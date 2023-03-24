КНДР испытала способный вызвать радиоактивное цунами подводный дрон

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24 марта, пятница  |  Последнее обновление — 06:59  |  vz.ru
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Что спасет черное золото от большого обвала

Падение цен началось после установления Западом потолка цен на российскую нефть Евгений Биятов/РИА Новости
Нефть подешевела в этом году уже на 14%, упав до самого низкого уровня с 2021 года. Против нее играет целая серия разных факторов. Однако торговцы нефтью оптимистично верят, что долго в таком темпе черное золото не протянет. К лету падение может остановиться, а во втором полугодии снова начнется рост. Однако есть факторы, которые могут смешать все карты.  Подробности...
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Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

В конце 1990-х олигарх Борис Березовский находился в зените своего могущества Александр Чумичева/ТАСС
10 лет назад в эмиграции, в английской деревушке Аскот умер Борис Березовский, бывший российский олигарх. В «лихие 90-е» безвестный профессор математики втерся в доверие к Кремлю, став теневым правителем страны и заодно – миллиардером. Березовский ухитрялся манипулировать одновременно и российскими силовиками, и чеченскими головорезами. Как же случилось, что «самый хитрый» человек России в итоге потерпел фиаско? Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Европу готовят к смене лидера

Эстония задумалась о смене лидерства в Европе Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Эстонии заявили о необходимости назначения представителя стран Восточной Европы в руководство ЕС и НАТО. Такой подход, как считают эксперты, в целом совпадает с планами США по контролю над этими структурами, более того, шансы «младоевропейцев» на посты почти стопроцентные. Кто из политиков Восточной Европы может возглавить ЕС и НАТО и как смена лидера в Европе могла бы отразиться на отношениях Запада с Россией? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Католических церквей уже давно как минимум две

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии. Подробности...
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Как нам обустроить один день России

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Давайте насытим праздник 12 июня новыми-старыми смыслами. Чтобы на День России мы могли поднять бокалы за здоровье 1161-летней собственной страны. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Румыния хочет кусок Украины

Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

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  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
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  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: КНДР испытала способный вызвать радиоактивное цунами подводный дрон
    Названы сроки заключения контракта поставок в КНР по «Силе Сибири – 2» У Киева возникли сложности с организацией разговора Зеленского и Си На Бали местные жители пожаловались на «русскую деревню» Фигуристу Костомарову ампутировали пальцы левой руки
    Трамп назвал разговор Путина и Си худшим моментом в истории для США Задержанный в Италии Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста Мурашко сообщил о локализации очагов сибирской язвы в России Минюст внес в реестр иноагентов блогера Варламова
    США решили передать Украине старые танки Abrams со складов Пентагона Демонстранты в Париже спели напоминающую «Катюшу» песню Транcгендерам запретили соревноваться с женщинами в легкой атлетике Фигуристы театра Бережной провалились под лед на Фонтанке в Петербурге

    Главная тема


    Россия и Китай начали второй этап создания многополярного мира

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    Медведев зачитал руководителям предприятий ВПК телеграмму Сталина

    разновидность фанатизма


    Shaman прокомментировал оскорбительную шутку Галкина

    временные выплаты


    На Украине предложили отменить пожизненные льготы участникам боевых действий

    Видео

    боевые действия


    Зачем в Киеве заговорили о контрударе по Артемовску

    специальный репортаж


    «Люди поймут, что о них не забыли». Как «карта русского» поможет соотечественникам

    влияние младоевропейцев


    Европу готовят к смене лидера

    «лихие 90-е»


    Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

    «идеальный спектакль»


    Премьер Японии в Киеве помог скорее России

    партнёрские отношения


    Тимофей Бордачев: Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

    личное оскорбление


    Сергей Миркин: Новый закон Зеленского направлен против США и военных

    суд понарошку


    Алексей Зензинов: Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

    на ваш взгляд


    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?

    КНДР испытала способный вызвать радиоактивное цунами подводный дрон

    «Голос Кореи»: КНДР 21–23 марта испытала способный вызвать сверхмощное радиоактивное цунами подводный беспилотник
    		   
    24 марта 2023, 05:59
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в период с 21 по 23 марта провела испытания нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, который после взрыва может вызвать сверхмощное радиоактивное цунами, сообщило северокорейское государственное радио «Голос Кореи».

    Согласно переданному в эфире северокорейской радиостанции сообщению, испытанное секретное оружие представляет собой ядерный беспилотный катер подводного нападения, миссия которого заключается в том, чтобы секретно проплыть под водой, произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва с целью разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника, передает ТАСС.

