Sky News: Британские астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр

Британские астрономы из Даремского университета c помощью гравитационного линзирования обнаружили сверхмассивную черную дыру массой примерно в 33 млрд раз больше массы Солнца, сообщили СМИ.

Как передает телеканал Sky News слова ведущего автора исследования с кафедры физики Даремского университета Джеймса Найтингейла, эта конкретная черная дыра, масса которой, грубо говоря, в 30 млрд раз больше массы Солнца, является одной из самых больших из когда-либо обнаруженных черных дыр и это верхняя граница того, насколько большими, теоретически могут стать черные дыры, передает РИА «Новости».

Результаты исследования были опубликованы журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. По словам исследователей, их работа открывает возможность для астрономов обнаружить еще больше сверхмассивных черных дыр.

Ранее международный коллектив астрономов открыл в созвездии Секстанта пока самую древнюю и далекую галактику, которую мы видим в том состоянии, в котором она находилась примерно через 300 млн лет после Большого Взрыва.