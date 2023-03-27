Путин обсудил с главой «Русгидро» переезд офиса компании в Красноярск

Президент Владимир Путин обсудил с главой «Русгидро» Виктором Хмариным итоги работы энергохолдинга за 2022 год и планы по переносу штаб-квартиры компании в Красноярск, что позволит быть в центре всех производственных интересов и площадок.

Путин во время встречи с Хмариным напомнил о планах переезда штаб-квартиры «Русгидро» в Восточную Сибирь, на Дальний Восток, где осуществляется основная производственная деятельность, передает РИА «Новости».

Хмарин сообщил о приобретении здания в Красноярске, где уже сделан ремонт, чтобы переехать из Москвы. По словам главы Русгидро, это обеспечит 1,5 тыс. рабочих мест.

Путин поинтересовался, готовы ли работники ехать в Красноярск из Москвы, и где будут набирать основной контингент, куда должны входить специалисты высокого уровня и узкого профиля.

По словам главы компании, специалисты будут частично набираться на месте, но основной контингент переедет из Москвы вместе с семьями. Хмарин отметил, что релокационная программа, продуманы определенные пакеты и единовременная выплата, также будут предоставлены квартиры сотрудникам. Он добавил, что коллектив компании «достаточно положительно относится к этому процессу», несмотря на то, что Красноярск находится достаточно далеко от Москвы.

Зато, по словам президента, офис будет в центре всех производственных интересов и площадок.

Напомним, еще в феврале 2014 года было поручено подготовить список компаний с госучастием, штаб-квартиры которых могут быть размещены на Дальнем Востоке. В правительстве считают, что эта мера будет способствовать тому, чтобы регион стал территорией опережающего развития.