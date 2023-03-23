Определены участники финала конкурса «Лидеры возрождения» из Запорожской и Херсонской областей

По итогам полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» в финал приглашены 12 участников, в финал конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» вышли 25 человек.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий считает, что вышедшие в финал конкурсанты – это основа будущей управленческой команды региона.

«Всего на конкурс в регионе было зарегистрировано более 5 тыс. человек. Таким образом, каждый из вас уже стал лучшим из более чем 200 таких же компетентных, талантливых людей. Уверен, что вы составите основу сообщества управленцев новой формации и в ближайшем будущем вольетесь в нашу дружную команду Запорожской области», – отметил временно исполняющий обязанности губернатора.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что финалисты и победители конкурса будут востребованы в регионе.

«После конкурса жизнь не заканчивается – впереди у нас много сложнейших задач по возрождению региона уже в составе России. Ваш талант, ваши опыт и навыки обязательно будут востребованы в этих процессах» – сказал он.

По словам исполнительного директора конкурсов «Лидеры возрождения» Антона Серикова, в очных состязаниях конкурса рождается сообщество управленцев, которые поведут в будущее свой регион.

«В Херсонской и Запорожской областях предстоит решать схожие задачи по интеграции регионов в экономическое и правовое пространство России. В чем-то эти задачи даже сложнее тех, что предстоит решать у соседей – в ДНР и ЛНР, ведь там есть восьмилетний опыт построения собственной государственности. Именно поэтому организаторами конкурсов «Лидеры возрождения» было принято решение объединить полуфиналы в Херсонской и Запорожской областях, чтобы в атмосфере творчества и взаимовыручки рождалось сообщество управленцев, которые поведут свои регионы в будущее», – сказал он.

Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды.