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SCMP: НАТО спровоцировало сближение России и Китая
SCMP: НАТО «назначило» Китай и Россию «экзистенциальными угрозами» и спровоцировало их сближение
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НАТО назвало Китай и Россию «экзистенциальными угрозами», что спровоцировало их сближение, которого боялись военные стратеги, сообщает South China Morning Post.
Научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн для издания South China Morning Post написал, что НАТО совершило ошибку, назвав Россию и Китай угрозами, это позволило им сблизиться, чего боялись военные стратеги. По словам автора статьи, сражаться против двух соперников на территории, которую не может окружить ни один флот, невозможно, передает RT.
Он отметил, что война на Украине показала, что Россия – не просто «бензоколонка» с ВВП Техаса, а самая большая в мире ядерная держава со всеми необходимыми ресурсами, а у Китая есть экономическое и народное влияние, но ему необходимы природные ресурсы.
Также Шэн указывает, что сближение России и Китая привело к созданию внушительной группы соперников НАТО, а также к внутренним проблемам США.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему дружба России и Китая вызвала у США шок.
Путин указал на «огромную ошибку» США с долларом
Путин счел «огромной ошибкой» решение США ограничить расчеты в долларах
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США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что США, руководствуясь «сиюминутными конъюнктурными» политическими целями, сами себе «в ногу стреляют», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Президент опроверг утверждения США о якобы посягательстве России на доллар. Он отметил, что США сами мешают России использовать американскую валюту, поэтому пришлось перейти на расчеты в других валютах, в частности, использовать юань.
«Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят вести расчеты в юанях? Мы так постепенно будем это расширять, расширять (использование) тех валют, которые являются надежными», – сказал он.
По его словам, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами. Путин признал, что доллар сохраняет ряд преимуществ, в то время как у других валют есть ограничения, но «каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты». Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», Путин назвал «огромной ошибкой».
Напомним, указывалось, что после того, как Запад ввел санкции против России и заморозил активы на 300 млрд долларов, Китай и другие страны начали опасаться, что в будущем под санкции Вашингтона может попасть любая из них.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства за 2022 год, сообщил, что планируется продолжить увеличение расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС. Путин заявил о необходимости дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.
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Путин раскрыл подробности переговоров с Си Цзиньпином
Путин: На переговорах с председателем КНР разговаривали про экономику и Украину
Главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия24».
«Мы говорили, конечно, в течение этих четырех часов и о двухсторонних отношениях во всех аспектах, прежде всего в сфере экономики, и главный упор был сделан на это. Председатель КНР – очень интересный собеседник, он глубоко погружен во все проблемы... и в мировые дела, и в экономику и своей страны, и в наших отношениях, до деталей все знает. Он хорошо подготовлен», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации на Украине.
«У нас был рабочий обед, потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение – у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда. Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – рассказал Путин.
«В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллиона снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей этого конфликта. А на следующий день, прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с обедненным ураном. Как будто специально это сделали западники для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно», – цитирует ТАСС главу государства.
«Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы в наиболее перспективных отраслях высокотехнологичных мы объединяли наши усилия, там, где у каждого из нас есть определенный высокий, хорошо проработанный уровень конкурентоспособности на мировых рынках», – отметил президент.
Все это, отметил он, было предметом разговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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Турция назвала условие поддержки плана Китая по Украине
Представитель президента Турции Калын не исключил поддержки Анкарой плана Китая по Украине
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Если план Китая по урегулированию ситуации на Украине создаст фундамент для переговоров, Турция поддержит процесс, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Насколько я понимаю и вижу, господин Си проведет переговоры и с Зеленским, обсудят актуальные вопросы. Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это», – приводит слова Калына РИА «Новости» со ссылкой на NTV.
Как отметил Калын, он постоянно указывает европейцам, что «лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну». ведь в результате переговоры все равно начнутся.
Комментируя свой визит в Вашингтон, Калын заявил, что в США, «в основе своей, исключая некоторые имена в администрации, по украинской теме, существует очень тяжелый климат», власти США желают «продолжения» конфликта.
По его словам, у Пекина «есть инициативы, которые, на самом деле, требуют тщательного внимания». Калын считает, что страны Запада не хотят «давать кредит доверия» Китаю и стремятся «нейтрализовать последствия визита господина Си в Москву», а потому игнорируют китайскую инициативу по Украине.
Калын заявил, что действия Китая стали неожиданностью для Запада, в том числе и его «посредничество» между Саудовской Аравией и Ираном – «это, если откровенно, месседж Эр-Рияда Западу».
Калын отметил, что прежде Китай «придерживался определенной дистанции». Как заявил Калын, санкции «подталкивают» Россию к Китаю, хотя «с самого начала говорили о необходимости политики по разделению» Москвы и Пекина, но «эта политика зашла в тупик».
