Герой России Перминов: НАТО для достижения своих целей провоцирует конфликты и готова сотрудничать с преступниками

Сегодня, как и 24 года назад, страны НАТО провоцируют конфликты и поддерживают преступные организации в угоду своим политическим интересам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Дмитрий Перминов, комментируя годовщину начала операции НАТО против Югославии.

«Для достижения своих целей США с помощью НАТО развязывают конфликты по всему миру и готовы сотрудничать с любыми преступными организациями. К слову, ровно 24 года назад альянс начал военную операцию против Югославии, причем без согласия Совбеза ООН», – сказал Дмитрий Перминов, Герой Российской Федерации, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Именно страны – лидеры НАТО спровоцировали конфликт на Балканах, поддерживая в Косово сепаратистов и националистов. А потом, когда в ответ на притеснения населения Белград ввел войска, НАТО начала бомбардировки Югославии. Под удар попадало все: военные объекты, инфраструктура, жилые дома, заводы, мосты и даже посольство Китая в Белграде», – отметил он.

«Не остается сомнений в том, что НАТО – преступная организация, которая для достижения цели доминирования провоцирует конфликты и готова сотрудничать с любыми преступниками. В Югославии это были косовские боевики, в Афганистане – моджахеды, в Сирии и Ираке – террористы ИГИЛ. Сегодня на Украине альянс поддерживает ярых националистов и последователей бандеровцев», – заключил парламентарий.

Напомним, в этот день – 24 марта 1999 года – против Югославии началась операция НАТО «Союзная сила», которая не была санкционирована Совбезом ООН и продлилась 11 недель. Поводом для вмешательства был межэтнический конфликт между албанцами и сербами, переросший в войну в Косово. В ходе тех событий западные союзники использовали боеприпасы с обедненным ураном во время массированных бомбардировок.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обещанные Великобританией поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину шагом к дальнейшей эскалации конфликта. «У нас есть своя военная доктрина, и как сказали президент и министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», – заявил глава МИД.

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