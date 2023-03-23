Транcгендерам запретили соревноваться с женщинами в легкой атлетике

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации запретил трансгендерам соревноваться с женщинами

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил запрет на участие трансгендерных спортсменов в соревнованиях с женщинами, заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

Совет World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций) предпринял «решительные меры», чтобы «защитить женскую категорию в легкой атлетике». Коу пояснил, что с 31 марта трансгендеры «мужчина-женщина» будут исключены из рейтинга женской легкой атлетики, но будет создана рабочая группа по изучению вопроса, куда войдет представитель трансгендеров, передает РИА «Новости».

Между тем новые правила вступят в силу с 31 марта. DSD-атлеты во всех женских соревнованиях могут участвовать, если уровень тестостерона ниже предела в 2,5 нмоль/л в течение как минимум двух лет. Принцип проведения соревнований с ограниченным доступом был исключен из регламента. Спортсмены, которые уже участвуют в состязаниях, должны снизить уровень тестостерона до 2,5 нмоль/л и меньше в течение как минимум полугода, прежде чем снова участвовать в турнирах.

Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал законопроект, который запретит студентам-трансгендерам заниматься женскими видами спорта.

До этого в американском штате Миссисипи запретили трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин, которые организуют местные учебные заведения.