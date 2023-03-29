Голикова сообщила о выданных сертификатах на маткапитал в новых регионах России

Уже выдано около 47 тыс. сертификатов на материнский капитал семьям, проживающим в новых регионах России, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента России с членами правительства.

По ее словам, в этом направлении идет активная работа с гражданами. Выдано уже 46,9 тыс. сертификатов на материнский капитал, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание, на котором Голикова доложит по темам о повышении благосостояния граждан, защите материнства и детства, поддержке семей.

Напомним, после индексации размер маткапитала составил 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. Если рождается второй ребенок, то сумма увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если сертификат был получен на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года.