    Как утверждается в сообщении радиостанции, 21 марта беспилотник был отправлен в зону учений в районе провинции Хамген-Намдо на восточном побережье КНДР. В течение 59 часов он находился под водой, двигаясь с постоянным изменением курса на глубине 80-150 м, во второй половине дня 23 марта аппарат достиг цели в акватории залива Хонвон, имитировавшей порт противника, и его испытательная боеголовка была взорвана под водой.

    Согласно переданному в эфире северокорейской радиостанции сообщению, в результате испытаний были точно оценены все тактико-технические характеристики ядерного беспилотного подводного наступательного аппарата, подтверждена его надежность, а также доказана безупречная способность к нанесению смертельного удара.

    В сообщении северокорейского радио утверждается, что испытаниями подводного дрона лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который строго предупредил США и Южную Корею о необходимости прекратить безрассудные учения в районе КНДР. Также говорится, что разработка аппарата, способного нести ядерный заряд, велась в КНДР с 2012 года, подводный дрон получил название «Хэил».

    Напомним, в понедельник стало известно, что КНДР в ходе учений 18–19 марта провела имитацию нанесения ядерного удара по неназванному главному объекту противника.

    Shaman прокомментировал оскорбительную шутку Галкина
    Певец Shaman прокомментировал оскорбительную шутку Галкина
    		  
    23 марта 2023, 17:56
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) рассказал о своем отношении к шуткам Максима Галкина (признан в России иноагентом) про песню «Встанем».

    Артист заявил, что рад такому количеству внимания к своему творчеству со стороны Галкина. Дронов отметил, что каждый реагирует по-своему.

    «Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает», – заявил певец ИА REGNUM.

    Ранее на концерте в США Галкин высмеял песню певца «Встанем», заявив, что артист в ближайшее время будет петь в Гааге: «Сядем!». Также Галкин осудил артистов, которые остались в России. Так, он резко высказался о Полине Гагариной, Сергее Лазареве и актере Иване Охлобыстине.

    Ранее шутку Галкина прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева, назвав юмориста «обыкновенной гнидой». 

    Коментарии (75)
    Задержанный в Италии Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста
    Агентство АНСА: Местонахождение задержанного в Италии Артема Усса неизвестно
    		   
    23 марта 2023, 18:20
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс, задержанный в Италии по международному ордеру, покинул место, где находился под домашним арестом, сообщило агентство АНСА.

    По данным агентства, Артем Усс самовольно снял браслет контроля местонахождения и покинул съемную квартиру в Милане, ведутся его поиски, сообщает ТАСС.

    Ранее суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

    Усс не признает себя виновным. Россия также добивается выдачи Усса, на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой.

    Коментарии (26)
    Командир «Ахмата» посмеялся над видео с Зеленским под Артемовском
    Командир «Ахмата» Алаудинов: Зеленский физически не мог попасть в Артемовск

    23 марта 2023, 14:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский физически не мог посетить город Артемовск в ДНР, за который сейчас идут ожесточенные бои, уверен помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Накануне Владимир Зеленский заявил, что якобы посетил позиции украинских войск на Артемовском направлении. Какой именно объект он посещал, не сообщалось.

    По слова Алаудинова, если Артемовск оказался в мультипликационном видео в бункере Зеленского, то он там мог очутиться, в других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины физически не мог оказаться в этом городе, и его там не было, передает РИА «Новости».

    Командир «Ахмата» потребовал показать кадры заезда и выезда Зеленского в Артемовск и выразил убежденность, что киевский режим не сможет этого сделать.

    Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские войска практически блокировали Артемовск. Также он отмечал, что танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР.

    Коментарии (58)
    В Белом доме оскорбили перехватившего дрон США российского пилота
    Представитель Белого дома Кирби: «Сбившего» беспилотник США российского летчика наградили за идиотизм
    		   
    23 марта 2023, 14:29
    Фото: Shawn Thew/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота, оттеснившего американский беспилотник MQ-9 Reaper от российских границ над акваторией Черного моря, сообщает The Hill.

    Кирби заявил, что ни в какой армии в мире не награждают пилота за то, что тот «врезался в беспилотник», и задался вопросом, почему наградили за храбрость летчика, подвергшего риску себя и имущество США.

    «В лучшем случае он был просто идиотом», – цитирует «Газета.Ru» Кирби со ссылкой на The Hill.

    Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые оттеснили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.

    Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.

    Коментарии (72)
    В США предложили Украине продать России часть территории
    The Atlantic: Украина должна продать России часть своей территории

    23 марта 2023, 09:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украина могла бы продать России часть своих территорий, чтобы урегулировать конфликт, заявил бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском Сенате Марио Лойола.

    Как написал Лойола в материале для The Atlantic, США должны заставить Украину продать России территорию, которую они сейчас занимают, в обмен на большую сумму, которая включает репарации.

    По его словам, длительный конфликт не выгоден ни одной из сторон, а однородное украинское государство на компактной территории могло бы быстрее интегрироваться в Европейский союз, как киевские власти давно хотели, передает Ura.Ru.

    Ранее Asia Times писала, что Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы.

    Коментарии (46)
    Российская пехота атаковала дронами Mavic позиции ВСУ под Авдеевкой
    		   
    23 марта 2023, 08:47
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты, сообщают военкоры «Русской весны» из зоны спецоперации.

    По мнению специалистов, дроны играют огромную роль в боях под Донецком, так как с их помощью можно скорректировать артиллерийский огонь и начать атаку на позиции противника с воздуха, не рискуя жизнями разведчиков и штурмовиков, передает «Российская газета» на хостинг «Русская весна».

    Кроме того, в районе Авдеевки российские военные применяют реактивную артиллерию и авиацию с целью перекрыть пути снабжения бойцов ВСУ через Орловку, Ласточкино и Тоненькое. Ту же тактику отсечения ВСУ от снабжения подразделения ВС России успешно применяли в Артемовске.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске, ситуация сложная, противник не собирается выводить войска.

    Донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.

    Коментарии (22)
    Киев впал в ярость из-за раскрытия планов ВСУ западными СМИ
    Советник Зеленского Подоляк раскритиковал раскрывшие военные планы ВСУ западные СМИ
    		   
    23 марта 2023, 12:05
    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал недовольство поведением западных СМИ, раскрывающих военные планы ВСУ, пишет журнал Newsweek.

    В материале уточняется, что Подоляк раскритиковал статью Politico от 15 марта, которая, сославшись на неназванных американских чиновников, заявила, что Киев начнет контрнаступление против российских военных в мае, передает РИА «Новости».

    «Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», – передает издание его слова.

    Отмечается, что сам Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa утверждал, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы.

    Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда.

    Коментарии (25)
    Фигуристы театра Бережной провалились под лед на Фонтанке в Петербурге
    В Ледовом театре Елены Бережной рассказали о провалившихся под лед Фонтанки в Петербурге фигуристах
    		   
    23 марта 2023, 16:08
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Артисты Ледового театра Елены Бережной провалились под лед на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге, мужчины смогли выбраться самостоятельно.

    В театре рассказали, что 19-летний фигурист возвращался домой из гостей в компании друзей. Он вышел на лед и начал ради шутки кататься. При этом, по данным издания «Фонтанка», перед этим молодой человек проверил лед на прочность ногой.

    Артист театра провалился под лед, это увидел его старший коллега и поспешил на помощь, однако тоже ушел под воду.

    Мужчине удалось выбраться и попросить помощи у прохожих. При помощи автомобильного троса провалившегося фигуриста вытащили на берег. К этому времени на место ЧП прибыла скорая помощь и полиция.

    Обоих пострадавших отправили в больницу, они не пострадали.

    Ранее сообщалось, что продюсер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его друзья провалились под лед на Волге в Ярославской области, они погибли.

    Коментарии (19)
    Медведев решил «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммой Сталина
    		   
    23 марта 2023, 11:39
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о планах «взбодрить» глав предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени.

    В шутливом тоне Медведев рассказал, что знает, как простимулировать руководство оборонных предприятий работать еще лучше, передает РИА «Новости».

    «Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса... Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», – поделился он.

    Ранее Медведев назвал произведенный в России Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире, превосходящим Leopard, Challenger или Abrams по своим тактико-техническим данным.

    Напомним, в январе «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков отправлена Минобороны.

    Коментарии (52)
    На Бали местные жители пожаловались на «русскую деревню»
    		   
    23 марта 2023, 18:55
    Фото: imago stock&people/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Жителя округа Южная Кута на индонезийском острове Бали пожаловались в иммиграционную полицию на существование «русской деревни», пишет портал Detik.

    Жители жалуются на то, что большое количество туристов из России арендовали апартаменты и не следуют, по их заявлению, местным нормам и обычаям. Глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди подтвердили, что признаки существования «маленькой Москвы» действительно есть. Он отметил, что полиция проверяет вопрос законности данного феномена, передает РИА «Новости».

    По утверждению газеты Wall Street Journal, некоторые россияне на Бали игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове на долгое время. Они занимаются маркетингом в соцсетях для российских компаний, предлагают услуги парикмахеров, персональных тренеров и массажистов, часто обслуживая быстрорастущую русскую общину.

    Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства.

    Напомним, офицеры иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских путешественников, чтобы выявить возможные нарушения визовых правил.

    Коментарии (8)
    Германия и Франция разругались из-за автомобилей и ядерной энергетики
    Politico сообщила о конфликте между Германией и Францией из-за автомобилей и ядерной энергетики

    23 марта 2023, 07:58

    Текст: Антон Антонов

    Из-за разногласий по вопросам ядерной энергетики и запрета машин с двигателем внутреннего сгорания между Германией и Францией разгорелись «скандал» и конфликт, сообщают СМИ.

