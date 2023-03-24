ВСУ активизировали авиацию на Купянском направлении

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24 марта, пятница  |  Последнее обновление — 08:48  |  vz.ru
Разделы

Что спасет черное золото от большого обвала

Падение цен началось после установления Западом потолка цен на российскую нефть Евгений Биятов/РИА Новости
Нефть подешевела в этом году уже на 14%, упав до самого низкого уровня с 2021 года. Против нее играет целая серия разных факторов. Однако торговцы нефтью оптимистично верят, что долго в таком темпе черное золото не протянет. К лету падение может остановиться, а во втором полугодии снова начнется рост. Однако есть факторы, которые могут смешать все карты.  Подробности...
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Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

В конце 1990-х олигарх Борис Березовский находился в зените своего могущества Александр Чумичева/ТАСС
10 лет назад в эмиграции, в английской деревушке Аскот умер Борис Березовский, бывший российский олигарх. В «лихие 90-е» безвестный профессор математики втерся в доверие к Кремлю, став теневым правителем страны и заодно – миллиардером. Березовский ухитрялся манипулировать одновременно и российскими силовиками, и чеченскими головорезами. Как же случилось, что «самый хитрый» человек России в итоге потерпел фиаско? Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Европу готовят к смене лидера

Эстония задумалась о смене лидерства в Европе Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Эстонии заявили о необходимости назначения представителя стран Восточной Европы в руководство ЕС и НАТО. Такой подход, как считают эксперты, в целом совпадает с планами США по контролю над этими структурами, более того, шансы «младоевропейцев» на посты почти стопроцентные. Кто из политиков Восточной Европы может возглавить ЕС и НАТО и как смена лидера в Европе могла бы отразиться на отношениях Запада с Россией? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Католических церквей уже давно как минимум две

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии. Подробности...
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Как нам обустроить один день России

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Давайте насытим праздник 12 июня новыми-старыми смыслами. Чтобы на День России мы могли поднять бокалы за здоровье 1161-летней собственной страны. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Румыния хочет кусок Украины

Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    на ваш взгляд


    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?

    ВСУ активизировали авиацию на Купянском направлении

    Украинское командование активизировало авиацию на Купянском направлении

    24 марта 2023, 08:27

    Текст: Александра Юдина

    Российские военные на наблюдательных постах противовоздушной обороны зафиксировали участившиеся случаи применения авиации украинскими военными на Купянском направлении, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России отметили увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника. В зависимости от характеристик целей противник использует самолеты советской разработки Су-24, Су-27 и МиГ-29, стоящие на вооружении ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы.

    Шойгу рассказал, чем закончится СВО
    Глава Минобороны РФ Шойгу заявил о завершении любого военного конфликта миром
    		   
    22 марта 2023, 01:17
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о сроках завершения специальной военной операции на Украине, но рассказал, чем закончится СВО.

    Как заявил Шойгу, «любая война заканчивается миром», передает РИА «Новости».

    Напомним, комментируя намерение Великобритании передать Киеву снаряды с обедненным ураном, Шойгу заявил, что до ядерного столкновения остается все меньше ступеней.


    Коментарии (91)
    По аэродрому в Одессе нанесен «удар возмездия» после атаки ВСУ на Джанкой
    Россия нанесла удар по аэродрому в Одессе после запуска с него украинских беспилотников для атаки на Джанкой
    		   
    22 марта 2023, 02:25
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе, откуда украинские беспилотники в понедельник вылетели атаковать Джанкой, сообщают военкоры.

    Вероятно, удар по аэродрому Школьный в Одессе был нанесен крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами «Герань-2», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях, которые назвали российскую атаку «ударом возмездия».

    Из данных официального украинского ресурса для оповещения населения следует, что в ночь на среду объявлялась тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР. Позднее тревога была объявлена в Житомирской, Черкасской и Хмельницкой областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.

    В понедельник вооруженные силы Украины попытались атаковать Джанкой на севере Крыма беспилотниками. Сработала система ПВО. Беспилотники целили в гражданские объекты. Дроны были сбиты, но обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.

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    Украина сообщила о «переориентации» российских ударов
    Замглавы разведки Украины Скибицкий заявил о «переориентации» российских ударов на систему логистики ВСУ

    22 марта 2023, 22:44

    Текст: Антон Антонов

    Российские войска «переориентировали» удары, наносившиеся по энергосистеме Украины, на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ, заявил замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

    Скибицкий заявил, что после «переориентации направления ударов» были поражены базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире «и еще были попадания в Яворовском районе». Основными целями стали «система логистики» ВСУ и «концентрация техники» в пунктах дислокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    ГУР допускает, что энергосистема Украины также будет подвергаться ударам, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики ВСУ. По словам Скибицкого, Россия «ведет разведку», в частности, гидротехнических сооружений, включая мосты через Днепр, аэродромов и аэропортов, путей поставки вооружения и военной техники, идущих с Запада.

