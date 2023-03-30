Турчак ознакомился с работой учебного центра Каспийской флотилии

База ВМФ в Каспийске за последние годы была серьезно модернизирована и переведена на «цифру», заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он встретился с военнослужащими и командованием Каспийской флотилии, а также участниками СВО из всех дагестанских подразделений – мотострелковых бригад, ОМОНа, Росгвардии, погрануправления. Во встрече приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов и замминистра обороны Тимур Иванов, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Почти все ребята уже имеют госнаграды и самоотверженно выполняют боевые задачи на фронте. Поговорили о проблемах. Буквально на днях ездил в расположение флотилии в зоне СВО. Передал помощь. Сформировали список того, что еще нужно», – сообщил Турчак.

Он отметил что база находится в сейсмоопасной зоне, все здания построены так, чтобы выдержать землетрясение магнитудой до 9 баллов.

«Посмотрели, как готовят водолазов. Процесс небыстрый – чтобы человек овладел необходимыми навыками, требуется не меньше трех лет», – сказал Турчак. Он также отметил, что на базе служат только контрактники.

Кроме того, секретарь генсовета партии анонсировал заседание в госпитале Вишневского рабочей группы по вопросам СВО, которое пройдет 31 марта.

Там, в том числе, обсудят вопрос наполнения аптечек и обучения бойцов навыкам тактической медицины.