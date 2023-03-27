Строительство здания Национального центра физики и математики началось в Сарове

На территории технопарка «Саров» в Нижегородской области началось строительство конгресс-центра научного комплекса Национального центра физики и математики (НЦФМ), также будет построен центр коллективного пользования, который объединит лаборатории НЦФМ, оснащенные самым современным научным оборудованием.

Научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев рассказал, что на строительство первых двух зданий центра из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей.

По его словам, на этих площадках соберутся ученые со всей страны для обсуждения и реализации научных задач, связанных с укреплением технологического суверенитета и обороноспособности России. Лучшие российские умы будут приезжать в Саров, чтобы участвовать в совместных мероприятиях, формулировать новые идеи современной физики и математики. Сергеев заявил, что конгресс-центр будет вмещать до 700 человек, и в нем на постоянной основе будут работать около 120 сотрудников, говорится в сообщении на сайте научного портала «Атомная энергия».

Центр коллективного пользования (ЦКП), рассказал Сергеев, объединит под своей крышей научные лаборатории НЦФМ, оснащенные самым современным научным и экспериментальным оборудованием. По его словам, в центре будут созданы уникальные условия для совместной работы разнопрофильных научных специалистов. Планируется, что в ЦКП на постоянной основе смогут работать до 350 человек, плюс он будет способен вместить до 230 посетителей ежедневно.

По плану, уже к концу года, строители должны возвести основные несущие конструкции двух зданий, затем наружные и внутренние стены, перегородки. Осенью начнется монтаж внутренних и внешних инженерных систем и оборудования. Ввод зданий в эксплуатацию запланирован на начало 2025 года.

Генеральный директор по капитальному строительству АО «Атомэнергопром» Александр Табачников отметил, что проект застройки предполагает как можно лучше вписать современные здания в окружающий ландшафт, оставив как можно больше природных объектов, не нарушая экосреду местности. Помимо ЦКП и конгресс-центра, планируется построить самый современный кампус для студентов.

По его мнению, окружающий территорию НЦФМ культурно-туристический Арзамас-Дивеевский кластер также будет способствовать привлечению в научный центр достаточно большого количества людей, а запуск скоростной магистрали М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань обеспечит быструю коммуникацию с центральной частью страны и другими научными центрами.

Открытие в России новой научно-исследовательской инфраструктуры – одна из ключевых инициатив объявленного президентом России Владимиром Путиным десятилетия науки и технологий, а создание НЦФМ – флагманский проект этой инициативы.

На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса «мидисайенс» и «мегасайенс».

Научную кооперацию НЦФМ сегодня составляют 55 научных организаций, вузов и высокотехнологичных компаний со всей России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова – «МГУ Саров», где учатся около сотни магистрантов и аспирантов со всей страны.

Учредители НЦФМ – госкорпорация «Росатом», МГУ им. М. В. Ломоносова, РАН, Министерство науки и высшего образования России, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИЦ «Курчатовский институт» и ОИЯИ. Основные цели Национального центра – получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, воспитание новых научно-технологических лидеров, укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации «Росатом» и ключевых научных организаций России, повышение привлекательности российской науки для молодых ученых.