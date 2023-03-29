Песков заявил об отсутствии планов у Путина встречаться с главой МАГАТЭ Гросси Песков заявил об уверенности россиян в достижении целей СВО Песков: Большинство россиян уверены в достижении целей спецоперации на Украине 29 марта 2023, 13:27 Текст: Елизавета Шишкова

Кремль отмечает беспрецедентную консолидацию общества вокруг президента Владимира Путина, большинство граждан России уверены, что цели спецоперации должны быть и будут достигнуты, заявил пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков. «Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причем беспрецедентную, вокруг президента, вокруг верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит», – сказал Песков. В то же время представитель Кремля переадресовал заданный ему вопрос о сроках завершения СВО в Минобороны, передает ТАСС. В Конгрессе США отреагировали на слова Путина о долларе Конгрессвумен Грин указала на угрозу «замены» доллара юанем из-за «прокси-войны» США с Россией на Украине

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Из-за прокси-войны, которую США решили развязать с Россией на Украине, доллар может рухнуть, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Конгрессвумен заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что еще год назад, когда «Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на Украине», она предупреждала об угрозе «замены» доллар юанем. По ее словам, «теперь это происходит». Грин полагает, что ситуация на Украине грозит жителям США экономическими проблемами, с которыми страна не сталкивалась за всю свою историю, если доллар рухнет. Грин считает, что ответственность за это ляжет на американских разжигателей войны. Причем США «никогда не смогут оправиться». «Этому должен быть положен конец», – заявила конгрессвумен. Так Грин отреагировала на заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят». По его словам, в мире после заморозки Западом российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами. Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военных в Макеевке 1 января. Азаров в своем докладе подчеркнул, что произошедшее в Макеевке «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона», сообщает ТАСС. «Вся страна переживает», – ответил Путин. Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе. Новости СМИ2 Путин назвал цель своей поездки в Мариуполь Путин рассказал, что приехал в Мариуполь посмотреть, как идет восстановление новых регионов

Фото: kremlin.ru

Текст: Валентина Григоренко

Поездка в Мариуполь была нужна для того, чтобы увидеть своими глазами процесс восстановления новых регионов, заявил президент России Владимир Путин. «Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом», – сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС. По его словам, «одно дело, когда видишь это на бумаге или на экране», другое дело – когда лично. Путин указал, что эта «рабочая поездка давно назрела», с людьми важно было пообщаться. «Честно говоря, неожиданный был контакт, я думал, что это рабочие стоят там, потому что там мужчины были в рабочей одежде, хотел поговорить с ними, как работа идет, но оказалось, что это местные жители. Я говорю: а чего вы в рабочей форме? «Машину мыл». Ну, как вы видели, в дом пригласили, посмотрел как живут. Хорошая квартира, современная. И было важно, конечно, почувствовать настроения людей. Может быть, это вообще самое главное», – поделился российский лидер. По мнению Путина, новый ЖК «Невский» в Мариуполе сопоставим с хорошими московскими или петербургскими кварталами. «Я посмотрел, как строится клиника ФМБА – огромный объект, серьезный, современный. Как жилые кварталы строятся – я вам скажу, что это такой квартал, он ничем не отличается от хорошего московского квартала, либо питерского. Это хороший уровень», – указал он. Глава государства также признался, что ехал за рулем по улицам Мариуполя, не пристегнув ремень безопасности. «Мы же не нарушали ничего, единственно чего нарушили – это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», – рассказал президент. «Важно посмотреть общественные пространства, парк, огромный парк со стелой и памятником, посвященным героям Великой Отечественной войны. Мне кажется, это очень важно сохранить, мы много раз об этом говорили – о нашей общей памяти, и для жителей Донбасса это не менее важно, чем для всех других жителей страны», – сказал российский лидер. 19 марта президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений. Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы. Путин назвал страны Запада зачинщиками и подстрекателями конфликта на Украине

