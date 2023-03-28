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В Китае объяснили решение России о ядерном оружии в Белоруссии
Китайский ученый Цуй Хэн: Решением разместить ядерное оружие в Белоруссии РФ надеется послать Западу сигнал по Украине
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Решением разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие РФ надеется послать сигнал о готовности противодействовать попыткам Запада вмешаться в конфликт на Украине или предоставить Киеву оружие массового уничтожения, считает младший научный сотрудник Восточно-китайского педуниверситета Цуй Хэн.
Как отметил младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн в комментарии для Global Times, позиция США показывает, что они не хотят раздражать Россию, обе стороны по-прежнему отражают здравомыслие в желании избежать ядерной войны, поэтому риск еще не является неуправляемым. Кроме того, по мнению китайского эксперта, это решение Москвы также можно рассматривать как прямой ответ на планы властей Британии поставить Украине содержащие обедненный уран снаряды, передает ТАСС.
Между тем, военный эксперт Сун Чжунпин считает, что решение Москвы перебросить в Белоруссию ядерное оружие является ответом на активизацию усилий НАТО во главе с США по распространению такого вида оружия. В этой связи издание приводит данные Центра по контролю над вооружениями и нераспространению (базирующаяся в Вашингтоне некоммерческая организация), согласно которым, в 2021 году на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции хранились около 100 американских ядерных боеголовок.
Ранее Госдеп осудил решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.
Патрушев заявил о грозящем ЕС коллапсе
Граждане европейских стран могут перестать терпеть не оправдавшую себя «наднациональную надстройку» из-за грозящего прямого конфликта с Москвой, поэтому со временем это обернется коллапсом, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
По его словам, США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, передает ТАСС со ссылкой на «Российскую газету».
Патрушев напомнил, что во время холодной войны Вашингтон, если была хоть какая-то угроза со стороны СССР, был готов «превратить Европу в радиоактивную пустыню».
Секретарь Совбеза указал на заинтересованность США в устранении ЕС как главного экономического конкурента.
«Не меньший удар по Европе нанесет реализация совместных с Вашингтоном планов ЕС по снижению сырьевой и технологической зависимости от Пекина», – предупредил он.
Ранее Патрушев заявил о цели НАТО превратить Украину в один большой военный лагерь, чтобы нанести России поражение на поле боя.
Патрушев: Россия не будет спасать США от распада
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Россия минимум дважды спасала США от распада, во время войны за независимость и Гражданской войны, но сегодня помогать Штатам сохранять их целостность нецелесообразно, а простые американцы пальцем для этого не пошевелят, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев подчеркнул, что помогать США сохранять целостность Россия не будет, но российская многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Он заявил, что Россия всегда поможет защитить суверенитет и государственность любых народов, которые обратятся к ней за помощью, пишет «Российская газета».
Патрушев также предположил, что простые американцы и пальцем не пошевелят для сохранения целостности США, так как понимают, что не нужны своим властям, которые шаг за шагом уничтожают сами себя.
Патрушев указал на противостояние между республиканцами и демократами, которое только усиливается, противоречия растут между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями, которым важно только собственное благополучие.
Глава Совбеза заявил, что элиты США возомнили себя «неприкасаемыми», а их проекты, такие как BLM, и поголовное насаждение трансгендерных теорий нацелены на духовную деградацию населения. Также, по словам Патрушева, взращенные в американцах индивидуализм и потребительство сыграют злую шутку.
Он указал на то, что беда Америки заключается в том, что она «слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре», пока власти США «играют» в своих биолабораториях.
Ранее Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием.
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Российские военкоры рассказали, как ВСУ готовятся к потере Авдеевки
Российские военкоры: ВСУ готовятся в сдаче Авдеевки, в городе отключают мобильную связь
Вооруженные силы Украины готовятся к потере Авдеевки, сообщают российские военные корреспонденты, указывая на ряд признаков, подтверждающих это.
Так, ВСУ отключают мобильную связь в городе. Таким образом украинские военные хотят помешать местным жителям информировать ВС России о своих передвижениях и позициях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Кроме того, сообщается, что из Авдеевки вывозят коммунальные службы и советуют населению эвакуироваться.
На прошлой неделе сообщалось, что российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты.
Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием
Патрушев: Любого, кто будет угрожать существованию страны, Россия уничтожит уникальным оружием
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У России есть уникальное оружие, которым она готова уничтожить любого противника в случае угрозы государству, в том числе и США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он назвал «очень опасной глупостью» уверенность США в возможности безответного превентивного ракетного удара по России в случае прямого конфликта.
