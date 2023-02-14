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ФСБ разоблачила легализующую мигрантов через фиктивные браки группу
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ФСБ совместно с Росгвардией задержала участников преступной группы, которая занималась легализацией мигрантов с помощью заключения фиктивных браков, а также установления отцовства над детьми.
Группа действовала на территории Московского и Липецкого регионов.
«Пресечена противоправная деятельность группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств», – приводит ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.
По данным следователей, подозреваемые за финансовое вознаграждение делали для иностранцев поддельные документы, а кроме того, оказывали содействие в заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми для последующей легализации мигрантов в России.
На данный момент задержаны организатор и четверо участников группы, в отношении них ведутся следственные действия. Проведены 45 обысков, допрошены порядка 30 свидетелей.
Напомним, в январе ФСБ завела дело о незаконной миграции в Иркутской области.
Власти Польши оценили потери собственных граждан в рядах ВСУ
Вице-премьер Польши не увидел проблемы в участии польских наемников в конфликте на Украине
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Участие польских наемников в событиях на Украине «не проблема», потери небольшие, проблема создается искусственно, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
В польских СМИ появилась информация о погибших на Украине с оружием в руках гражданах республики. Блащак в эфире телеканала Polsat заявил, что цифры небольшие, проблемы нет никакой: вопрос создан искусственно, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, будут ли наказаны те поляки, которые воюют на Украине, так как данная деятельность незаконна, министр также заявил, что «это не является проблемой»
Кроме того, глава Минобороны Польши считает, что Украина способна выдержать долгий конфликт при поддержке Запада, и «все говорит об этом».
Также он добавил, что Польша считает важнейшей целью поддержать Украину, а также намерена развивать Войско польское.
Ранее сообщалось, что в Польше придумали способ легализовать проход наемников на Украину: 40 тыс. человек отправятся туда под чужим флагом.
До этого в ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре.
Адвокат объяснил решение Ефремова остаться в колонии
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Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов мог отозвать ходатайство о переводе на принудительные работы, поняв, что оно не будет удовлетворено, сказал газете «ВЗГЛЯД» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
В Алексеевском районном суде Белгородской области сообщили, что актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет колонии за гибель человека в ДТП, направил в суд ходатайство с просьбой прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене неотбытой части наказания на более мягкое – принудительные работы.
«Возможно, Ефремов понял, что с учетом общественного резонанса вряд ли это ходатайство имеет перспективы на удовлетворение, поэтому решил его отозвать. Может быть, он решил дождаться, пока истечет три четверти срока и подать на условно-досрочное освобождение», – рассуждает Радько. Он полагает, что Ефремов, вероятно, ждет, когда общественность о нем «подзабудет», и на решение суда не будут влиять никакие второстепенные факторы.
«Адвокаты должны каждый шаг согласовывать со своим подзащитным, поэтому они не могли подавать ходатайство без его ведома. Тем не менее не исключено, что они пока не нашли каких-то доводов убедительных, поэтому решили пока от прошения отказаться, например, подсобрать дополнительных доказательства и подать заново. Возможно, это будут характеристики, мнение прокурора и представителей места лишения свободы. Возможно, будет еще мнение представителя потерпевшего – возможно, пока с ними не удалось достичь договоренности о том, поддержат ли они такую просьбу, потому что мнение потерпевшего тоже всегда учитывается», – заключил Радько.
Ранее адвокат Александр Добровинский в беседе со «Звездой» также предположил, что вскоре стоит ждать нового ходатайства адвокатов Ефремова. «Насколько я сегодня уведомлен, это было сделано в связи с плохой работой адвокатов. Они не проверили отношение лагеря к этому ходатайству. А лагерь не очень хочет – по каким-то причинам – то ли писать хорошую характеристику, то ли вообще отпускать гражданина Ефремова. Возможно, впереди еще одно ходатайство, которое мы увидим через какое-то время», – рассказал Добровинский.
Напомним, в июне 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем собственного автомобиля, пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, погиб. Суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным, однако позже смягчил наказание на полгода. В конце января этого года сообщалось, что Ефремов направил в суд прошение о замене ему наказания на принудительные работы.
Финский актер Вилле Хаапасало организовал на родине фуд-корты для поддержки ВСУ
Финский актер Вилле Хаапасало открыл закусочные с пампушками и борщом в Хельсинки для поддержки ВСУ
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Финский актер Вилле Хаапасало, известный по российским фильмам «Особенности национальной охоты/рыбалки», открыл в Хельсинки «украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продает пампушки и борщ, выручка уходит ВСУ.
Известный по российскому фильму «Особенности национальной охоты» финский актер Вилле Хаапасало организовал фуд-корты в Хельсинки, где продает пампушки и борщ, часть выручки уходит в ВСУ, передает «Царьград».
В Telegram-канале «Ночной губернатор» уточняется, что Хаапасало рекламирует «Украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продвигает украинскую кухню с перечислением части заработанных денег на Украину.
