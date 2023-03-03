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Шествием с российскими флагами в Софии отпраздновали день освобождения Болгарии
В Болгарии прошло шествие в честь освобождения страны Россией от османского ига
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В столице Болгарии прошло народное шествие в честь освобождения страны Россией от османского ига, участники акции размахивали российскими флагами и скандировали слова поддержки России.
Освобождением болгары обязаны Российской империи. День освобождения Болгарии от османского ига – самый большой национальный праздник. Церемония поднятия государственного флага по случаю 3 марта состоялась перед памятником Неизвестному воину в Софии.
Люди размахивали флагами России и Болгарии, останавливались перед статуей Александра II на площади Народного собрания и скандировали: «Да здравствует Россия!», передает Sputnik Беларусь.
Примечательно, что представителей посольства России во главе с послом Элеонорой Митрофановой и Белоруссии с временным поверенным Никитой Лешуковым на официальные мероприятия не пригласили, передает ТАСС.
Посол почтила память русских солдат и болгарских ополченцев, погибших за освобождение Болгарии, на горе Шипка накануне праздника.
«Ведь мы дали Болгарии не только свободу, но и государственность, возможность после сотен лет рабства снова начать свою жить как самостоятельное государство. Болгары это очень хорошо помнят и ценят», – отметила дипломат.
Митрофанова с сожалением отметила, что Болгария сейчас полностью растворилась в НАТО и ЕС, пытаясь находиться в числе радикальных государств, поэтому в политическом плане двухсторонние отношения находятся на точке замерзания.
Ранее глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер призвал болгарский народ сбросить «оккупацию НАТО», вспомнив подвиг российского солдата.
В США отказались извиняться за разговор Блинкена и Лаврова
В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
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Госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил обсудить волнующие Вашингтон темы, поэтому США не будут приносить извинения, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс после вопроса о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросила американская сторона.
По словам Прайса, это был короткий контакт на полях форума G20 в Индии, а не полноценная двусторонняя встреча. Также Прайс уточнил, что США не будут извиняться за действия в интересах США, передает РИА «Новости».
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби сообщил, что контакт длился 10 минут. Также Прайс добавил, что встреча состоялась по инициативе Бликена, в ближайшее время новых контактов на официальном уровне с Россией не планируется.
Кирби со своей стороны уточнил, что Лавров и Блинкен находились в одной комнате в Нью-Дели, и «госсекретарь Блинкен воспользовался предоставленной ему возможностью», чтобы подойти к главе российского МИД, сообщил ТАСС.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение США по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
«Американскому народу господину Блинкену нужно что-то предъявить, а предъявлять нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацканы пиджака, вот и все. Это все самореклама. Это дешевка, просто непрофессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии», – подчеркнула Захарова. – «Блинкен попросился, чтобы его не отталкивали, видимо, когда он будет подходить. Ну что, не оттолкнули, послушали».
При этом Лавров в ходе краткого разговора с госсекретарем США в свойственной ему манере «отвел эти заходы» американской стороны, добавила Захарова.
В Николаеве уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ
База Вооруженных сил Украины, готовившая диверсантов-подводников, уничтожена в Николаеве российским ударом по координатам, сообщает один из подпольщиков, чья группа передала данные.
Отмечается, что на этой базе британские инструкторы готовили солдат ВСУ к атаке на российские корабли, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, на острове Майский британские инструкторы должны были обучать военнослужащих ВСУ, как пользоваться подводными беспилотниками. Активисты передали координаты и 25 февраля база была уничтожена.
Взрыв был такой мощности, что детонация длилась долго, склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.
Подпольщик добавил, что беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. Их целью была атака российских кораблей в Черном море в районе Одессы и базе в Севастополе.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию вокруг Приднестровья и сообщала, как регион готовится к атаке ВСУ.
Лавров: Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы
Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что Россия просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен. Он отметил, что американцы назвали это «нонсенсом». Глава МИД также обратил внимание на реакцию европейцев и американцев на расследование, опубликованное журналистом Сеймуром Хершем, передает ТАСС.
Глава МИД также заявил, что Россия в своей энергетической политике больше не будет полагаться на каких-либо партнеров с Запада. По его словам, война, которую против России развязали западные страны и в которой используются украинцы, повлияла на политику России, включая энергетическую политику.
Ранее американский журналист Сеймур Херш признался, что с самого начала именно США считал единственными подозреваемыми в теракте на «Северных потоках».
