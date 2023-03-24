Зампред Совбеза Медведев предупредил Киев о применении Москвой любого оружия при нападении на Крым

Любые попытки Киева напасть на Крым станут основанием для применения Москвой абсолютно любого оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия в этом случае сможет применить все средств защиты, включая предусмотренные основами Доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства, передает РИА «Новости».

Российский политик выразил надежду на то, что готовность России решительно действовать понимают «друзья» за океаном.

Заявления самого Киева о «возвращении» Крыма Медведев назвал пропагандой. «К ней так и нужно относиться, и во время войны она всегда есть», – заключил он.

Ранее западные СМИ сообщали, что Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму.

В Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине. Опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины.