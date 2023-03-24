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В Минфине США усомнились в способности России и Китая заменить доллар
Глава Минфина США Йеллен: России и Китаю будет чрезвычайно сложно создать альтернативу использованию доллара в расчетах
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США фиксируют за Россией и Китаем попытки совместно создать альтернативу использованию доллара в расчетах, однако считают, что добиться этой цели будет чрезвычайно сложно, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
В ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Йеллен заявила, что Россия и Китай имеют мотивацию попытаться разработать другую систему, не предполагающую использования доллара. При этом она выступила с утверждением, что сделать это чрезвычайно сложно. Американский министр выразила уверенность, что доллар еще долгое время будет сохранять статус мировой резервной валюты, несмотря на усилия по созданию систем, призванных обойти его использование, передает РИА «Новости».
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что наступление дефолта в США приведет к утрате доверия к Соединенным Штатам и к американскому доллару в качестве резервной валюты.
В Белом доме оскорбили перехватившего дрон США российского пилота
Представитель Белого дома Кирби: «Сбившего» беспилотник США российского летчика наградили за идиотизм
Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота, оттеснившего американский беспилотник MQ-9 Reaper от российских границ над акваторией Черного моря, сообщает The Hill.
Кирби заявил, что ни в какой армии в мире не награждают пилота за то, что тот «врезался в беспилотник», и задался вопросом, почему наградили за храбрость летчика, подвергшего риску себя и имущество США.
«В лучшем случае он был просто идиотом», – цитирует «Газета.Ru» Кирби со ссылкой на The Hill.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые оттеснили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Трамп назвал разговор Путина и Си худшим моментом в истории для США
Экс-президент Штатов Трамп назвал разговор лидеров РФ и КНР Путина и Си в Кремле худшим моментом в истории для США
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал заявление председателя КНР Си Цзиньпина российскому лидеру Владимиру Путину о переменах, которых не было в течение 100 лет, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, возможно худшим моментом в истории для США, сообщает журнал Newsweek.
Председатель КНР, прощаясь с президентом России после переговоров в Кремле, заявил, что сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет, и когда они вместе, они двигают эти перемены. Российский лидер согласился с ним. На прощание Си назвал Путина дорогим другом и призвал «беречь себя», передает РИА «Новости».
Комментируя ситуацию, Трамп выразил мнение в своей соцсети Truth Social, что заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было возможно худшим моментом в истории для США. Как отмечает Newsweek, речь идет именно о разговоре лидеров России и Китая перед прощанием.
Ранее австралийская вещательная корпорация ABC после встречи Путина и Си в Москве заявила о конце «порядка, основанного на правилах». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю нужна Россия.
Названы сроки заключения контракта поставок в КНР по «Силе Сибири – 2»
Вице-премьер Новак: Переговоры Газпрома и китайской CNPC по «Силе Сибири – 2» находятся в финальной стадии
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Россия надеется на заключение контракта на поставки газа в КНР по «Силе Сибири – 2» до конца года, сейчас идет согласование контрактов между ПАО «Газпром» и китайской компанией CNPC, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
По словам вице-премьера, сейчас также ведется технико-экономическое обоснование, проектирование маршрута газопровода через Монголию, до конца года обе компании договорятся и подпишут контракт, передает ТАСС.
Новак заявил, что переговоры Газпрома и китайской CNPC по поставкам российского газа по «Силе Сибири – 2» в КНР общей мощностью 50 млрд кубометров уже на финальной стадии, ожидается, что в год в Китай будет поставляться 100 млрд кубометров газа. Также он отметил перспективность и амбициозность программы развития производства СПГ в России.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином сообщил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай тянет со сделкой по «Силе Сибири – 2».
Эксперт назвал варианты применения Киевом снарядов с обедненным ураном
Военный эксперт Леонков: Запад отправляет ВСУ снаряды с обедненным ураном для уничтожения российских танков
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Боеприпасы с обедненным ураном достаточно эффективны при танковых баталиях. Но не исключено, что ВСУ могут использовать их и для поражения гражданских объектов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США назвали снаряды с обедненным ураном «рядовым типом боеприпасов».
«Запад уверен, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ успешно расправляться с российскими танками. В данном случае речь идет о бронебойных боеприпасах, которые эффективно себя зарекомендовали в ходе многочисленный актов агрессии со стороны НАТО», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Данные снаряды применяются преимущественно в танковых баталиях. Также их можно использовать для стрельбы с закрытых огневых позиций по защищенным бронированным целям. Кроме того, мы видим, как ВСУ обстреливают гражданские объекты. Не исключаю, что боеприпасы будут использоваться и в этих целях», – подчеркивает эксперт.
