Исполнилось 132 года со дня подписания императором Александром III указа о строительстве Транссибирской железной дороги

Со дня подписания императором Александром III указа о создании соединяющего европейскую и азиатскую часть России крупнейшего транспортного проекта Транссибирской железной дороги прошло 132 года.

На сайте Общественной службы новостей отмечается, что Великий Сибирский путь затрагивает 87 городов, пять из них – города-миллионники. Транссибирская магистраль является главным сухопутным путем с запада на восток, его развитие тесно связано с решительным развитием Дальнего Востока.

Российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил задачи по ускорению модернизацию Транссибирской магистрали – разработаны мастер-планы городов, выстроенные на потребностях жителей и бизнеса, строятся новые дома и дороги, больницы и детские сады, парки и скверы.

Кроме того, эффективное использование Дальнего Востока позволит расширить транзитные коридоры и партнерские отношения России со странами Азии. В частности, морские порты Дальнего Востока станут загружены, повысится связанность территорий, что в свою очередь даст толчок к росту региональной экономики.

В России помимо Транссибирской магистрали позднее были построены БАМ, Севморпуть.

Напомним, начиная с 2000 года, в России были реализованы многие масштабные проекты, например крупнейший нефтеналивной порт на Балтике, конечная точка Балтийской трубопроводной системы – порт Приморск. В 2007 году началось строительство космодрома «Восточный» и первого неразводного моста через Неву в Санкт-Петербурге. Позже, в 2019 году была открыта скоростная трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург. Во Владивостоке открыты «Золотой» и «Русский» мосты. Серьезными толчками для развития региональной инфраструктуры были Олимпиада – 2014 и проведение ЧМ – 2018.