Уточняется, что посвященное проекту сообщение на сайте компании Вилле начинается с традиционного бандеровского приветствия.
Ранее Хаапасало, сыгравший в фильме «Особенности национальной охоты», рассказал о том, как пандемия коронавируса заставила его открыть в Финляндии сеть ларьков по продаже хачапури.
В Госдуме объяснили призыв посольства США к американцам покинуть Россию
Обращение посольства США к американцам с призывом покинуть Россию опубликовано на фоне информации Службы внешней разведки РФ (СВР) о подготовке США диверсий на российской территории, заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«Посольство США в России разместило на своем сайте пространное предупреждение гражданам США, в котором призывает своих соотечественников не путешествовать по России, а тех, кто уже здесь находится, срочно покинуть пределы нашей страны. Среди множества причин, по которым, по мнению американских дипломатов, это следует сделать, выделяется предупреждение о возможных терактах на территории России», – приводятся его слова в Telegram Комиссии.
Пискарев отметил, что это происходит одновременно с информацией СВР о подготовке США диверсий на территории нашей страны и сразу после расследования американских СМИ о теракте, осуществленном Вашингтоном на газопроводах «Северный поток».
«Почерк руководства Соединенных Штатов узнаваем. Как совершенно правильно отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Байден стал террористом, и «сегодня ни одна страна, ни одно государство не может находиться в безопасности, пока террористы у власти», – сказал он.
По словам Пискарева, от попыток вмешательства США перешли к откровенному запугиванию нас терактами на территории России. «Хотелось бы напомнить тем, кто вынашивает такие планы: у российских правоохранительных органов и Вооруженных сил есть все возможности для эффективного противодействия всем угрозам, в том числе террористического характера», – заключил глава думской комиссии.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обращение посольства США в России к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть РФ озвучивались неоднократно, это не является новацией.
Генсек ООН отказался участвовать в мероприятии Киева в годовщину начала СВО
Генсек ООН Гутерреш отказался принимать участие в мероприятии в годовщину начала СВО, организованном Киевом
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Генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, не будет принимать участие в организуемом Украиной 22 февраля мероприятии высокого уровня в годовщину начала СВО, сообщил источник в организации.
Он пояснил, что Гутерреш считает некорректным принимать участие в неформальных мероприятиях по Украине, проводимых одной из сторон конфликта без участия другой, передает РИА «Новости».
Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что «ему неизвестно об участии генерального секретаря» в данном мероприятии. Ему также неизвестно об участии каких-либо высокопоставленных представителей ООН.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике.
Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.
ВС России поразили ангар с украинскими танками под Донецком
Бойцы первой Славянской бригады поразили из «Града» ангар с украинскими танками под Донецком.
Опубликовано видео, как российские войска поражают ангар с танками ВСУ под Донецком. Перед ударом разведка установила расположение вражеской техники в ангаре, после чего первым же залпом из «Града» она была уничтожена, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове.
Экс-советник президента США Болтон высоко оценил знание английского языка Путиным
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что российский президент Владимир Путин всегда хорошо понимал английский язык.
В интервью Public Broadcasting Service он добавил, что при этом Путин позволяет своему переводчику делать свою работу, сообщает RT.
«Он всегда выглядел уверенным в себе. Еще он понимает английский язык, это всегда преимущество», – сказал Болтон. По словам политика, Путин иногда мог вносить коррективы при переводе.
Ранее экс-премьер Японии Синдзо Абэ в мемуарах вспоминал, что российский лидер Владимир Путин производит впечатление «холодного» человека, однако при общении он искренний и любит черный юмор.
Ефремов попросил суд не выпускать его на свободу
Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов попросил прекратить ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, сообщили в Алексеевском райсуде Белгородской области.
Ефремов направил ходатайство в суд с просьбой прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене неотбытой части наказания на более мягкое – принудительные работы, сообщили в суде ТАСС.
Напомним, в январе Ефремов направлял прошение о замене лишения свободы на принудительные работы. В колонии № 4, где артист отбывает наказание, сообщили об отсутствии претензий к актеру.
Путин выразил уверенность в победе России
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым заявил, что уверен в победе России в нынешнем противостоянии.
«Мы обязаны победить и победим», – заявил в беседе Зюганов, говоря о борьбе с нацистами и с Европой, попавшей под пяту американцев. Путин в ответ согласился с ним. «Так и будет», – добавил российский лидер, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что у него с КПРФ никогда не было противоречий по темам обороны и безопасности. Также Путин отметил вклад партии в политическую дискуссию.
Накануне Путин высоко оценил героизм морских пехотинцев в сражениях в ходе СВО на Украине.
Столтенберг признался в многолетней подготовке НАТО к конфликту на Украине
Столтенберг: НАТО готовилась к конфликту на Украине с 2014 года
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Год с начала конфликта на Украине не поменял Североатлантический альянс, заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
НАТО не изменил год конфликта на Украине, он лишь продемонстрировал важность альянса, так как военный блок начал наращивать свои силы с 2014 года, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Именно с 2014 года началась «адаптация НАТО» к конфликту, когда была увеличена численность Сил реагирования, количество военных учений, подняты оборонные расходы. Конфликт показал важность этого военного блока и важность единства его стран.
