«АвтоВАЗ» объявил о невозможности производства полнокомплектных машин с мая

Корпоративный отпуск на «АвтоВАЗе» пройдет в более ранний срок, чем ожидалось ранее, это необходимо для того, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих, заявили в компании.

Корпоративный отпуск на предприятии пройдет с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июня, сообщили в компании, передает РИА «Новости».

Весной 2023 года несколько поставщиков заявили о прекращении поставок и нарушили договоренности по их сохранению на этот год. Безостановочное производство полнокомплектных машин будет невозможно со второй половины мая 2023 года, указали на заводе.

В такой ситуации руководство решило не вводить режим простоя для всех линий, что резко снизило бы зарплаты, а перенести оплачиваемый единый корпоративный отпуск на более ранний период.

Ранее компания объявляла о планах запуска производства Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге.