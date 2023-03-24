КНДР испытала способный вызвать радиоактивное цунами подводный дрон

«Голос Кореи»: КНДР 21–23 марта испытала способный вызвать сверхмощное радиоактивное цунами подводный беспилотник

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в период с 21 по 23 марта провела испытания нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, который после взрыва может вызвать сверхмощное радиоактивное цунами, сообщило северокорейское государственное радио «Голос Кореи».

Согласно переданному в эфире северокорейской радиостанции сообщению, испытанное секретное оружие представляет собой ядерный беспилотный катер подводного нападения, миссия которого заключается в том, чтобы секретно проплыть под водой, произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва с целью разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника, передает ТАСС.

Как утверждается в сообщении радиостанции, 21 марта беспилотник был отправлен в зону учений в районе провинции Хамген-Намдо на восточном побережье КНДР. В течение 59 часов он находился под водой, двигаясь с постоянным изменением курса на глубине 80-150 м, во второй половине дня 23 марта аппарат достиг цели в акватории залива Хонвон, имитировавшей порт противника, и его испытательная боеголовка была взорвана под водой.

Согласно переданному в эфире северокорейской радиостанции сообщению, в результате испытаний были точно оценены все тактико-технические характеристики ядерного беспилотного подводного наступательного аппарата, подтверждена его надежность, а также доказана безупречная способность к нанесению смертельного удара.

В сообщении северокорейского радио утверждается, что испытаниями подводного дрона лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который строго предупредил США и Южную Корею о необходимости прекратить безрассудные учения в районе КНДР. Также говорится, что разработка аппарата, способного нести ядерный заряд, велась в КНДР с 2012 года, подводный дрон получил название «Хэил».

Напомним, в понедельник стало известно, что КНДР в ходе учений 18–19 марта провела имитацию нанесения ядерного удара по неназванному главному объекту противника.