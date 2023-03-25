Путин заявил об угрозах из-за поставок Западом вооружения на Украину

Угроза от поставок вооружения на Украину есть, Россия знает об этих поставках, заявил президент России Владимир Путин.

«Угрозы, конечно, есть. Когда в страну, с которой у нас конфликт, поставляется вооружение, это всегда угроза. Что касается того, каковы они для нас, эти угрозы, как их можно оценивать, конечно, мы... знаем об этих планах поставок», – заявил Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24», передает РИА «Новости».

По его словам, с точки зрения логики тех, кто провоцировал этот конфликт и пытается любой ценой его сохранить, наверное, поставки вооружения – это правильный шаг.

«На мой взгляд, это только приведет к большей трагедии, ничего больше», –добавил он.