Турция намерена «придерживаться позиции по мирному урегулированию конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Украины». Турецкий лидер Тайип Эрдоган планирует по телефону обсудить урегулирование на Украине с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай. Президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
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Макрон запланировал посетить Китай
Президент Франции Макрон собрался с визитом в Китай в сопровождении главы ЕК
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах посетить с визитом Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Макрон заявил, что предложил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен сопровождать его во время визита в Китай, передает РИА «Новости».
Как стало известно позже, совместный визит намечен на начало апреля.
Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером.
Байден усомнился в значении сотрудничества России с Китаем
Президент США Байден: Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», США и НАТО сильнее
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Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, выразил мнение американский президент Джо Байден.
Отвечая на просьбу прокомментировать значение визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, Байден заявил, что США значительно расширили союзы, при этом ничего подобного ни с Китаем, ни с Россией, ни с кем-либо еще в мире он не видел. Байден выразил мнение, что в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, передает ТАСС.
По его словам, важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена». Глава Белого дома отметил, что это США расширяют альянсы, а их противники – нет. Байден привел в пример Группу семи, QUAD (объединение Австралии, Индии, США и Японии) и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, а также Японию и Южную Корею.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Китай заверил США в желании мирно сосуществовать и сотрудничать
МИД Китая: Пекин выступает за взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество с США
Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, позиция страны не изменилась, заявил глава МИД Китая Цинь Ган.
По его словам, у Китая сохраняется стремление к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений, передает РИА «Новости».
Также глава ведомства отметил, что Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с США.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Герой России Перминов указал на сходство в действиях НАТО в Югославии и на Украине
Герой России Перминов: НАТО для достижения своих целей провоцирует конфликты и готова сотрудничать с преступниками
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Сегодня, как и 24 года назад, страны НАТО провоцируют конфликты и поддерживают преступные организации в угоду своим политическим интересам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Дмитрий Перминов, комментируя годовщину начала операции НАТО против Югославии.
«Для достижения своих целей США с помощью НАТО развязывают конфликты по всему миру и готовы сотрудничать с любыми преступными организациями. К слову, ровно 24 года назад альянс начал военную операцию против Югославии, причем без согласия Совбеза ООН», – сказал Дмитрий Перминов, Герой Российской Федерации, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
«Именно страны – лидеры НАТО спровоцировали конфликт на Балканах, поддерживая в Косово сепаратистов и националистов. А потом, когда в ответ на притеснения населения Белград ввел войска, НАТО начала бомбардировки Югославии. Под удар попадало все: военные объекты, инфраструктура, жилые дома, заводы, мосты и даже посольство Китая в Белграде», – отметил он.
«Не остается сомнений в том, что НАТО – преступная организация, которая для достижения цели доминирования провоцирует конфликты и готова сотрудничать с любыми преступниками. В Югославии это были косовские боевики, в Афганистане – моджахеды, в Сирии и Ираке – террористы ИГИЛ. Сегодня на Украине альянс поддерживает ярых националистов и последователей бандеровцев», – заключил парламентарий.
Напомним, в этот день – 24 марта 1999 года – против Югославии началась операция НАТО «Союзная сила», которая не была санкционирована Совбезом ООН и продлилась 11 недель. Поводом для вмешательства был межэтнический конфликт между албанцами и сербами, переросший в войну в Косово. В ходе тех событий западные союзники использовали боеприпасы с обедненным ураном во время массированных бомбардировок.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обещанные Великобританией поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину шагом к дальнейшей эскалации конфликта. «У нас есть своя военная доктрина, и как сказали президент и министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», – заявил глава МИД.
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В Сербии рассказали, к чему привело применение НАТО обедненного урана
Глава Минздрава Сербии Груйичич сообщила о росте случаев бесплодия из-за применения НАТО обедненного урана
Удары НАТО по Югославии в 1999 году с применением обедненного урана были бесчеловечным экспериментом над жителями Западных Балкан, заявила министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич.
По ее словам, использование этого вида оружия привело не только к росту онкологических заболеваний, а также к росту бесплодия у мужчин, аутоимунных заболеваний всех видов, патологий при беременности и умственных нарушений у рожденных в этот период детей, передает РИА «Новости».
Груйичич подчеркнула, что бомбардировки в 1999 году были отвратительным и бесчеловечным экспериментом над живыми людьми, проживающими в Сербии и Черногории.
«Надеюсь, что международная научная общественность поймет, что это необходимо исследовать научным путем и особенно – запретить оружие с обедненным ураном», – отметила врач.
Ранее в Минобороны России предупредили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном – попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов.
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Боррель счел визит Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска ядерной войны
Дипломат ЕС Боррель заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель счел визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска начала ядерной войны, сообщает газета Financial Times.
По мнению европейского дипломата, своим визитом представитель Китая очень четко дал понять позицию сдерживания начала ядерной войны, упомянув в том числе китайский свод мирного регулирования украинского кризиса, где обозначена недопустимость применения ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Напомним, результатом визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву стало подписание заявления об углублении сотрудничества России и Китая, также был подписан план развития ключевых направлений совместной работы в сфере экономики до 2030 года.