Так Патрушев прокомментировал информацию сервиса FlightRadar24 о том, что в марте американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море.
«У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет», – сказал Патрушев «Российской газете».
Секретарь СБ отметил, что на Западе ведутся рассуждения о реванше, который якобы сможет привести к военной победе над Россией.
Он подчеркнул, что Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. При этом страна обладает уникальным и современным оружием, которое способно уничтожить любого.
Патрушев также указал, что Россия после распада СССР провела «работу над ошибками». Теперь страна может обеспечить стабильность внутри, а также обезопасить себя от угроз извне.
Секретарь СБ напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 «Задачи в отношении России».
Документ от 18 августа 1948 года по содержанию и по духу носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий.
У Запада после распада СССР, по словам Патрушева, появилась эйфория, которая длилась недолго.
Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга.
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 620 военнослужащих и наемников
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ возле Синьковки, Двуречной, Кисловки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника за последние сутки составили до 65 военнослужащих, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица «Акация» и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с пунктами Невское ЛНР, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 85 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за минувшие сутки составили более 400 военнослужащих и наемников, четыре бронемашины, четыре пикапа, машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Владимировки и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери противника на этих направлениях составили до 40 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за прошедшие сутки ликвидированы порядка 30 военнослужащих и одна самоходная гаубица «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Под Берестовым Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.
Средствами ПВО рядом с Темировкой Запорожской области сбит Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожены 13 украинских беспилотников поблизости от пунктов Рубежное, Кременная, Голиково ЛНР, Новый Свет, Марьинка, Ольгинка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Зеленскому запретили брать шоколад у Беара Гриллза
The Telegraph: Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего Гриллса «из-за угрозы отравления»
Президент Украины Владимир Зеленский отказался угоститься шоколадом, предложенным ему британским телеведущим и путешественником Эдвардом Майклом Гриллсом (телевизионный псевдоним – Беар Гриллз), испугавшись, что его отравят, пишет газета Telegraph.
Эксперт по выживанию Гриллс приехал снимать документальный фильм на Украину, где встретился с Зеленским, и предложил ему кусочек шоколада, передает РИА «Новости».
The Telegraph пишет, что служба безопасности президента Украины оказалась недовольна предложением и не разрешила Зеленскому взять шоколад из-за опасений, что Гриллс «может его убить». Сам ведущий отнесся с пониманием к запрету охраны.
Ранее в Кремле назвали «полной чушью» сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского.
Бердичевский: Авдеевке уготована судьба Мариуполя
Депутат ДНР Бердичевский: Жители Авдеевки настроены пророссийски
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Жители Авдеевки делятся с ВС РФ данными о местоположении техники и живой силы противника. Однако очевидно, что просто так ВСУ оставлять позиции не собираются, и город ждет судьба Мариуполя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что Киев начал эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки.
«Сейчас в Авдеевке наши силы активно уничтожают укрепрайоны, выстроенные противником. Работают тяжелые огнеметные системы залпового огня «Солнцепек». ВСУ, судя по всему, город покидать не собираются. Так что не исключаю, что населенному пункту уготована судьба Мариуполя», – рассказывает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Жители, которые еще остались в Авдеевке, настроены пророссийски. Они регулярно делятся с нами данными о передвижении техники ВСУ, а также о сосредоточениях живой силы противника. В связи с этим украинские власти отключают мобильную связь в городе и начинают выводить оттуда коммунальные службы», – акцентирует собеседник.
«Украина осознает, что населенный пункт уже ей не подвластен. Логика президента Зеленского проста – если территория в скором времени перейдет под контроль России, зачем там хоть что-то делать. При этом отмечу, что Артемовск и Авдеевка сейчас являются чуть ли не самыми горячими точками на Донецком направлении», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно, что украинские власти начали эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки. Об этом сообщил украинский мэр Виталий Барабаш. Он также порекомендовал оставшимся жителям поскорее покинуть город. При этом политик предупредил население о планах отключения мобильной связи в населенном пункте.
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что близ Авдеевки ведется работа по опыту Соледара и Артемовска – по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе. По его мнению, ВСУ рискуют попасть в оперативное окружение.
В пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения добились ряда успехов на Авдеевском направлении. В настоящий момент войска РФ продвигаются к населенному пункту с разных сторон. При этом он отметил, что противник «продолжает упираться и перебрасывать резервы».
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В Словакии на правительство подали в суд за передачу МиГ-29 Киеву
Оппозиционная словацкая партия подала в суд на правительство за передачу МиГ-29 Украине
Словацкая партия SMER подала в суд на членов правительства страны, принявших решение о передаче МиГ-29 Киеву, сообщил глава пресс-службы партии Ян Мажгут.
Оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подала иск по подозрению в злоупотреблении полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже, сказал Мажгут, передает РИА «Новости» со ссылкой на teraz.sk
Напомним, киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13.
Россия сочла передачу этих истребителей Киеву нарушением соглашения о реэкспорте.
Кремль оценил реакцию Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии
Песков: Реакция Запада не изменит планы по тактическому ядерному оружию в Белоруссии
Реакция Запада не может повлиять на решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин «все объяснил в заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу». Добавить к словам российского лидера нечего, передает ТАСС заявление Пескова.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов ввести новые санкции, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России.
В Госдуме заявляли, что решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является вынужденной и оправданной мерой, учитывая угрозу агрессии со стороны Запада.
В США заявили об отсутствии у Украины сил для наступления в стиле НАТО
WSJ: Киев не сможет начать бомбардировку России в стиле НАТО
Украина не сможет начать массированную атаку самолетами и ракетами в стиле НАТО, несмотря на обучение военных и поставки западной техники, сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Авторы статьи утверждают, что Украина не сможет массированно атаковать самолетами и ракетами Россию. По словам подполковника США в отставке Джона Нагла, ВСУ ограничены количеством истребителей и боевых вертолетов, Киев не будет использовать их в лобовой атаке, передает Ura.ru.
Издание предполагает, что Украина, скорее всего, будет наносить высокоточный удар артиллерией и ракетами дальнего базирования. ВСУ располагает M142 Himars и M270, которые могут стрелять фугасными снарядами на расстояние до 80 км, а наводить на объект поражения поможет спутниковая навигация. После артиллерийских ударов будет наступление пехоты, считает автор материала.
Ранее в Минобороны Украины потребовали от СМИ не обсуждать контрнаступление ВСУ.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Рогов: Украинская власть пытается настроить запорожцев против России
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Чем более пророссийски настроены жители территорий, подконтрольных Украине, тем активнее и жестче там идет мобилизация в ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно об обстреле ВСУ Мелитополя, а также об усилении репрессий в Запорожье.
«Сегодня утром по Мелитополю были нанесены удары управляемыми ракетами, часть из них была отбита нашими силами ПВО. Но, к сожалению, есть разрушения», – сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В частности, прилетело в здание колледжа, четыре человека пострадали. Сейчас все учащиеся эвакуированы, обеспечены питанием, с ними работают медики и психологи. Еще один прилет был в районе Авиагородка, повреждено здание, пострадавших, к счастью, на данный момент нет», – уточнил он.
Оценивая обстановку в той части региона, которая сегодня находится под контролем украинских властей, Рогов отметил, что «Украина прекрасно понимает, что уровень лояльности минимален». «Это подтверждалось данными социологии еще в 2014 году во время так называемой антитеррористической операции против жителей Донбасса», – продолжил он.
«В настоящее время жители подконтрольной украинской власти части Запорожской области – одни из самых пострадавших от мобилизации. Их старательно отправляют на убой, загоняют в местную территориальную оборону абсолютно всех. Причем их выставляют на первые линии, чтобы дальше выставить подразделения, например, из Ивано-Франковской и других западных областей, а также боевиков националистических батальонов», – добавил собеседник.
«По имеющимся у меня сведениям, в девятой горбольнице уже чуть ли ни целое отделение занимают раненые и искалеченные запорожцы, которые не захотели быть пушечным мясом или выполнять преступные приказы руководства ВСУ. Каратели зверски их пытали, стреляли в них, творили самые разные бесчинства», – отметил он.
«Кроме того, на днях в городе Гуляйполе, близ передовой, после очередного насилия со стороны боевиков ВСУ, один из местных жителей в драке забрал автомат, пристрелил обидчика и еще троих военных ранил. Сразу после этого в СМИ стали разгонять информацию о том, что этот человек был пьяным, настроенным пророссийски, и зверски убил доблестных военнослужащих. Хотя, на самом деле, это совсем не так», – напомнил Рогов.
«В областном центре региона, контролируемом Украиной, заминированы мосты и Днепрогэс. Запорожье кишит иностранными наемниками и боевиками с Западной Украины. Им отданы десятки объектов гражданской инфраструктуры, в том числе Центральная горбольница. Местных жителей фактически лишают медицинской помощи и других социальных услуг», – рассказал собеседник.
