились журналисты.

Само общество «Мартейн» в 2006-м пыталось стать партией и пройти в парламент. И суд «не мог» его запретить. В 2010 году из-за страха расправы партия закрылась. Но ее представители никуда не делись и планируют скорое возрождение, полагают журналисты.

Как отмечает канал, лидером нидерландских педофилов является Ад ван ден Берг, создавший организацию в 2006 году. Голландское телевидение показало программу, доказывающую, что у него и по сей день есть несовершеннолетний «друг», но никаких последствий для него это не имело. Зато на нетолерантные высказывания в адрес ЛГБТ-сообщества полиция реагирует практически моментально.

«И здесь уже речь не идет о толерантности, речь идет о захвате, просто агрессивном захвате власти, как законодательной – на законодательном уровне они все, все уровни вплоть до бундестага, вплоть до Европарламента, они уже полностью оккупировали», – приводит канал слова депутата Бундестага Вальдемара Гредта.

Напомним, в октябре сотрудники российской полиции при содействии Интерпола выследили и арестовали педофила, который снимал на камеру изнасилование своей восьмилетней племянницы и выкладывал записи в Сеть.

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