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Сборные России и Ирана по футболу сыграли в Тегеране вничью
Сборная России по футболу сыграла в Тегеране вничью в товарищеском матче с командой Ирана
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Сборная России по футболу сыграла в Тегеране вничью в товарищеском матче с командой Ирана.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Забитым мячом в составе российской команды отметился Антон Миранчук (28-я минута, с пенальти), у иранцев отличился Мехди Тареми (47, с пенальти), передает ТАСС.
Сборные России и Ирана встретились в третий раз. В 2011 году в товарищеском матче победу со счетом 1:0 одержали иранцы, встреча в 2017 году завершилась вничью – 1:1. Трижды с командой Ирана играла сборная СССР и во всех матчах добилась победы. В 1978 году советские футболисты победили в товарищеском матче со счетом 1:0, в 1985-м – в Кубке Неру со счетом 2:0, а в 1976 году сборная СССР обыграла иранцев в четвертьфинале олимпийского турнира (2:1).
Напомним, 15 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласился с участием сборной России в чемпионате Центральной Азии.
Shaman прокомментировал оскорбительную шутку Галкина
Певец Shaman прокомментировал оскорбительную шутку Галкина
Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) рассказал о своем отношении к шуткам Максима Галкина (признан в России иноагентом) про песню «Встанем».
Артист заявил, что рад такому количеству внимания к своему творчеству со стороны Галкина. Дронов отметил, что каждый реагирует по-своему.
«Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает», – заявил певец ИА REGNUM.
Ранее на концерте в США Галкин высмеял песню певца «Встанем», заявив, что артист в ближайшее время будет петь в Гааге: «Сядем!». Также Галкин осудил артистов, которые остались в России. Так, он резко высказался о Полине Гагариной, Сергее Лазареве и актере Иване Охлобыстине.
Ранее шутку Галкина прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева, назвав юмориста «обыкновенной гнидой».
Командир «Ахмата» посмеялся над видео с Зеленским под Артемовском
Командир «Ахмата» Алаудинов: Зеленский физически не мог попасть в Артемовск
Владимир Зеленский физически не мог посетить город Артемовск в ДНР, за который сейчас идут ожесточенные бои, уверен помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что якобы посетил позиции украинских войск на Артемовском направлении. Какой именно объект он посещал, не сообщалось.
По слова Алаудинова, если Артемовск оказался в мультипликационном видео в бункере Зеленского, то он там мог очутиться, в других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины физически не мог оказаться в этом городе, и его там не было, передает РИА «Новости».
Командир «Ахмата» потребовал показать кадры заезда и выезда Зеленского в Артемовск и выразил убежденность, что киевский режим не сможет этого сделать.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские войска практически блокировали Артемовск. Также он отмечал, что танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР.
Задержанный в Италии Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста
Агентство АНСА: Местонахождение задержанного в Италии Артема Усса неизвестно
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс, задержанный в Италии по международному ордеру, покинул место, где находился под домашним арестом, сообщило агентство АНСА.
По данным агентства, Артем Усс самовольно снял браслет контроля местонахождения и покинул съемную квартиру в Милане, ведутся его поиски, сообщает ТАСС.
Ранее суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Усс не признает себя виновным. Россия также добивается выдачи Усса, на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой.
В Белом доме оскорбили перехватившего дрон США российского пилота
Представитель Белого дома Кирби: «Сбившего» беспилотник США российского летчика наградили за идиотизм
Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота, оттеснившего американский беспилотник MQ-9 Reaper от российских границ над акваторией Черного моря, сообщает The Hill.
Кирби заявил, что ни в какой армии в мире не награждают пилота за то, что тот «врезался в беспилотник», и задался вопросом, почему наградили за храбрость летчика, подвергшего риску себя и имущество США.
«В лучшем случае он был просто идиотом», – цитирует «Газета.Ru» Кирби со ссылкой на The Hill.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые оттеснили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
В США предложили Украине продать России часть территории
The Atlantic: Украина должна продать России часть своей территории
Украина могла бы продать России часть своих территорий, чтобы урегулировать конфликт, заявил бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском Сенате Марио Лойола.
Как написал Лойола в материале для The Atlantic, США должны заставить Украину продать России территорию, которую они сейчас занимают, в обмен на большую сумму, которая включает репарации.
По его словам, длительный конфликт не выгоден ни одной из сторон, а однородное украинское государство на компактной территории могло бы быстрее интегрироваться в Европейский союз, как киевские власти давно хотели, передает Ura.Ru.
Ранее Asia Times писала, что Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы.