«Город постоянно держат в страхе и терроре. Системы ПВО работают непосредственно в городе, в нарушение всех правил дислокации. Они защищают места расположения бойцов иностранного легиона и военные склады. Трагедии с участием украинской ПВО происходят регулярно: ракеты сбиваются с цели, попадают в жилые дома и другие гражданские объекты», – добавил он.
«В офисе Зеленского выбрали такую стратегию, чтобы как можно больше пострадавших от конфликта было именно на пророссийских территориях. Причем речь же идет не только о самих мобилизованных, но и их семьях. Цель – спровоцировать желание мести и обиду на русских», – считает собеседник.
Рассуждая о ситуации вокруг Запорожской АЭС, Рогов отметил снижение частоты обстрелов станции. «Однако это все не добрая воля президента Украины Владимира Зеленского, а изменение тактики работы наших военных. Если раньше мы вели контрбатарейный огонь по позициям, с которых ВСУ ведет обстрелы, то сейчас мы накрываем их на основе разведданных, когда противник только готовится к обстрелу», – рассказал он.
«Вместе с тем 29 марта ожидается визит на ЗАЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, а также ротация миссии на станции. Всегда в преддверии этих событий ВСУ осуществляют попытки дестабилизации обстановки или высадки десанта. Поэтому мы во всеоружии, готовимся к любым провокациям», – подчеркнул Рогов.
Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами, их вид устанавливается. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник преследовал цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику, передает РИА «Новости».
Напомним, обстрел произошел утром в понедельник, четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж.
Кроме того, как сообщал Рогов, в подконтрольной Киеву части Запорожской области усиливаются репрессии в отношении местных жителей. «Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться», – заявил он. Рогов отметил, что местные жители «больше не сидят как загнанные в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики».
Накануне житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными.
В понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии гарантий безопасности для Запорожской атомной электростанции со стороны Киева. «От Киева требуется всего лишь подтвердить, что он не будет подвергать АЭС обстрелам, которые он совершал много раз в прошлом», – заявил Ульянов.
Однако на сегодняшний день «подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы», добавил он, обратив внимание на то, что Украина пытается переводить разговор в другую плоскость, рассуждая о «демилитаризации» и «деоккупации». Напомним, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. Он отметил, что разговоры о демилитаризованной зоне больше не ведут, так как в МАГАТЭ осознают все «дополнительные сложности».
По его словам, тяжело будет проводить верификацию – «через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной». Он сказал, что на данный момент речь идет о необходимости «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения». Как сообщил Гросси, переговоры шли семь-восемь месяцев, обсуждались «разные варианты, формы и размеры».
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Der Spiegel: Обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли на Украину
На Украину прибыли 18 танков Leopard 2, которые правительство Германии обещало Киеву, сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.
Техника была передана Украине спустя почти два месяца после решения правительства ФРГ. Последние танки этой партии покинули Германию в конце прошлой недели, сейчас их уже передали на украинской границе, передает ТАСС.
Также Киеву передали около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Точный маршрут поставок техники держится в секрете.
Ранее сообщалось, что первые танки Leopard заметили под Артемовском.
Польша отказалась отдать Украине все МиГ-29
МИД: Польша не отдаст Украине все свои истребители МиГ-29
Польша не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
По последним данным, на вооружении ВВС Польши находятся 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ.
По словам Яблоньского, передача проходит в тайне для того, чтобы она прошла эффективно, Польша не будет отдавать все и точно не в одном транспорте, передает РИА «Новости».
Он также отказался рассказать, как это будет происходить, сославшись на Минобороны Польши, которое «предпочитает держать в секрете это дело».
Ранее Польша пообещала Украине истребители МиГ-29 от нескольких стран, также самолеты поставит Словакия.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка некоторыми странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине.
Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика из Брянской области
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей от террористов мальчика из Брянской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» Федора Симоненко, спасшего двух других детей во время нападения украинских боевиков в Брянской области.
Указ о награждении медалью «За отвагу» десятилетнего Федора Симоненко, проявившего героизм во время нападения боевиков в Брянской области, опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» мальчика Федора, спасшего девочек во время нападения украинских диверсантов под Брянском.
Напомним, Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух маленьких девочек и помог им спрятаться.
Глава Минобороны Украины отчитался о полученных от Запада танках и БТР
Украинские военные получили на вооружение британские танки Challenger, американские бронетранспортеры Stryker и бронемашины Cougar, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
Также на вооружение украинских десантников поступили немецкие боевые машины пехоты Marder, заявил Резников, передает ТАСС.
При этом общее число полученной техники он не назвал.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин передал Киеву 18 танков Leopard 2A6.
До этого первые танки Leopard заметили под Артемовском.