В Стокгольме признали, что Финляндия вступит в НАТО быстрее Швеции
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Финляндия станет членом НАТО раньше Швеции.
По его словам, все сейчас говорит о том, что Финляндия вступит в Альянс раньше, чем Швеция, передает РИА «Новости» слова Кристерссона.
Напомним, Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление, только две страны – Турция и Венгрия, не провели ее ратификацию.
Ранее Анкара заявила о вероятности ратифицировать заявку Финляндии до 14 мая, но не Швеции. В субботу сообщалось о запланированном визите президента Венгрии в Турцию, где, вероятно, будет обсуждаться вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Washington Post призвала США быть готовыми ответить на альянс России и Китая
Washington Post призвала страны Запада быть готовыми к ответным действиям в связи с укреплением альянса России и Китая
Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок, пишут американские СМИ.
По мнению Washington Post, изменения могут оказаться столь же глубокими, как и вызванные самими США «полвека назад». Вашингтону и его союзникам, как пишет издание, следует «быть готовыми к ответным действиям», передает РИА «Новости».
Washington Post полагает, что Китай и Россию объединяет «опасение окружения» – Россию тревожит расширение НАТО, а Китай –возможность создания «Индо-Тихоокеанского НАТО». WP считает, что Китай действует так же, как сами США против СССР в 1970-е годы, когда Вашингтон «разыграл китайскую карту» и противопоставил КНР и СССР. Сейчас Пекин «готов разыграть то, что можно назвать «картой России», заявила Washington Post.
Как пишет издание, «лишенной западных рынков» России нужен Китай, чтобы нарастить продажу нефти, газа и зерна, а также чтобы получить некоторые западные товары. Washington Post призвала Европу «четко и недвусмысленно дать понять» Китаю, что тот «должен использовать свои рычаги влияния на Путина для прекращения конфликта» на Украине, а не для «укрепления российской экономики».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Китайцев возмутила реакция НАТО на решение Путина по ядерному оружию
Читатели китайского портала «Гуанча» после реакции НАТО назвали правильным решение Путина по ядерному оружию
Читатели китайского издания «Гуанча» выступили с критикой в адрес НАТО после заявления официального представителя альянса Оаны Лунгеску, назвавшей ядерную риторику России «опасной и безответственной».
Так, один из пользователей написал, что НАТО «не раз демонстрировало свою наглость», передает РИА «Новости».
Другой пользователь поинтересовался, почему НАТО не осудит США и Великобританию за предоставление Австралии атомных подводных лодок.
«Соединенные Штаты и Запад запугивают слабых и боятся сильных», – отметил третий.
Еще один пользователь считает, что реакция НАТО только подтверждает, что Россия поступает правильно.
«НАТО забывает про свои действия, у них, как всегда, двойные стандарты», – заключил еще один читатель.
Напомним, ранее президент Владимир Путин сообщал, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как это сделали США в Европе.
Reuters: НАТО следит за позицией Москвы после решения разместить ТЯО в Белоруссии
После решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие России в Белоруссии за ситуацией внимательно следит НАТО, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя альянса.
По словам источника, в НАТО не видят никаких изменений в ядерной позиции России, которые заставили бы альянс скорректировать его собственную, сообщает РИА «Новости».
Собеседник агентства также считает, что союзники по НАТО соблюдают свои международные обязательства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
Эксперт допустил разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Эксперт по современной Азии Уянаев: Разговор Си Цзиньпина и Зеленского может состояться
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Разговор председателя Китая Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться ввиду сбалансированной позиции Пекина, выразил мнение заместитель директора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев.
По его словам, особенностью китайской дипломатии является внимательное изучение имеющихся нюансов развивающейся обстановки, Китай и дальше будет придерживаться взвешенной осторожной политики, в этом случае не исключается возможность разговора китайской и украинской сторон, передает РИА «Новости».
При этом Уянаев добавил, что остается вопрос, на каком уровне пройдет диалог – будут ли это первые лица или главы внешнеполитических ведомств
«Исходя из фундаментальных принципов китайского политики и того, что Китай предлагает свою миротворческую роль и подчеркивает, что не является стороной конфликта, такая позиция предполагает контакты и с той, и с другой стороной», – подчеркнул эксперт.
Ранее Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.
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МИД Китая оценил итоги саммита Путина и Си Цзиньпина
МИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина «очень успешным и результативным»
Саммит лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина был очень успешным и очень результативным, считает министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
Как заявил Цинь Ган в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос об итогах переговоров, саммит России и Китая был очень успешный и результативный, двум главам государств удалось заключить много соглашений, в ходе встреч бсуждались важные вопросы, касающиеся двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе и на всей планете, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24» сообщил, что главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.