«Пробиваемость снарядом с обедненным ураном намного выше, чем у обычных боеприпасов. Вне всяких сомнений, они способны наносить колоссальный урон, однако многое зависит и от оперативного искусства танковой команды. Если они попадут в руки профессиональных иностранных наемников, то ситуация может существенно осложниться», – акцентирует Леонков.
«В принципе, текущая ситуация еще раз показывает, что Запад готов идти ва-банк ради победы. Они совершенно не жалеют человеческие жизни и шаг за шагом эскалируют конфликт. Причем слова Вашингтона о безопасности снарядов с обедненным ураном можно ставить в один ряд с пробиркой Пауэлла. Они отравят людей и землю, им плевать на украинцев», – заключил Леонков.
В среду на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби охарактеризовал снаряды с обедненным ураном как «рядовой тип боеприпасов», которые применяют из-за бронепробиваемых свойств. Кирби сослался на исследования в области здравоохранения, которые якобы подтвердили отсутствие радиационной угрозы при применении такого типа вооружений, в связи с чем Штаты не относят их к ядерному оружию, пишет ТАСС.
В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев связал ежедневные поставки иностранного оружия на Украину с приближением ядерного апокалипсиса и угрозой ядерного конфликта. «Они до поры до времени не верили в степень решимости России… сделать то, что мы сделали, и они просчитались», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Посол России в США Анатолий Антонов также назвал слова американцев очередным бредом. «При использовании такого рода боеприпасов на землю оседает радиоактивная пыль. Она крайне токсична и не поддается обеззараживанию... Американцы это прекрасно знают, потому что они уже применяли это оружие в Ираке и Югославии. Жертвы страдали смертельными недугами, а их дети рождались с врожденными дефектами», – заявил он в Telegram-канале посольства.
Заявления о безопасности применения снарядов с обедненным ураном являются военным преступлением, добавил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, после применения американцами и британцами подобных боеприпасов в Косово смертность от онкологии на этих территориях повысилась не только среди местного населения, но и в южных районах Сербии.
Китайские эксперты также назвали обедненный уран «грязной бомбой», которая является «постоянным пятном в послужном списке» США и НАТО. Применение такого вида оружия создаст плохой прецедент, поскольку обедненный уран создает «вред не только для солдат, но и для находящихся поблизости гражданских лиц, что значительно затрудняет послевоенное восстановление», считают эксперты издания Global Times.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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В Конгрессе США обвинили Россию в инциденте с БПЛА в Черном море
Конгрессмен Уильямс возложил на Россию ответственность за инцидент с американским беспилотником в Черном море
Палата представителей США должна осудить действия России из-за падения американского беспилотника в Черное море, соответствующую резолюцию на рассмотрение Конгресса вынес конгрессмен от Республиканской партии Брэндон Уильямс.
По его мнению, этот инцидент может угрожать национальной безопасности США, передает «Радио Sputnik».
В документе Уильямс возлагает на Россию ответственность и заявляет, что любые попытки России поднять американский БПЛА – угроза национальной безопасности Штатов.
Напомним, по данным Минобороны России, американский БПЛА MQ-9 Reaper, вопреки версии Вашингтона о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Китай стал соавтором проекта резолюции в Совбезе ООН о диверсии на «Северных потоках»
Дипломат Полянский: Китай стал соавтором проекта резолюции РФ в Совбезе ООН о диверсии на «Северных потоках»
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Китай стал соавтором проекта резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках», сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Голосование в Совете безопасности ООН намечено на 27 марта.
Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что соавторами текста резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках» выступил китайцы. Он также допустил, что в качестве соавторов проекта резолюции Москвы могут появиться и другие страны.
Дипломат подчеркнул, что у представителей стран Запада, демонстративно не участвовавших в создании проекта резолюции, остался один единственный «аргумент». По его словам, они могут настаивать на том, что международное расследование не требуется ввиду полного доверия к информации, предоставленной Данией, Швецией и Германией. При этом Полянский напомнил, что Москва распространила переписку, из которой следует, что у России как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии ответов от Швеции, Германии и Дании на запросы России по расследованию взрывов на «Северных потоках».
