Юристы предупредили о рисках покупки «галочки» Instagram в России

Юристы разобрались в законности приобретения «галочки» в Instagram (запрещен в России)

За покупку рекламы в Facebook* и Instagram* (принадлежат корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) россиянам может грозить уголовное наказание, а за использование логотипа можно получить арест на 15 суток, рассказали российские юристы.

По мнению юриста Бюро адвокатов «Де-юре» Эльдара Аджиева, предоставление организации денежных средств, а также оказание любых иных финансовых услуг для обеспечения деятельности этой организации будет образовывать состав уголовного преступления, сообщается на сайте Hi-Tech Mail.ru.

«До настоящего времени вступивших в силу приговоров о привлечении к уголовной ответственности не найдено... Сложно предсказать, обязательно ли будут негативные последствия... Совет – не рисковать», – сказал он.

Кандидат юридических наук и основатель юридического партнерства «Мелешко Консалтинг» Антон Мелешко напомнил, что в России любое финансирование в Instagram* и Facebook* может расцениваться как финансирование экстремистской организации, что является уголовным деянием.

«Нужно иметь в виду, что ответственность для россиянина или постоянно проживающего в России лица без гражданства наступает даже в случае совершения деяния за пределами страны, где оно может не признаваться преступлением», – предупредил юрист.

Напомним, 20 февраля владелец компании Марк Цукерберг анонсировал запуск новой платной функции – Meta* Verified, которая позволит владельцам аккаунтов подтверждать свою личность – синяя галочка, которую пользователи привыкли видеть рядом с никнеймами известных политиков, актеров и блогеров.

Западные журналисты уже отметили, что Meta копирует «худшее нововведение Twitter».