«Народный фронт» объявил общероссийский сбор ко Дню Победы

Перед 9 Мая «Народный фронт» решил открыть сбор средств на автомобили для фронта. В рамках проекта «Все для победы!» сформируют поезд, который доставит на передовую микроавтобусы, пикапы, внедорожники и квадроциклы.

В железнодорожный состав войдут вагоны, сформированные в разных регионах страны. В составе гуманитарного груза ожидается более 200 авомобилей, все они будут установлены на специальные платформы. Также на собранные средства для военных закупят необходимое оборудование и снаряжение, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

С соответствующим предложением выступил «Народный фронт», а российские железнодорожники поддержали инициативу поезда.

«В прошлом году мы отправили в Донбасс поезд, где было 68 вагонов продуктов, стройматериалов, медикаментов, – напомнил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. – В этом году железнодорожники вновь приходят на помощь. Мы планируем отправить поезд с транспортом – санитарными «буханками», джипами, пикапами. Ребята постоянно обращаются, просят поддержать, прислать им автомобили. Огромная благодарность миллионам граждан, кто участвует в этих сборах. Ребята на линии боевого соприкосновения чувствуют внимание, заботу и тепло».

Россияне уже активно подключились к акции. Два УАЗ скоро отправятся на передовую из Курской области. Сельхозпредприятие «Черновецкие Зори» готовит для фронта два автомобиля повышенной проходимости. «Делаем, как для себя, только лучше! Мелочей не бывает, от этого транспорта зависят жизни людей», – говорят курские автомеханики. В Республике Тыва помочь бойцам решил победитель межрегиональных соревнований «Джип-спринт 2022» Владимир Федосовский. Он передает для земляков в зоне СВО «ГАЗ-69», на котором неоднократно становился победителем соревнований в течение восьми лет. Как говорит Владимир, его машина – победитель, хочется, чтобы она приблизила победу и в зоне СВО. Автомобиль высокой проходимости, усилен по всем параметрам.

Пенсионер из Благовещенска Петр Новичков, узнав, что «Народный фронт» объявил сбор помощи, решил отправить на передовую свой УАЗ-«буханку».

Присоединиться к сбору, посвященному Дню Победы, может каждый. Посильную сумму можно перевести, зайдя на страницу сбора на сайте проекта «Все для победы!». В региональных отделениях ОНФ ждут людей, имеющих возможность передать собственные автомобили в хорошем состоянии, а также помочь в оснащении техники.