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, который поддержали западные страны, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на «России 1». «Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали совершению государственного переворота. Да, я же много раз об этом говорил: там можно упрекнуть даже бывшее руководство в каких-то ошибках, но это их внутреннее дело – самой Украины», – ответил он на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых», передает РИА «Новости». Путин добавил, что «совершить госпереворот, причем кровавый – это совсем другая история. Запад их поддержал – это очевидно, очевидная вещь. Вооруженный конституционный переворот – с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее». Ранее Путин заявил, что угроза от поставок вооружения на Украину есть, Россия знает об этих поставках. Новости СМИ2 Путин подчеркнул смелость росгвардейцев в ходе СВО Путин отметил проявленную росгвардейцами в ходе специальной военной операции на Украине смелость

Фото: rosguard.gov.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил Росгвардию с Днем войск национальной гвардии России и отметил смелость, проявленную росгвардейцами в ходе специальной военной операции на Украине. Как напомнил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля, в число ключевых задач Росгвардии входят противодействие терроризму, экстремизму, организованной преступности, контроль за оборотом оружия, а также охрана значимых и стратегических объектов и поддержание порядка на массовых мероприятиях. Путин отметил, что Росгвардия отвечает за сложные и крайне ответственные направления работы, от ее сотрудников требуются «профессионализм и системность», а также строгое соблюдение законности. Он указал, что сотрудники Росгвардии всегда должны стремиться к конкретным, ощутимым результатам в интересах безопасности общества и государства. Глава государства поблагодарил силовиков за эффективную и добросовестную службу, а также приверженность героическим традициям, заложенным еще батальонами внутренней стражи свыше 200 лет назад. Особые слова благодарности Путин направил ветеранам внутренних войск МВД, подразделений ОМОНа, СОБРа, ряда других служб, которые стали основой современной Росгвардии. Он подчеркнул смелость, проявленную росгвардейцами в ходе СВО. «Хочу пожелать вам, всем военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу, ветеранам Росгвардии, вашим родным и близким здоровья и успехов», – заявил президент. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что за выполнение задач СВО звания Героев России получили 11 росгвардейцев, передает РИА «Новости». День войск национальной гвардии России отмечается 27 марта. Он был установлен указом президента России от 16 января 2017 года. Напомним, глава ведомства Виктор Золотов рассказывал, что Росгвардия ощущает поддержку со стороны местного населения в освобожденных от украинских сил населенных пунктах. Путин поздравил Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин поздравил победившую на чемпионате мира по боксу 2023 года в Нью-Дели россиянку Анастасию Демурчян, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства поздравил спортсменку с блестящей победой и указал, что она продемонстрировала на соревнованиях «яркие лидерские качества, мастерство и волю», одолела сильных и опытных соперниц и подтвердила уверенные позиции российской школы бокса. Текст телеграммы, направленной Путиным в адрес Демурчян, опубликован на сайте Кремля. Президент пожелал спортсменке новых успехов и всего наилучшего. Напомним, Анастасия Демурчян на чемпионате мира по боксу в финале весовой категории до 70 кг завоевала золото. Российская сборная получила три награды и заняла третье место в медальном зачете. Новости СМИ2 Анонсировано совещание Путина с членами правительства 26 марта 2023, 15:42 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами правительства, сообщил Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». Кроме того, у главы государства запланировано совещание с членами Совета безопасности России, сообщает РИА «Новости». Ранее Путин в Ростове-на-Дону в ходе совещания в командном пункте специальной военной операции заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и ряд других военачальников. Путин пожелал успехов Азарову на выборах губернатора Самарской области 28 марта 2023, 15:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал президента России Владимира Путина о намерении баллотироваться на пост руководителя региона в этом году. Глава государства пожелал ему успехов. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по итогам доклада президенту о положении дел в Самарской области Азаров также проинформировал главу государства о том, что с учетом масштабных задач, стоящих перед регионом, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора он намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Песков уточнил, что «президент пожелал успехов Азарову». Ранее во вторник сообщалось, что Путин встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, они обсудили нынешнюю ситуацию с АвтоВАЗом. Новости СМИ2 Политолог: Губернатор Самарской области умеет искать ответы на нетипичные вызовы Политолог Кислицына: Умение Азарова преодолевать трудности позитивно скажется на его шансах переизбраться

