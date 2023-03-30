Задержан замгубернатора Ненецкого автономного округа по подозрению во взяточничестве

Следственный комитет России сообщил о задержании замгубернатора Ненецкого автономного округа по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

В Telegram-канале СК сообщается, что также подозревается его подчиненный сотрудник, выступивший посредником в получении взятки. По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации взятку в 10% от прибыли, полученной по госконтракту в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 млн рублей.

Подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее двум временно исполняющим обязанности заместителей губернатора Брянской области Елене Егоровой и Татьяне Кулешовой предъявили обвинения во взяточничестве, Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства об их аресте.