Медведев резко отреагировал на слова главы Минюста ФРГ о возможности «ареста» Путина

Медведев резко высказался о главе министерства юстиции ФРГ из-за его слов об «аресте» Путина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «дураком из европейской структуры власти» министра юстиции ФРГ Марко Бушмана после слов о готовности арестовать Путина в случае его прибытия в Германию.

Медведев на английском и немецком языке высказался в своем англоязычном Twitter (ограничен в России) о «провокаторах из Берлина и Гааги», он удивился «дуракам из европейской структуры власти», имея в виду заявление главы Минюста ФРГ Бушмана об аресте Путина в Германии, передает ТАСС.

Замглавы Совбеза предупредил, что арест в Германии главы крупнейшего ядерного государства будет означать casus belli, недвусмысленное объявление войны Российской Федерации, после чего Москва вынуждена атаковать Берлин и обрушить на ключевые центры принятия решений все средства поражения.

«Мистер Шольц подобрал себе действительно отличную команду! Бедные немцы…» – сделал вывод Медведев.

Ранее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России.

Как заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев, позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру на «арест» российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствует о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой.

Напомним, министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну.