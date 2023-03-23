Дело о незаконной миграции в колледже культуры и спорта возбудили в Москве

В Москве возбудили дело о незаконной миграции в колледже культуры и спорта

Столичные полицейские возбудили дело по факту незаконной постановки на миграционный учет и фиктивного обучения иностранных граждан в колледже культуры и спорта в Москве, фигуранты дела задержаны, им предъявлены обвинения, сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщил источник ТАСС, фигуранты уголовного дела от имени ПОО АНО «Колледж культуры и спорта», «выполняя возложенные на себя преступные роли в части ведения переговоров с иностранными гражданами, передачи им справок об обучении в учебных заведениях Москвы, фиктивных договоров на обучение подыскали гражданина Китая, у которого была необходимость в оформлении вышеперечисленных документов».

По данным источника, руководитель отдела международных связей колледжа Елена Климчук, гражданка Украины Светлана Руденко и еще два фигуранта дела полностью признали вину и согласились сотрудничать со следствием.

Руденко на допросе призналась, что является гражданской супругой директора учебного заведения, с котором якобы и создала колледж, а также лично изготовляла фиктивные справки об обучении от имени другого колледжа.

Она отправлена под домашний арест, двое других фигурантов – под подписку о невыезде и надлежащем поведении», – уточнили в правоохранительных органах, добавив, что «поставлявший в колледж иностранцев» фигурант помещен под стражу.

Дело расследует следственная часть УВД по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД по Москве по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»). Санкция статьи предусматривает наказание на срок до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Ранее ФСБ совместно с Росгвардией задержала участников преступной группы, которая занималась легализацией мигрантов с помощью заключения фиктивных браков, а также установления отцовства над детьми.