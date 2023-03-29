Голикова назвала ожидаемый уровень бедности в России в 2023 году

Вице-премьер Голикова заявила о планах снижения уровня бедности в России почти до 10% в этом году

Целевое значение уровня бедности в России в 2023 году должно быть на уровне 10,1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что для достижения этого показателя правительство реализует комплекс мер. Так, с 1 января было введено единое пособие для семей с детьми и для беременных женщин, передает ТАСС.

«Такая выплата теперь предоставляется на всех детей в возрасте до трех лет вне зависимости от очередности рождения», – рассказала Голикова, добавив, что поддержку уже получили 50 тыс. россиян.

Также в 2023 году решено увеличить финансирование социального контракта, на это выделили почти 43 млрд рублей. На эту форму поддержки могут рассчитывать около 825 тыс. россиян.

Ранее в Росстате заявили, что численность населения с доходами ниже уровня бедности в России за 2022 год упала на 0,7 млн до 15,3 млн, это 10,5% граждан.

В ходе совещания Голикова сообщила о выданных сертификатах на маткапитал жителям новых регионов России.