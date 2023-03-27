В Алтайском крае в рекордные сроки построили дом для детей-сирот

Глава Алтайского края поздравил с новосельем жильцов дома, построенного в рекордные сроки

В столице Алтайского края за пять месяцев построен дом для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. Глава региона Виктор Томенко лично осмотрел новостройку и пообщался с будущими жильцами.

Губернатор подчеркнул, что программу по переселению удалось реализовать на два года раньше, чем было изначально запланировано.

«Программа рассчитана до 2025 года, но в 2021 году мы приняли решение поскорее ее провести и начать следующий этап, потому что много домов, к сожалению, признаны аварийными уже после 1 января 2017 года. Они есть и в городе, и в населенных пунктах края в целом. Надо переходить уже на следующий этап – до конца 2023 года задача перед городскими властями стоит, и при поддержке края работы будут выполнены. И вот таких счастливых, на мой взгляд, примеров будет много», – приводятся слова губернатора на сайте правительства региона.

В доме 72 квартиры, из них 18 приобретено в собственность Алтайского края для передачи детям-сиротам, еще 52 предусмотрены для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

Томенко поблагодарил руководителя ГК «Союз» Владимира Отмашкина за проектировку дома: квартиры спланированы с учетом необходимого метража для предоставления переселенцам из ветхого и аварийного жилья и детям-сиротам.

Директор строительной компании подчеркнул, что проект был непростой задачей, но застройщик пошел навстречу пожеланиям краевых властей.

«Барнаул таких темпов строительства не знал, какими построен этот дом. 14 июля мы начали строительство этого дома и 15 ноября мы его закончили, то есть за пять месяцев мы построили этот дом. Особых сложностей здесь не возникло. Основные были при проектировании, потому что надо было попасть в те квадратные метры, в которые надо было», – рассказал Владимир Отмашкин и отметил, что скорость строительства не повлияла на качество: в ходе строительных работ были соблюдены все технологические процессы.