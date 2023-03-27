На Венецианском кинофестивале назвали обладателей «Золотых львов»

Дирекция: «Золотых львов» Венецианского кинофестиваля получат Лилиана Кавани и Тони Люн Чу Вай

Обладателями высшей награды 80-го Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф станут итальянский режиссер Лилиана Кавани и гонконгский актер Тони Люн Чу Вай, заявила дирекция кинофестиваля.

Кавани, отметившая в этом году 90-летие, получила своего первого «Золотого льва» в 1965 году за документальный фильм «Филипп Петен: Процесс в Виши».

Как отметил художественный руководитель кинофестиваля Альберто Барбера, Лилиана Кавани – одна из самых ярких представительниц нового итальянского кино 1960-х годов, она одинаково способна работать на телевидении, в театре, с лирическими произведениями, неизменно вызывая то же интеллектуальное беспокойство, которое прославило ее фильмы, передает ТАСС.

Тони Люн Чу Вай получит почетную награду фестиваля впервые. В 1989 году он исполнил главную роль в удостоенной «Золотого льва» драме «Город скорби» тайваньского режиссера Хоу Сяосяня.

Как отметил Барбера, гонконгский актер является «одним из самых харизматичных представителей современного кино».

Церемония вручения наград традиционно пройдет в дни Венецианского кинофестиваля, который в этом году состоится с 30 августа по 9 сентября. К награждению приурочены премьеры новых работ или ретроспективные показы.

Напомним, в 2022 году международное жюри 79-го Венецианского кинофестиваля во главе с американской актрисой Джулианной Мур назвало Кейт Бланшетт и Колина Фаррелла лучшими актерами.