В день начала спецоперации России в НАТО решили увеличить военное присутствие, это было проведено на основе приготовлений, осуществленных в предыдущие годы. НАТО создала свои боевые группы в Прибалтике и Польше в 2016 году, перед февралем 2022 года было наращено военное присутствие.
Ранее в понедельник генсек альянса заявил, что главы Минобороны стран НАТО проведут совещание по возможным поставкам киевскому режиму самолетов.
В Кремле отреагировали на призыв посольства США к американцам покинуть Россию
Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть Россию звучит не в первый раз
Обращение посольства США в России к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть РФ озвучивались неоднократно, это не является новацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что посольство США не в первый раз призывает американцев уехать из России, уточнив, что в предупреждении покинуть страну указываются граждане с двойным российским и американским гражданством, передает РИА «Новости».
Он отметил, что граждане России в первую очередь являются таковыми вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть.
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине».
Партия Шольца проиграла выборы в Берлине
СДПГ Олафа Шольца проиграла выборы в земельный парламент Берлина
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Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Каем Вегнером одержал победу на повторных выборах в земельный парламент Берлина, Социал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца показала худший результат за десятилетия.
СДПГ Шольца потерпела поражение в воскресенье на местных выборах в заксобрание Берлина. По предварительным данным, ХДС получает в палате депутатов 28,2%, передает Deutsche Welle* (признан СМИ-иноагентом). Это на 10,2 п. п. больше, чем на прошлых выборах.
СДПГ набирают 18,4% (-3 п. п.), «Зеленые» – 18,4% (-0,5 п. п.). У Левой партии – 12,2% (-1,9 п. п.), «Альтернатива для Германии» получила 9,1% (+1,1 п. п.).
Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 4,6% (-2,5 п. п.) и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент.
Явка избирателей составила 63,1%, что значительно ниже, чем в 2021 году.
В ноябре 2022 года земельный Конституционный суд в Берлине аннулировал результаты земельных и муниципальных выборов 26 сентября 2021 года из-за грубых организационных ошибок на сотнях избирательных участков по всему городу, голосование признали недействительным и постановили провести перевыборы. По заключению суда, задержки и нарушения повлияли на результаты голосования применительно к примерно 60% мест в берлинском парламенте.
Ранее в США Шольцу предсказали скорый крах из-за решения по танкам для Украины.
СМИ: Дудь продал дом в Новой Москве за 42 млн рублей
Стало известно о продаже Дудем машины и дома в Новой Москве
Журналист Юрий Дудь (признан в России иноагентом) продал дом в Новой Москве за 42 млн рублей, а также машину.
Кроме того, он выписался из квартиры своего отца, которая принадлежит Минобороны, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, Дудь владел участком в двенадцать с половиной соток и двухэтажным домом площадью 315 кв. метров. Продал недвижимость журналист в декабре 2022 года.
Напомним, Минюст в апреле прошлого года включил Юрия Дудя в список СМИ-иноагентов.
Взрыв произошел на газопроводе в Ярославской области
В Ярославской области произошел разрыв газопровода
Разрыв газопровода произошел в районе деревни Еремейцево в Мышкинском районе Ярославской области, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.
В пресс-службе добавили, что поступила информация о возгорании газопровода в Мышкинском районе Ярославской области, район деревни Еремейцево. Уточняется, что по прибытии первых подразделений на месте вызова стало известно, что произошел разрыв газопровода, горения нет, диаметр примерно 1 метр, передает ТАСС.
Как добавили в пресс-службе, пострадавших в результате происшествия нет.
Между тем «Газпром Трансгаз» сообщил, что произошел взрыв на резервной ветке магистрального газопровода, транспортировка газа продолжается, пишет «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что на газопроводе в Чувашии начался пожар, пламя от него наблюдалось в нескольких соседних населенных пунктах.
Столтенберг обвинил в запуске шаров над США не только Китай, но и Россию
Столтенберг объяснил появление неопознанных шаров над США активизацией разведки России и КНР
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Появление неопознанных воздушных шаров в небе над США является активизацией разведывательных ведомств Китая и России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своей пресс-конференции в Брюсселе.
Столтенберг отметил, что это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО, пишут «Известия».
Ранее в Белом доме заявили, что все заявления об использовании американскими властями воздушных шаров для слежения над территорией Китая являются ложными.
ВС США после инцидента с китайским аэростатом стали пристальнее наблюдать за воздушным пространством Соединенных Штатов и усилили средства радарного слежения.
В небе на границе США и Канады в последнее время часто замечали воздушные объекты. Очередной неопознанный летающий объект был сбит в субботу Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) над Северной Канадой.
Напомним, глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк заявил, что не исключает возможность внеземного происхождения сбитых за последнюю неделю над США и Канадой объектов.
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