Российская пехота атаковала дронами Mavic позиции ВСУ под Авдеевкой
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Российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты, сообщают военкоры «Русской весны» из зоны спецоперации.
По мнению специалистов, дроны играют огромную роль в боях под Донецком, так как с их помощью можно скорректировать артиллерийский огонь и начать атаку на позиции противника с воздуха, не рискуя жизнями разведчиков и штурмовиков, передает «Российская газета» на хостинг «Русская весна».
Кроме того, в районе Авдеевки российские военные применяют реактивную артиллерию и авиацию с целью перекрыть пути снабжения бойцов ВСУ через Орловку, Ласточкино и Тоненькое. Ту же тактику отсечения ВСУ от снабжения подразделения ВС России успешно применяли в Артемовске.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске, ситуация сложная, противник не собирается выводить войска.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.
Судно c российскими удобрениями задержано в Финляндии
Yle сообщила о задержании грузового судна с российскими удобрениями в финском порту Котка
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В порту Котка из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против России задержано судно Swem, которое перевозило груз удобрений, сообщила глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара.
Как заявила Сариваара, груз включает собственность лица из санкционного списка ЕС. В соответствии с правилами ЕС «активы должны быть заморожены в случае обнаружения», сказала она. Сейчас судно находится за пределами порта, ждет разрешения на продолжение движения. Если судно идет в третью страну, а груз необходим для производства продовольствия, ему разрешат покинуть финские воды, сказала Сариваара.
Директор порта Киммо Наски указал, что грузовое судно впервые задержали в портах Финляндии по подозрению в нарушении санкций ЕС. Как следует из неофициальной информации, судно может перевозить до 20 тыс. тонн удобрений стоимостью 10–12 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на Yle.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде, и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.
Киев впал в ярость из-за раскрытия планов ВСУ западными СМИ
Советник Зеленского Подоляк раскритиковал раскрывшие военные планы ВСУ западные СМИ
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал недовольство поведением западных СМИ, раскрывающих военные планы ВСУ, пишет журнал Newsweek.
В материале уточняется, что Подоляк раскритиковал статью Politico от 15 марта, которая, сославшись на неназванных американских чиновников, заявила, что Киев начнет контрнаступление против российских военных в мае, передает РИА «Новости».
«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», – передает издание его слова.
Отмечается, что сам Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa утверждал, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы.
Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда.
Медведев решил «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммой Сталина
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о планах «взбодрить» глав предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени.
В шутливом тоне Медведев рассказал, что знает, как простимулировать руководство оборонных предприятий работать еще лучше, передает РИА «Новости».
«Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса... Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», – поделился он.
Ранее Медведев назвал произведенный в России Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире, превосходящим Leopard, Challenger или Abrams по своим тактико-техническим данным.
Напомним, в январе «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков отправлена Минобороны.
МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
Гросси сообщил о прекращении обсуждения идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
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Возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси сообщил, что разговоры о демилитаризованной зоне больше не ведут, так как в МАГАТЭ осознают все «дополнительные сложности». По его словам, тяжело будет проводить верификацию – «через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной». Он сказал, что на данный момент речь идет о необходимости «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения», передает ТАСС.
Как сообщил Гросси, переговоры шли семь-восемь месяцев, обсуждались «разные варианты, формы и размеры». По словам Гросси, он решил, что «территориальный вопрос будет тем, что по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия и так далее и тому подобное».
При этом, по версии Гросси, международная миссия наблюдателей на Запорожской АЭС появилась благодаря уловке МАГАТЭ. Гросси утверждает, что он «поехал на станцию с визитом и каким-то образом забыл нескольких человек». После этого было заключено соглашение с Киевом, затем «стали говорить с Россией».
«Если бы я спросил Киев и Москву, согласятся ли они на постоянное присутствие на станции, то каков был бы ответ? Думаете, легко бы им было согласиться на это?» – сказал он. По словам Гросси, «это было бы невозможно», он бы «еще этим так и занимался». Поэтому, заявил он, МАГАТЭ в определенном смысле «надавило».
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировал ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной.
Германия и Франция разругались из-за автомобилей и ядерной энергетики
Politico сообщила о конфликте между Германией и Францией из-за автомобилей и ядерной энергетики
Из-за разногласий по вопросам ядерной энергетики и запрета машин с двигателем внутреннего сгорания между Германией и Францией разгорелись «скандал» и конфликт, сообщают СМИ.
