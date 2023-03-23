В «Зените» отреагировали на инцидент с участием футбольных болельщиков в Турции

В «Зените» отреагировали на инцидент с участием болельщиков на футбольном матче в Турции

Петербургский «Зенит» и турецкий футбольный клуб «Фенербахче» находятся в тесном взаимодействии для того, чтобы избежать повторения инцидента между болельщиками команд во время товарищеского благотворительного матча в Стамбуле, сообщили в пресс-службе «Зенита».

Во время матча между «Зенитом» и «Фенербахче» в Стамбуле, который завершился со счетом 2:2, в конце первого тайма произошла стычка с участием болельщиков двух команд, передает ТАСС.

«Активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать команду, организаторы матча централизованно вели на отдельную трибуну, по какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун «Фенербахче», очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент», – объяснили произошедшее в пресс-службе «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Фенербахче» является товарищеским – все собранные средства будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

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