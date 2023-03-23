Forbes оценил действия ЦБ по сохранению устойчивости банковской системы России

Политика главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и укрепление рубля позволили банковской системе России продемонстрировать устойчивость, отметил обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

По его словам, политика укрепления российской банковской системы, несмотря на введенные санкции, оказалась подспорьем в период нестабильной экономической ситуации, передает ТАСС.

Рапоза подчеркнул, что представителям Запада «стало практически невозможно» вести дела с российскими финансовыми учреждениями, тем не менее ничего схожего с банками Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии в России не наблюдается.

По мнению эксперта, основная заслуга в том, что российская банковская система демонстрирует свою устойчивость, является политика главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая на протяжении последнего десятилетия принимала меры, приведшие к закрытию большого количества «слабых частных банков».

Ранее Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых четвертый раз подряд, целесообразность ее повышения регулятор оценит на ближайших заседаниях при усилении проинфляционных рисков.