США решили передать Украине старые танки Abrams со складов Пентагона
Остин: США передадут старые отремонтированные танки Abrams из наличия в Пентагоне
США будут поставлять Украине танки Abrams со складов Пентагона, которые сначала переделают для экспорта, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
Остин заявил на слушаниях в Конгрессе, что танки Abrams для Украины будут взяты со складов, танки будут переделываться, чтобы они были пригодными для экспорта. По его словам, все это делается не в рамках новых закупок, танки не будут строить с нуля, передает РИА «Новости».
Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.
Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга
Захарова: Потолки – новое дно американской экономики
Стоящие на грани дефолта Соединенные Штаты стремятся только к увеличению собственного кредита, при этом желая «остаться в лидерах», прокомментировала спикер МИД Мария Захарова призыв министра финансов США Джанет Йеллен согласовать повышение потолка госдолга Конгрессом.
В своем Telegram-канале она написала, что банкроты в США хотят «напечатать еще больше денег», чтобы увеличить кредит и остаться при этом в «лидерах».
«Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне. Одна из секций может называться «Потолки – новое дно американской экономики», – отметила она.
Спикер МИД подчеркнула, что наступление дефолта в Соединенных Штатах приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров к стране и к доллару в качестве резервной валюты.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления дефолта в стране. Он обвинил республиканцев в Палате представителей в намерении «взять экономику США в заложники». Республиканская партия, которая сейчас контролирует Палату представителей, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга.
Блинкен: США готовы к дипломатии с Россией при обоюдном желании
Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов к дипломатии с Россией по Украине, но не видит желания Москвы
США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, но Москва не проявляет признаки готовности к такому взаимодействию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь США заявил, что в случае, если Вашингтон увидит, что Россия готова к дипломатии и завершить «агрессию» на Украине, то «мы набросимся на эту возможность», передает РИА «Новости».
При этом, как подчеркнул Блинкен, сейчас Вашингтон не видит со стороны Москвы признаков готовности завершить спецоперацию на Украине.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».
Активистка организации Code Pink Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, осудив его за нежелание вести переговоры с Россией.
До этого Блинкен утверждал, что лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины станут попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, в том числе и США, настроены не допустить выхода Украины на мирные переговоры.
Москва отреагировала на заявления США о подрыве «Северных потоков»
Посольство РФ в Вашингтоне: Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают никакого доверия
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Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают доверия на фоне обещаний представителей администрации США покончить с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости энергетических связей России с Европой, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
Российские дипломаты отметили в комментарии, размещенном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне, что слова американских чиновников, ранее неоднократно не гнушавшихся обмана и дезинформации, в том числе на международных площадках, не вызывают никакого доверия, особенно на фоне публичных обещаний представителей администрации США «покончить» с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости взаимовыгодных энергетических связей России с Европой. В посольстве РФ указали, что Москва последовательно и настойчиво призывает к запуску беспристрастного и транспарентного международного расследования диверсий на «Северных потоках».
В российском диппредставительстве обратили внимание, что США с узкой группой единомышленников активно препятствуют проведению подобного расследования. В посольстве РФ задались вопросом, чего опасаются наши бывшие партнеры, официально заявляющие о непричастности к организации теракта, и есть ли им что скрывать.
Российские дипломаты подчеркнули, что периодические формальные отсылки команды президента США Джо Байдена к якобы ведущимся национальным следствиям в европейских юрисдикциях не выдерживают никакой критики.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс в непричастности американских федеральных агентств к подрывам «Северных потоков».
Генсек НАТО призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта «из-за руководства России»
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Западные страны должны быть готовы к затягиванию украинской ситуации, так как в данный момент нет перспектив к урегулированию, выразил мнение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, ситуация перешла в стадию «войны на истощение», а российское руководство пока «не планирует мира». При этом для поддержки Киева нужно нарастить производственные мощности новых боеприпасов и вооружений, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.
Столтенберг подчеркнул, что отправленная НАТО помощь направлена на планируемое Киевом контрнаступление. Однако он в очередной раз добавил, что «альянс не является стороной конфликта, а военные решения принимает украинское командование».
Также генсек НАТО добавил, что Западу нужно выделять еще больше средств на собственную оборону.
«Ожидаю, что союзники согласятся взять обязательства по более амбициозным оборонным вложениям – минимум 2% от их ВВП», – указал он.
Касательно улучшения дипотношений России и Китая Столтенберг заметил, что желание КНР способствовать урегулированию конфликта на Украине должно сопровождаться попыткой «понять позицию Киева» и «действовать напрямую» с российским лидером Владимиром Зеленским. Он также посетовал на то, что Пекин не осудил действия Москвы на Украине.
