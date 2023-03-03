Лавров и Мирзоян обсудили актуальность усилий по нормализации между Ереваном и Баку

В США отказались извиняться за разговор Блинкена и Лаврова

В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова

Госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил обсудить волнующие Вашингтон темы, поэтому США не будут приносить извинения, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс после вопроса о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросила американская сторона.

По словам Прайса, это был короткий контакт на полях форума G20 в Индии, а не полноценная двусторонняя встреча. Также Прайс уточнил, что США не будут извиняться за действия в интересах США, передает РИА «Новости».

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби сообщил, что контакт длился 10 минут. Также Прайс добавил, что встреча состоялась по инициативе Бликена, в ближайшее время новых контактов на официальном уровне с Россией не планируется.

Кирби со своей стороны уточнил, что Лавров и Блинкен находились в одной комнате в Нью-Дели, и «госсекретарь Блинкен воспользовался предоставленной ему возможностью», чтобы подойти к главе российского МИД, сообщил ТАСС.

Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение США по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.

«Американскому народу господину Блинкену нужно что-то предъявить, а предъявлять нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацканы пиджака, вот и все. Это все самореклама. Это дешевка, просто непрофессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии», – подчеркнула Захарова. – «Блинкен попросился, чтобы его не отталкивали, видимо, когда он будет подходить. Ну что, не оттолкнули, послушали».

При этом Лавров в ходе краткого разговора с госсекретарем США в свойственной ему манере «отвел эти заходы» американской стороны, добавила Захарова.