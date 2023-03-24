Самолет Бербок не смог приземлиться в Тбилиси с первой попытки

Пилоты самолета главы МИД Германии Анналены Бербок смогли приземлиться в Тбилиси только со второй попытки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Немецкий Spiegel обвинен грузинской стороной в распространении недостоверной информации о причине посадки со второй попытки в Тбилисском аэропорту самолета главы МИД Германии Анналены Бербок.

По данным Spiegel, экипаж принял решение уйти на второй заход из-за того, что на ВПП аэропорта Тбилиси находился другой борт.

В связи с этим со специальным заявлением выступила «Грузаэронавигация», которая подтвердила, что посадить самолет экипаж сумел со второй попытки, но «взлетно-посадочная полоса была абсолютно свободна».

По данным «Грузаэронавигации», решение уйти на второй заход было принято лично пилотами.

Сведения немецких СМИ «категорически опровергаем», отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что решение сажать лайнер со второй попытки является «нормальной, апробированной практикой».

Анналена Бербок посещает Грузию 23-24 марта.

Глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Тбилиси 24 марта выразила удовлетворение большим количеством украинских флагов в Тбилиси и поблагодарила Грузию за поддержку Украины.

По ее словам, Грузия находится в непростом положении после войны-2008.

«Несмотря на это, вы на стороне Украины. Это еще раз подчеркивает то, что место Грузии в Европе», – сказала она.

Перед визитом в Грузию Анналена Бербок выступила с заявлением тревоги о возможном сворачивании Грузии с проевропейского курса, что вызвало недоумение в правящей «Грузинской мечте» и жесткие заявления в ответ. На совместной пресс-конференции с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили она уже четко отметила, что «желает видеть Грузию в Евросоюзе, желает, чтобы грузины обогатили ЕС».

По словам Анналены Бербок, «Грузия является Евросоюзом, место ее населения – в Евросоюзе».

Она выразила удовлетворение прогрессом Грузии на пути выполнения 12 рекомендаций ЕС по предоставлению стране статуса-кандидата в это объединение.

Анналена Бербок встретится с президентом и премьер-министром Грузии, оппозицией, студентами, представителями НПО. Глава МИД Германии посетит границу Грузии и Южной Осетии, которую Тбилиси называет «линией оккупации».