    Лидеры Евросоюза 23–24 марта обсудят в Брюсселе экономическую конкурентоспособность ЕС и поддержку Украины, но переговорам может помешать конфликт между Германией и Францией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Германия и еще несколько стран, включая Италию, заблокировали запрет продаж автомобилей с традиционными двигателями к 2035 году. Это вызвало «скандал», пишет Politico. Европарламент уже дважды отклонил предложение Германии об исключении синтетической альтернативы ископаемому топливу. Позиция Германии подверглась критике Парижа. Сама Франция добивается объявления атомной энергетики «чистой» технологией, что не нравится уже Берлину. «Особенно разозлило» Францию давление на Еврокомиссию со стороны кабмина Олафа Шольца, куда входят немецкие «зеленые» – ЕК понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС.

    Глава Европарламента Роберта Метсола обратилась к Совету ЕС с протестом на попытки Берлина «в последнюю минуту» внести изменения в согласованное законодательство по автотранспорту. Госсекретарь Германии по делам ЕС Анна Люрманн выразила надежду, что действия ее страны не подтолкнут других членов ЕС также попытаться повторить действия Берлина для защиты их национальных интересов.

    Напомним, Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция.

    Коментарии (11)
    Трамп назвал разговор Путина и Си худшим моментом в истории для США
    Экс-президент Штатов Трамп назвал разговор лидеров РФ и КНР Путина и Си в Кремле худшим моментом в истории для США
    		   
    23 марта 2023, 22:32
    Фото: AP/TASS
    Текст: Антон Никитин

    Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал заявление председателя КНР Си Цзиньпина российскому лидеру Владимиру Путину о переменах, которых не было в течение 100 лет, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, возможно худшим моментом в истории для США, сообщает журнал Newsweek.

    Председатель КНР, прощаясь с президентом России после переговоров в Кремле, заявил, что сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет, и когда они вместе, они двигают эти перемены. Российский лидер согласился с ним. На прощание Си назвал Путина дорогим другом и призвал «беречь себя», передает РИА «Новости».

    Комментируя ситуацию, Трамп выразил мнение в своей соцсети Truth Social, что заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было возможно худшим моментом в истории для США. Как отмечает Newsweek, речь идет именно о разговоре лидеров России и Китая перед прощанием.

    Ранее австралийская вещательная корпорация ABC после встречи Путина и Си в Москве заявила о конце «порядка, основанного на правилах». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю нужна Россия.

    Коментарии (13)
    Стало известно о корректировке украинского спецназа со спутников ЦРУ
    Times рассказала о спецотряде с Украины, цели для которого определяются через спутник ЦРУ

    23 марта 2023, 08:53

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Британская газета Times рассказала об украинском спецотряде, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ.

    Согласно изданию, речь идет о группе, которая формально является полицейским спецотрядом, но сотрудничает с главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Командир отряда заявил, что группа выбирает миссии на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ, передает РИА «Новости».

    По его словам, цели могут быть размещены как украинским, так и американским спутником. Как пишет издание, большая часть миссий заключается в сбрасывании бомб с дронов и корректировке огня.

    Ранее RT сообщил, что американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.

    Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

    Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.

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    Медведев зачитал руководителям предприятий ВПК телеграмму Сталина
    Замглавы Совбеза РФ Медведев потребовал от руководителей ВПК выполнять декадные обязательства по поставкам вооружений
    		   
    23 марта 2023, 19:18
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Военно-промышленному комплексу (ВПК) следует восполнить то, чего не было сделано за прошлый год, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

    Он также зачитал телеграмму Иосифа Сталина 1941 года на аналогичную тему, в которой говорилось: «Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали... Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников». 

    По словам Медведева, этот документ служит доказательством того, что никакое производство или организация не являются идеальными, передает ТАСС.

    Однако, подчеркнул зампред СБ, необходимо понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях спецоперации, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Россия нарастит мощности ВПК за счет кооперации с другими странами.

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    ВСУ анонсировали «скорое» наступление в районе Артемовска
    		   
    23 марта 2023, 12:44
    Фото: REUTERS/Lisi Niesner
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска.

    По его словам, ВСУ «совсем скоро» воспользуются этой возможностью, передает РИА «Новости».

    Отметим, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал статью Politico от 15 марта, которая, сославшись на неназванных американских чиновников, заявила, что Киев начнет контрнаступление против российских военных в мае.

    Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские войска практически блокировали Артемовск. Также он отмечал, что танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР.

    Накануне военный эксперт Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что ВСУ уже опоздали с контратакой в Артемовске.

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