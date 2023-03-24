Эксперты в Роскомнадзоре обсудили сохранение и укрепление российских традиционных духовно-нравственных ценностей

Эксперты на Общественном совете при Роскомнадзоре обсудили сохранение и укрепление российских традиционных духовно-нравственных ценностей, а также способы противодействия деструктивной информации.

Общественный совет при Роскомнадзоре начал работу в 2023 году с обсуждения указов «Об утверждении Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и «О внесении изменений в Основы государственной культурной политики».

По словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, ведомство работает только с тем, что запрещено законом, но есть и серые зоны. Он отметил, что важно понять на основе каких критериев и норм будут принимать решения о реагировании, как выяснить, что ведомство действует эффективно, говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Чтобы выявить серые зоны, необходимо активное участие общества в сохранении и укреплении наших традиционных ценностей, отметил Липов.

Актуальные задачи сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей и культуры были освещены в выступлении представителя аппарата Совбеза России.

То, что происходит в области разрушения духовно-нравственных ценностей, можно назвать «специальной военной гибридной операцией», которая ведется уже на протяжении 30 лет против России и стран СНГ, считает заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны России Николай Лишин.

Он отметил, что на фоне СВО и ухода с российского рынка зарубежных ИТ-компаний, наступило наиболее благоприятное время для развития своих продуктов: следует развивать отечественную сферу видеоигр, где сейчас происходит самое страшное разрушение наших ценностей и истории. Более того, эта часть креативной индустрии не регулируется должным образом законодательно.

Нужно создавать позитивную повестку, которая определяет в том числе патриотические настроения у молодой аудитории, уверен и. о. начальника Управления молодежных проектов и программ Росмолодежи Василий Тетерин. Для этого ведомство реализует целый ряд проектов федерального масштаба.

Важную проблему в формировании позитивного контента озвучил директор Института развития интернета Алексей Гореславский. Он указал, что несмотря на поддержку государства, российские студии пока серьезно ограничены в своих возможностях из-за того, что пользуются преимущественно традиционными методами съемки картин, в то время как иностранные производители контента активно применяют технологии на базе искусственного интеллекта, с его помощью создается значительная доля картин, в том числе видео и сериалов.

Начальник управления Роскомнадзора Татьяна Денискина заявила, что ежегодно в Сети появляется все больше видов деструктивной информации. В прошлом году перечень запрещенной информации дополнился пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, педофилии, смены пола. По ее мнению, еще несколько категорий информации, отнесенной к деструктивной идеологии, находятся в «серой» зоне: они не запрещены к распространению, но по своей сути и по воздействию на российское общество являются чуждыми и разрушительными.

В конце мероприятия участники утвердили план работы Общественного совета при Роскомнадзоре до конца года и обозначили ряд острых вопросов, которые обсудят на ближайших заседаниях.