Лидеры Евросоюза 23–24 марта обсудят в Брюсселе экономическую конкурентоспособность ЕС и поддержку Украины, но переговорам может помешать конфликт между Германией и Францией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Германия и еще несколько стран, включая Италию, заблокировали запрет продаж автомобилей с традиционными двигателями к 2035 году. Это вызвало «скандал», пишет Politico. Европарламент уже дважды отклонил предложение Германии об исключении синтетической альтернативы ископаемому топливу. Позиция Германии подверглась критике Парижа. Сама Франция добивается объявления атомной энергетики «чистой» технологией, что не нравится уже Берлину. «Особенно разозлило» Францию давление на Еврокомиссию со стороны кабмина Олафа Шольца, куда входят немецкие «зеленые» – ЕК понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС.
Глава Европарламента Роберта Метсола обратилась к Совету ЕС с протестом на попытки Берлина «в последнюю минуту» внести изменения в согласованное законодательство по автотранспорту. Госсекретарь Германии по делам ЕС Анна Люрманн выразила надежду, что действия ее страны не подтолкнут других членов ЕС также попытаться повторить действия Берлина для защиты их национальных интересов.
Напомним, Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция.
Встречу Путина и Си Цзиньпина объявили концом «порядка, основанного на правилах»
Australian Broadcasting Corporation после встречи Путина и Си Цзиньпина заявила о конце «порядка, основанного на правилах»
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Встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина демонстрирует, что западный «порядок, основанный на правилах», уходит в прошлое, заявила австралийская вещательная корпорация ABC.
Как заявила Australian Broadcasting Corporation, Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали способность «внедрять собственную дипломатию и создавать союзы» вопреки Западу, передает ТАСС.
По мнению ABC, в экономическом, военном и политическом планах «мир смещается с западной оси». Высказывается предположение, что «порядок, основанный на правилах, уходит в прошлое», поскольку правила обеспечивали доминирование Запада, который мог «нарушать и устанавливать их по своей прихоти».
ABC отметила, что ни Китай, ни Индия «не подвергли Россию остракизму». Глядя на политику Китая, большая часть мира, которая не стала поддерживать санкции против России, увидела, что западная поддержка Украины, представленная как защита самих основ миропорядка, – не единственный вариант поведения.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Кадыров предложил продемонстрировать на Западе последствия уранового заражения
Кадыров предложил продемонстрировать последствия уранового заражения на территории самих стран Запада
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Чтобы у стран Запада пропало желание рассуждать об отсутствии угрозы уранового заражения из-за снарядов с обедненным ураном, последствия такого заражения следовало бы продемонстрировать на их же территориях, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров отметил в Telegram, что Великобритания «чуть ли не хвастается» планами передать Украине снаряды с обедненным ураном. При этом на Западе «успокаивают» – «мол, это не радиоактивный уран». «Уж где-где, а в России таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше», – заявил Кадыров.
По его словам, «враждебные к России страны даже заикаться на букву «у» не должны». «Враг готов нападать любым оружием. Цинично, гнусно, подло. А за нами правда. Священная, честная и чистая!» – говорится в сообщении главы Чечни.
Напомним, британские власти сообщили, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Глава Российского государства Владимир Путин указал, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
Стало известно о корректировке украинского спецназа со спутников ЦРУ
Times рассказала о спецотряде с Украины, цели для которого определяются через спутник ЦРУ
Британская газета Times рассказала об украинском спецотряде, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ.
Согласно изданию, речь идет о группе, которая формально является полицейским спецотрядом, но сотрудничает с главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Командир отряда заявил, что группа выбирает миссии на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ, передает РИА «Новости».
По его словам, цели могут быть размещены как украинским, так и американским спутником. Как пишет издание, большая часть миссий заключается в сбрасывании бомб с дронов и корректировке огня.
Ранее RT сообщил, что американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Фигуристы театра Бережной провалились под лед на Фонтанке в Петербурге
В Ледовом театре Елены Бережной рассказали о провалившихся под лед Фонтанки в Петербурге фигуристах
Артисты Ледового театра Елены Бережной провалились под лед на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге, мужчины смогли выбраться самостоятельно.
В театре рассказали, что 19-летний фигурист возвращался домой из гостей в компании друзей. Он вышел на лед и начал ради шутки кататься. При этом, по данным издания «Фонтанка», перед этим молодой человек проверил лед на прочность ногой.
Артист театра провалился под лед, это увидел его старший коллега и поспешил на помощь, однако тоже ушел под воду.
Мужчине удалось выбраться и попросить помощи у прохожих. При помощи автомобильного троса провалившегося фигуриста вытащили на берег. К этому времени на место ЧП прибыла скорая помощь и полиция.
Обоих пострадавших отправили в больницу, они не пострадали.
Ранее сообщалось, что продюсер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его друзья провалились под лед на Волге в Ярославской области, они погибли.