Резюмируя, генсек НАТО сообщил, что не планирует дальше оставаться на своем посту, который он занимает с 2014 года.
«Я ясно дал понять, что мой срок завершается этой осенью», – заключил он.
Ранее Столтенберг заявил, что Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Владимиром Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире.
Газета ВЗГЛЯД писала, как дружба России и Китая вызвала у США шок.
Медведев призвал не преувеличивать значение БПЛА в ситуации на Украине
Зампред Совбеза Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников в украинском конфликте
Не нужно преувеличивать значение БПЛА в украинском конфликте, основные сражения проходят с участием реальных людей на земле, выразил мнение зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, только «в кино или у Илона Маска» вся суть сводится к войне машин, в то время как нынешнее сражение является высокоточным, оно невозможно без человеческого фактора, передает ТАСС.
Также зампред Совбеза рассказал, что в России необходимо создать полную линейку собственных ударных БПЛА.
«Несколько образцов, которые идут в серию, у нас существуют, уверен, что постановка их на крыло – это дело ближайших месяцев», – отметил он.
Кроме того, Медведев назвал великолепным качество российских «дронов-камикадзе».
«Разведывательные беспилотники у нас нормальные, и мы наладили их производство, что работает очень хорошо – достаточно посмотреть на Telegram-каналы военкоров или репортажи из армии, – это так называемые барражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе», – сказал он.
Политик добавил, что барражирующие боеприпасы, как «Куб», «Ланцет», некоторые другие, которые делаются на «Калашникове», связанных с ним предприятиях, «показывают великолепное качество».
По его словам, Москва в последние годы отставала от других в развитии беспилотников, однако в данный момент у Москвы уже есть нормальные разведывательные аппараты и отличные барражирующие боеприпасы.
«Уверен, мы будем иметь полную линейку беспилотников в ближайшее время», – подчеркнул он.
Медведев добавил, что сейчас России нужно сделать линейку ударных беспилотников, «то есть полноценных больших самолетов».
Резюмируя, зампред заметил, что не нужно думать, что зарубежные дроны идеальны, даже Bayraktar.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты возобновили полеты БПЛА над Черным морем, которые временно прекратились после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper.
Конкурент Трампа счел ошибочной вовлеченность США в конфликт на Украине
Конкурент Трампа Десантис счел ошибочной вовлеченность США в конфликт на Украине
Вовлеченность Соединенных Штатов в украинский конфликт с точки зрения увеличения поставок оружия и сухопутных войск «была бы ошибочной», считает губернатор штата Флорида Рон Десантис от Республиканской партии, пишет The New York Post.
При этом главный соперник Дональда Трампа пока не подтвердил намерений баллотироваться на пост президента Штатов, передает «Российская газета».
Напомним, опрос, проведенный в феврале, показал, что Трамп оказался популярнее Байдена среди избирателей в США. Кроме того, Трамп является наиболее популярным кандидатом среди республиканцев.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Россия нарастила экспорт нефти в Китай
Новак сообщил о наращивании поставок российской нефти в Китай
В прошлом году Россия нарастила экспорт нефти в Китай до 67 млн тонн, 40 млн тонн пришлось на трубопроводные поставки, 26 млн тонн – на порты, заявил вице-премьер Александр Новак.
Он подчеркнул, что это почти треть всей экспортируемой нефти. По маршруту Сковородино-Мохэ поставлено 30 млн тонн, через Казахстан – 10 млн. 40 млн тонн являются стабильными поставками по трубопроводу, передает ТАСС.
Остальное – перенаправление морских перевозок, они идут через порты Новороссийска, Козьмино, Приморска.
Новак ожидает, что в будущем эти объемы будут увеличены.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия намерена расширять поставки сжиженного природного газа и будет наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай.
Захарова допустила связь между визитом Кисиды в Киев и поездкой Си Цзиньпина в Москву
Целью визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев могло стать смещение фокуса оценки переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Москве, заявила представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, вероятно, целью стало смещение курса или фокуса оценки прошедших переговоров лидеров России и Китая, передает ТАСС ее слова.
Напомним, итогом визита японского политика на Украину стало обещание поддерживать единство стран G7 в вопросе введения против России строгих санкций. Также власти Японии выразили готовность выделить Киеву 470 млн долларов.
А результатом визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву стало подписание заявления об углублении сотрудничества России и Китая, также был подписан план развития ключевых направлений совместной работы в сфере экономики до 2030 года.