Пригожин: Артемовск практически окружен российскими силами
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Артемовск (украинское название – Бахмут) практически окружен российскими силами.
На видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы Пригожина, основатель ЧВК заявил, что из Артемовска осталась только одна дорога. «Клещи сжимаются», – заявил он.
Пригожин добавил, что если раньше в боевых действиях принимала участие профессиональная украинская армия, то «сегодня мы видим все больше стариков и детей». Он отметил, что они «бьются, но жизнь под Бахмутом коротка – день-два».
Основатель ЧВК «Вагнер» призвал президента Украины Владимира Зеленского дать возможность украинским военным покинуть город, который фактически окружен.
На видео также показали троих пленных – это пожилой мужчина и двое молодых людей. Они попросили Зеленского позволить военным покинуть Артемовск.
Ранее в пятницу украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск.
Одного из создателей «Спутника V» убили в Москве
Одного из создателей вакцины «Спутник V» Ботикова задушили в Москве
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Участвовавшего в разработке вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова убили во время ссоры в собственной квартире в Москве, подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте, сообщили в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что убит один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков, передает РИА «Новости».
Уточняется, что ученого задушил ремнем в его квартире молодой человек, который был в гостях у Ботикова. Он признал вину в убийстве, ранее привлекался к уголовной ответственности по тяжкой статье. Решается вопрос о его аресте.
Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, он являлся соавтором патента на вакцину от COVID-19 «Спутник V» и был в числе тех ученых, которые получили от президента Владимира Путина награду за создание препарата. Ботикову была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Стало известно о бегстве украинского подразделения из Артемовска
Украинский командир с позывным «Мадьяр» рассказал о приказе к его подразделению покинуть Артемовск
Украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск (украинское название – Бахмут).
Мадьяр сообщил, что «получил боевое распоряжение срочно отбыть из Бахмута в новое место боевых действий», передает «Царьград».
В видеообращении Мадьяр задался вопросом о причинах перевода подразделения «в критический момент для Бахмута», однако отвечать на него не стал, поскольку считает себя «в первую очередь военным», а потому не может комментировать приказы командования. «Выполняем приказ», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил блогер Сергей Колясников, бегство известного офицера ВСУ – это «очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается».
Блогер также предположил, что Мадьяр в ближайшее время будет снимать ролики о том, что Бахмут якобы находится под контролем ВСУ. «Под Соледаром он так врал неделями, кастрюлям заходило на ура», – добавил он.
Ранее Мадьяр рассказал, что украинская сторона теряет в Артемовске по одной-две роты за день.
СМИ рассказали о планах по консервации «Северных потоков»
Reuters: Нитки «Северных потоков» законсервируют из-за отсутствия планов по их ремонту
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Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку в ближайшее время отсутствует план по их ремонту, сообщили СМИ.
Два источника Reuters заявили, что, хотя ремонт трубопроводов не планируется, они, по крайней мере, будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем. Еще один источник также подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность консервации, передает РИА «Новости».
Агентство указало, что, скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды.
По словам представителя немецкой компании E.ON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления линий принято не было.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Он напомнил, что Россия просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен.
В США рассказали, что Байден теряет способность говорить
Телеведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить
Американский президент Джо Байден постепенно теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
Телеведущий утверждает, что видел «миллион подобных отрывков за последние годы», передает РИА «Новости».
«Сейчас он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить», – пояснил он.
Карлсон также отметил, что по его собственному наблюдению, у президента США недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.
«Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это», – добавил ведущий.
Ранее большая часть граждан США одобрила идею проведения тестов на когнитивную пригодность вне зависимости от возраста всех претендующих на пост президента. Почти половина респондентов (49%) заявили о сомнении по поводу того, что Байден пройдет этот тест.
Переговоры по «зерновой сделке» зашли в тупик
Источник: Переговоры по продлению «зерновой сделки» зашли в тупик
Переговоры по продлению «зерновой сделки», срок действия которой истекает 18 марта, зашли в тупик, сообщил знакомый с ходом обсуждения источник.
Источник РИА «Новости» сообщил, что Турция и ООН не останавливали переговоры, обсуждаются различные варианты и инициативы, однако «создалась тупиковая ситуация». По его словам, в настоящее время неясно, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки. Эти моменты, отметил источник, должны быть урегулированы в сжатые сроки.
При этом источник не исключил, что контакты на высшем уровне могут способствовать прогрессу в переговорах.
Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.
ФСБ показала кадры с места теракта в Брянской области
Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии и видео расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей и убитых водителей в Брянской области.
Также на кадрах показаны заложенные мины, передает РИА «Новости».
На видео показали два расстрелянных автомобиля – легковушку ВАЗ и «Шевроле-Ниву». На водительском кресле в этих машинах находятся трупы.
Напомним, в результате атаки украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент террористическим актом.
Захарова разоблачила ложь Госдепа о встрече Лаврова с Блинкеном
Захарова: Блинкен на встрече с Лавровым даже не заикался на тему американца Уилана
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым не поднимал тему обмена американца Пола Уилана, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что уточнила у Лаврова, поднимал ли Блинкен накануне на полях встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) в Нью-Дели тему Уилана, и оказалось, что госсекретарь США «на этот счет даже не заикался».
По ее словам, все заявления Госдепа о том, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг американца, это ложь.
«Невероятное поведение американской администрации», – добавила Захарова.
Также Захарова называла самопиаром заявления Блинкена, прозвучавшие после встречи с Лавровым.
Американский журналист рассказал об украинском «списке смерти» из-за Крыма
Американский журналист Блюменталь: Киев вносит в «список смерти» представителей СМИ, раскрывших правду о Крыме
Киев составляет «список смерти» журналистов, раскрывающих неудобную для украинских властей правду о жизни в Крыму, однако на Западе этот факт предпочитают замалчивать, заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.
Американский журналист на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что репортер телеканала NBC, рассказавший правду о Крыме, попал в «список смерти» наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми, передает РИА «Новости».
Блюменталь задался вопросами, расскажет ли NBC об этом и будет ли «свободная пресса» осуждать это.
Напомним, корреспондент NBC Симмонс Кир посетил Крым, где жители полуострова сказали ему, что готовы защищать регион в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева». Украинские власти выразили «беспокойство» в связи с таким сюжетом американского телеканала. Симмонса Кира внесли в базу сайта «Миротворец».
В МИД России заявили, что зерновая сделка больше не работает
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Министерство иностранных дел России сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.
В ведомстве уточнили, что главной проблемой стал саботаж Запада и не выполнение Меморандума, заключенного между Россией и ООН. Указано, что США и страны Европы не обращают внимание на проблемы нуждающихся стран и на усилия ООН, последнюю пытаются сделать «послушным инструментом» в своих политических интересах, сообщает пресс-служба МИД России.
МИД России сообщил, что большая часть зерна с Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие страны. Российские сельхозэкспортеры получают проблемы от Запада, который «хоронит» гуманитарный «пакет» ООН, добавили в министерстве.
Ранее США призвали Россию продлить зерновую сделку. Напомним, согласно договоренностям между президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президентом России Владимиром Путиным и ООН было решено поставлять зерно в Африку бесплатно.
Депутата с лапшой на ушах обвинили в дискредитации ВС России
Полиция составила протокол о дискредитации ВС РФ на самарского депутата Абдалкина за фото с лапшой на ушах
На депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, повесившего себе на уши лапшу во время послания главы государства Федеральному собранию, составили административный протокол о дискредитации ВС РФ.
Как сообщает Новокуйбышевский районный суд, рассмотрение дела о дискредитации ВС РФ по существу назначено на 7 марта 2023 года.
Сам Абдалкин подтвердил, что заседание состоится в следующий вторник. Он заявил, что намерен «бороться, доказывать свою непричастность и невиновность», передает РИА «Новости».
Абдалкин опубликовал фото с лапшой на ушах в своем Telegram-канале. Публикация привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги раскритиковали депутата и пообещали обратиться в правоохранительные органы.
Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО
Илона Броневицкая рассказала об отношении Эдиты Пьехи к СВО
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Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что ее мама и вся семья разделяет позицию России и находится на стороне своей Родины.
По словам Броневицкой, Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду, бывала и в Афганистане, и других горячих точках, и позиция семьи – быть на стороне Родины, пишет «СтарХит».
Броневицкая считает, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом.
Она также опровергла слухи о том, что Стас Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО, заявив, что еще до мощных движений в Донбассе он много выступал там, даже раньше 2014 года.
«Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», – отметила Броневицкая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции против 111 россиян, среди которых Стас Пьеха.