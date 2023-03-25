Конюхов и Меняйло установили рекорд дальности полета на воздушном шаре

Конюхов и Меняйло побили установленный японцами рекорд дальности полета на воздушном шаре

Российские путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд дальности полета на воздушном шаре, установленный японцами в 1994 году, сообщают информационные агентства.

Воздушный шар «Фосагро» был создан в России. Он преодолел более 2368 км. Конюхов и Меняйло, который возглавляет Федерацию воздухоплавательного спорта России, вылетели на шаре утром в пятницу из Мурманской области. Сейчас шар со скоростью около 60 км/ч летит на высоте около 4 тыс. м над Красноярским краем, передает ТАСС со ссылкой на сайт спутниковой навигации, который отслеживает полет.

Сообщается, что «выполнен самый продолжительный полет на тепловом аэростате за полярным кругом, всю рекордную дистанцию полет проходил в коридоре 67-70 градусов северной широты». При этом «полет продолжается». Конюхов и Меняйло собираются лететь «до рассвета», они намерены совершить посадку «в районе поселка Хатанга – столицы полярной авиации».

Конюхов и Меняйло провели первый в истории отечественного воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морем в высоких северных широтах.

Летом Конюхов вместе с пилотом Игорем Потапкиным на мотопарапланах вылетели из Архангельска, чтобы совершить рекордную трансконтинентальную экспедицию в поддержку проекта «Чистая Арктика». Они были вынуждены прервать полет по техническим причинам, пролетев 169 км из 900 запланированных.