    Напомним, Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на аэродроме Школьный в районе Одессы.

    Коментарии (15)
    Военный эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ в Артемовске
    Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ опоздали с контратакой в Артемовске
    		   
    21 марта 2023, 17:09
    Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
    Текст: Алёна Задорожная

    ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя появившиеся в Сети данные о том, что ВС Украины планируют деблокирующие удары в районах Артемовска и окрестностей.

    «Накопление резервов противника в городах Константиновка и Часов Яр, а также в других населенных пунктах, примыкающих к линии фронта, показывает подготовку ВСУ к атаке. Поэтому наши штурмовые подразделения делают все возможное, чтобы растаскивать эти формирования противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В результате ВСУ вынуждены вводить в бой резервы и терять часть соединений при обороне Богдановки, Орехово и Васильевки. Однако это не означает, что риски наступления ВСУ серьезно снижаются. Замысел противника, вероятно, заключается в нанесении ударов там, где стыкуются подразделения ЧВК «Вагнер» и ВС России», – рассуждает эксперт.

    «Эти стыки действительно могут быть уязвимыми. Подобные удары рассчитываются на слабо проработанное взаимодействие различных групп войск. Но заявление Пригожина предвосхищает события и дает нам возможность подготовиться», – объясняет собеседник.

    «Смогут ли ВСУ контратаковать наши позиции в Артемовске – большой вопрос. Дело в том, что нами контролируется уже около 70% населенного пункта. Бойцы «Вагнера» движутся на юге и севере города. Контратака могла быть успешной, начнись она до того, как наши подразделения вышли на восточный берег Бахмутки. Но не сейчас», – продолжил аналитик.

    «О лобовом штурме Артемовска также говорить не приходится. Поэтому ВСУ попытаются нанести именно фланговый удар», – говорит Онуфриенко. «Конечно, они могут предпринять попытку контратаки, но тогда они упрутся либо в Соледар, либо в Северский Донец. Это тупиковая ситуация, которая не приблизит их к главной цели – контратаке на юге», – иронично замечает эксперт.

    «Вместе с тем локальный удар может спасти лицо Зеленского и показать Западу, что ВСУ в силах удерживать город. Этот медийный успех будет обеспечен сотнями трупов, если не больше. Но чтобы противостоять этим попыткам, нашим военным необходимо улучшить коммуникацию между собой, повысить оперативную скорость работы войск и добавить резервы на данном направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было опубликовано сообщение, что ВСУ в конце марта – начале апреля могут начать наступление и «нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ».

    Между тем в ЛНР сообщают, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ. Военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди. Минобороны Украины вынуждено признать, что ВСУ несут серьезные потери при обороне, сообщает РИА «Новости». Замглавы ведомства Анна Маляр также констатировала, что российские войска продолжают продвижение.

    Ранее стало известно, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.

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    Германия и Чехия устроили ревизию отношения к Китаю
    Президент Чехии Павел заявил о ревизии отношения к Китаю в Праге и Берлине
    		   
    22 марта 2023, 03:57
    Фото: Guenter Fischer/imagebroker.net/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Германии и Чехии проводится ревизия политики в отношении к Китаю, сообщил президент Чехии Петр Павел, призвав к единству всего демократического мира.

    Павел в ходе визита в Германию встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. Отношения с Китаем стали одной из важных тем переговоров, передает РИА «Новости».

    Президент Чехии заявил, что всех немецких политиков интересовало отношение Праги к Пекину. По его словам, «всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене», окажет ли Пекин поддержку специальной военной операции России на Украине. Для Берлина также значимым является вопрос китайской экономической политики, сказал Павел. По его мнению, лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как «равного с равным».

    Павел заявил о важности единства в поддержке Украины. Он сообщил, что Шольц выразил готовность к долговременной поддержке. Как подчеркнул Павел, этот «важный сигнал» должны услышать другие страны ЕС, чтобы поддержка Киева сохранилась «при любом развитии ситуации».

    Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран. Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты коренных интересов, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.

    Коментарии (26)
    В Белом доме оскорбили перехватившего дрон США российского пилота
    Представитель Белого дома Кирби: «Сбившего» беспилотник США российского летчика наградили за идиотизм
    		   
    23 марта 2023, 14:29
    Фото: Shawn Thew/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота, оттеснившего американский беспилотник MQ-9 Reaper от российских границ над акваторией Черного моря, сообщает The Hill.

    Кирби заявил, что ни в какой армии в мире не награждают пилота за то, что тот «врезался в беспилотник», и задался вопросом, почему наградили за храбрость летчика, подвергшего риску себя и имущество США.

    «В лучшем случае он был просто идиотом», – цитирует «Газета.Ru» Кирби со ссылкой на The Hill.

    Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые оттеснили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.

    Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.

    Коментарии (82)
    Танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР
    Советник Пушилина Гагин заявил, что на Артемовском направлении в ДНР были замечены танки Leopard

    22 марта 2023, 13:30

    Текст: Александра Юдина

    Есть информация о танках Leopard, которые заметили на Артемовском направлении в ДНР, заявил на канале «Россия 1» советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, БТР «легко поражаются» российскими орудиями, так как их бронезащита оставляет желать лучшего. При этом на данный момент массового участия иностранной техники в боях нет, передает РИА «Новости».

    Гагин добавил, что Киев просто не успел еще доставить на линию боевого соприкосновения новую иностранную технику из-за сложной логистики. «Дороги контролируются нашими силами, переправлять большие колонны – достаточно опасно», – пояснил он.

    Также Гагин отметил, что число солдат ВСУ в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может составлять десятки тысяч человек.

    «В районе Часова Яра Киев сформировал достаточно серьезную группировку, это, возможно, десятки тысяч», – рассказал он.

    Ранее в среду Гагин заявил, что российские войска блокировали Артемовск.

    Коментарии (19)
    Российская пехота атаковала дронами Mavic позиции ВСУ под Авдеевкой
    		   
    23 марта 2023, 08:47
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты, сообщают военкоры «Русской весны» из зоны спецоперации.

    По мнению специалистов, дроны играют огромную роль в боях под Донецком, так как с их помощью можно скорректировать артиллерийский огонь и начать атаку на позиции противника с воздуха, не рискуя жизнями разведчиков и штурмовиков, передает «Российская газета» на хостинг «Русская весна».

    Кроме того, в районе Авдеевки российские военные применяют реактивную артиллерию и авиацию с целью перекрыть пути снабжения бойцов ВСУ через Орловку, Ласточкино и Тоненькое. Ту же тактику отсечения ВСУ от снабжения подразделения ВС России успешно применяли в Артемовске.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске, ситуация сложная, противник не собирается выводить войска.

    Донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.

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    Киев впал в ярость из-за раскрытия планов ВСУ западными СМИ
    Советник Зеленского Подоляк раскритиковал раскрывшие военные планы ВСУ западные СМИ
    		   
    23 марта 2023, 12:05
    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал недовольство поведением западных СМИ, раскрывающих военные планы ВСУ, пишет журнал Newsweek.

    В материале уточняется, что Подоляк раскритиковал статью Politico от 15 марта, которая, сославшись на неназванных американских чиновников, заявила, что Киев начнет контрнаступление против российских военных в мае, передает РИА «Новости».

    «Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», – передает издание его слова.

    Отмечается, что сам Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa утверждал, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы.

    Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда.

    Коментарии (38)
    Женщины-военные рассказали об уничтожении украинских беспилотников в Севастополе
    Военнослужащие Черноморского флота Фалеева и Целуйко рассказали об уничтожении украинских беспилотников в Севастополе
    		   
    22 марта 2023, 23:41
    Фото: Минобороны России/Telegram
    Текст: Антон Антонов

    Военнослужащие Черноморского флота России Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали о том, как уничтожили два украинских беспилотника, которые предприняли попытку атаковать Севастополь.

    Целуйко сообщила, что заметила объект «над водой, был белый след», но передвигался тот быстрее, чем катер у входа в бухту. Фалеева отметила, что аппаратура не распознала объект. Два дрона из трех женщинам удалось уничтожить меткими выстрелами. О решении министра обороны Сергея Шойгу наградить их военнослужащие узнали из СМИ, сейчас они получают много поздравлений, но героями себя не считают, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Напомним, Шойгу сообщил, что два из трех беспилотников, которые утром пытались поразить объекты в Севастополе, уничтожили женщины-военнослужащие. Он поручил представить их к наградам и выписать денежную премию.

    Коментарии (28)
    Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
    Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму

    21 марта 2023, 14:38

    Текст: Ольга Иванова

    Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.

    Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».

    Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».

    Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.

    Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

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    МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
    Гросси сообщил о прекращении обсуждения идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
    		   
    23 марта 2023, 03:42
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Гросси сообщил, что разговоры о демилитаризованной зоне больше не ведут, так как в МАГАТЭ осознают все «дополнительные сложности». По его словам, тяжело будет проводить верификацию – «через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной». Он сказал, что на данный момент речь идет о необходимости «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения», передает ТАСС.

    Как сообщил Гросси, переговоры шли семь-восемь месяцев, обсуждались «разные варианты, формы и размеры». По словам Гросси, он решил, что «территориальный вопрос будет тем, что по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия и так далее и тому подобное».

    При этом, по версии Гросси, международная миссия наблюдателей на Запорожской АЭС появилась благодаря уловке МАГАТЭ. Гросси утверждает, что он «поехал на станцию с визитом и каким-то образом забыл нескольких человек». После этого было заключено соглашение с Киевом, затем «стали говорить с Россией».

    «Если бы я спросил Киев и Москву, согласятся ли они на постоянное присутствие на станции, то каков был бы ответ? Думаете, легко бы им было согласиться на это?» – сказал он. По словам Гросси, «это было бы невозможно», он бы «еще этим так и занимался». Поэтому, заявил он, МАГАТЭ в определенном смысле «надавило».

    Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировал ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной.

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    Кадыров предложил продемонстрировать на Западе последствия уранового заражения
    Кадыров предложил продемонстрировать последствия уранового заражения на территории самих стран Запада
    		   
    23 марта 2023, 00:47
    Фото: Рамзан Кадыров/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Чтобы у стран Запада пропало желание рассуждать об отсутствии угрозы уранового заражения из-за снарядов с обедненным ураном, последствия такого заражения следовало бы продемонстрировать на их же территориях, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров отметил в Telegram, что Великобритания «чуть ли не хвастается» планами передать Украине снаряды с обедненным ураном. При этом на Западе «успокаивают» – «мол, это не радиоактивный уран». «Уж где-где, а в России таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше», – заявил Кадыров.

    По его словам, «враждебные к России страны даже заикаться на букву «у» не должны». «Враг готов нападать любым оружием. Цинично, гнусно, подло. А за нами правда. Священная, честная и чистая!» – говорится в сообщении главы Чечни.

    Напомним, британские власти сообщили, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Глава Российского государства Владимир Путин указал, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.

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    Военный эксперт: Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России
    Военный эксперт Бартош посоветовал Британии протестировать снаряды с ураном на собственных гражданах
    		   
    22 марта 2023, 12:22
    Фото: Gertrud Zach/defense.gov
    Текст: Алёна Задорожная

    Мир уже был свидетелем последствий применения боеприпасов, содержащих обедненный уран. Судя по всему, Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Британия обвинила Россию в дезинформации на счет опасности применения боеприпасов с обедненным ураном.

    «Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обедненного урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «В конце 90-х – начале 2000-х годов мне довелось поработать заместителем главного военного представителя России при НАТО. И я собственными глазами видел последствия варварских обстрелов такими снарядами объектов на территории Косово. Сейчас там, по данным ученых, существенно повысилась смертность населения от онкологических заболеваний. Аналогичная ситуация и в южных районах Сербии», – продолжил собеседник.

    «Заявления Британии сегодня – это военное преступление и попытка ввести общественность в заблуждение. Вопрос о недопустимости применения снарядов с обедненным ураном должен быть рассмотрен на самых высоких уровнях, в том числе в ООН», – считает военный эксперт.

    «При массовом применении таких боеприпасов может быть нанесен урон не только территории Донбасса, но и другим новым регионам России. Химический элемент может оказать влияние на людей спустя десятки лет. Таким образом, Британия намеренно создает угрозу для будущих поколений», – заключил Бартош.

    Ранее министерство обороны Британии заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию», публично критикуя решение Лондона отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном, пишет Sky News.

    В публикации приводится цитата из заявления военного ведомства. «Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», – говорится в сообщении.

    Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

    В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Запад фактически начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Британия готова идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии. Он добавил, что поставки боеприпасов Киеву плохо кончатся для самого Лондона.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова решение Британии назвала «вопросом ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах», передает радио Sputnik. «Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.

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    ВС России поразили два ангара с вооружением ВСУ на аэродроме в районе Одессы
    		   
    22 марта 2023, 16:10
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, российскими войсками за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, говорится в Telegram-канале МО.

    Также средствами ПВО за сутки уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Васильевка, Степовое, Новопокровка Запорожской области, а также Голая Пристань и Крынки Херсонской области. Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    Ранее сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

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