Фото: kremlin.ru

Текст: Андрей Резчиков

Дмитрий Азаров уже продемонстрировал, что умеет находить решение самых сложных проблем. Так, на его руководство пришлась пандемия коронавируса. А в условиях санкций, благодаря мерам господдержки и усилиям губернатора, свою работу возобновил «АвтоВАЗ», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Ранее Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области, который заявил о решении идти на второй срок. «Дмитрий Азаров руководит Самарской областью с 2018 года. Он застал все самые сложные социальные общественные вызовы последних лет – пенсионную реформу, коронавирус, СВО, частичную мобилизацию, санкции. И в этом смысле он действительно губернатор новой волны – менеджер, умеющий работать в непростой ситуации. Ему приходилось искать новые ответы на нетипичные вызовы», – считает Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Команда губернатора Самарской области активно работает не только над решением текущих проблем, но и уделяет большое внимание стратегическому развитию. Рост уровня качества жизни в регионе говорит именно об этом», – добавляет эксперт. По ее словам, разговор Азарова с президентом получился откровенным. Среди прочего губернатор уделяет пристальное внимание «поддержке военнослужащих и их близких». «Разработан комплекс мер всесторонней поддержки. Регион первым в России создал систему социальных паспортов семей бойцов СВО», – отметила собеседница. Кислицына также напомнила, что в минувшем году, благодаря мерам господдержки и усилиям губернатора, свою работу возобновил «АвтоВАЗ». «Предприятие наращивает производственные мощности и набирает сотрудников. Идет модернизация социальной инфраструктуры», – указала эксперт. Кроме того, в регионе высокими темпами идет жилищное строительство. В 2022 году введено около 1900 тыс. квадратных метров жилья, что позволило превысить плановые показатели. «Во время рабочей встречи тема стратегического развития региона была магистральной. Уверена, что заданный курс на стратегическое развитие и способность команды губернатора преодолевать вызовы позитивным образом скажутся на шансах Азарова на переизбрание. Президент свое доверие к действующему главе региона выразил, а в сентябре работу губернатора оценят жители Самарской области», – уверена Кислицына. То, что Азаров уже заручился поддержкой президента на предстоящих осенью губернаторских выборах, свидетельствует о том, «что он и его управленческая команда очень эффективно справлялись с вызовами», в том числе в новых условиях. «Азаров был первым, кто заключил договор о подшефной помощи. Губернатор предпринял очень много усилий для поддержки территории – города Снежное в ДНР. Он постоянно ездит туда, ситуация находится под его личным контролем», – сказала эксперт. Встречу с Азаровым президент Путин начал с вопроса о ситуации с «АвтоВАЗом». Глава государства отметил наличие в области проблем в сфере ЖКХ. Азаров подтвердил это и рассказал о расселении аварийного жилья. Также поднималась тема обманутых дольщиков, поскольку в области раньше остро стояла эта проблема. По словам губернатора, предстоит помочь 1781 человеку, это планируется сделать до конца года. Азаров также сообщил о получении областью компенсации из федерального бюджета на сумму свыше 1 млрд рублей, которые были направлены на восстановление социальных объектов и объектов инфраструктуры в городе Снежное на территории ДНР. На эти деньги удалось восстановить 82 объекта. Среди них школы, детские сады, котельные, дома, объекты инженерной инфраструктуры и дорожного строительства. Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по итогам доклада президенту о положении дел в Самарской области Азаров проинформировал главу государства о том, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Песков уточнил, что «президент пожелал успехов Азарову». Путин поручил подготовить использование цифрового удостоверения личности 27 марта 2023, 14:06 Текст: Алексей Дегтярёв

Правительству предстоит подготовить проект указа о порядке использования цифрового удостоверения личности вместо паспорта, соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Путин. Глава государства поручил правительству вместе с ФСБ и МВД представить проект указа, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина России, полученного с использованием приложения государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщается на сайте Кремля. Поручение необходимо исполнить до 1 мая 2023 года. Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Летом прошлого года глава Минцифры Максуд Шадаев сообщал, что ведомство рассчитывает вернуться к проекту цифровых паспортов для россиян. Новости СМИ2 Путин присвоил «гвардейское» наименование нескольким подразделениям спецназа Путин присвоил «гвардейское» наименование полку и двум бригадам спецназа 27 марта 2023, 16:59 Текст: Алексей Дегтярёв

Почетное наименование «гвардейский» присвоено 25-му отдельному полку спецназа, 346-й отдельной бригаде спецназа и 10-й отдельной ордена Жукова бригаде спецназа, соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин. Наименование вводится за массовый героизм, отвагу, стойкость, мужество, проявленные личным составом формирований, передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства. Указ вступает в силу со дня подписания. 25-й отдельный полк специального назначения базируется в Ставрополе, его сформировали в 2011 году. Ранее в марте президент подписал указ о присвоении 77-й зенитной ракетной бригаде почетного наименования «гвардейская». Путин обсудил с главой Самарской области дела АвтоВАЗа 28 марта 2023, 14:35 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, они обсудили нынешнюю ситуацию с АвтоВАЗом. «Начну с того, что сейчас происходит в Тольятти. Как себя АвтоВАЗ чувствует?» – спросил Путин. В ходе встречи глава государства также отметил наличие проблем в сфере ЖКХ в Самарской области, говорится в сообщении на сайте Кремля. Азаров подтвердил это и рассказал о расселении аварийного жилья. Также он уделили внимание обманутым дольщикам, так как в Самарской области раньше остро стояла эта проблема. По словам губернатора, предстоит помочь 1781 человеку, это планируется сделать до конца года. Между тем Путин похвалил власти региона за успехи, в том числе за благоустройство общественных пространств. Он отметил, что в регионе хорошо идет стройка. Вместе с тем президент призвал власти Самарской области активизировать борьбу с ВИЧ. Азаров подтвердил, что этот показатель выше среднероссийского, «несмотря на то что за последние 10 лет есть динамика по снижению заболеваемости». Он рассказал о планах властей провести дополнительные мероприятия в этом году по борьбе с проблемой. Новости СМИ2 Песков опроверг подготовку визита Путина в Турцию Песков: Визит Путина в Турцию не готовится 27 марта 2023, 13:14 Текст: Елизавета Шишкова

Визит президента России в Турцию не готовится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее появились публикации о якобы подготовке такого визита, передает ТАСС. Напомним, 25 марта состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, лидеры обсудили отношения между странами и ситуацию на Украине. Совфед предупредил о вмешательстве Запада в выборы президента России В Совфеде предупредили о вмешательстве Запада в выборы президента России 29 марта 2023, 11:55 Текст: Александра Юдина

В Совете Федерации предвидят риск внешнего вмешательства в выборы президента России, которые запланированы на 2024 год, сообщил зампред комитета по международным делам, председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. По его словам, в ведомстве начали подготовку к тому, чтобы свести возможные риски к нулю, по этой теме возможен специальный доклад, правительство стремится работать на опережение, передает Ura.ru. Также Климов добавил, что угрозы внутри страны уже снижены благодаря вовремя принятым мерам, в частности, нововведений об иноагентах. «Эти люди делали все, чтобы развалить Россию изнутри. Сегодня ситуация иная. Наше общество более сплоченное, но по-прежнему есть люди, которые работают по заказам из-за рубежа и которых я называю наемниками – на них Западом сделана ставка. Подобные персонажи работают против Отечества», – подчеркнул он. Ранее Центризбирком заявил, что работает на опережение для предотвращения возможных попыток вмешательства в президентские выборы. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию во вторник заявил, что запланированные на 2023-2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур. Новости СМИ2 Песков заявил об отсутствии планов у Путина встречаться с главой МАГАТЭ Гросси 29 марта 2023, 13:22 Текст: Алексей Дегтярёв

В графике президента Владимира Путина пока не значится контактов с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока в обозримом графике таких контактов нет. Он находится на постоянной связи со своими визави, председателями Росатома, с другими коллегами, эти контакты продолжаются», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможных контактах Путина и Гросси, передает РИА «Новости». Напомним, в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Энергодар и на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).