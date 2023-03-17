Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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17 марта, пятница  |  Последнее обновление — 14:55  |  vz.ru
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Экономическая система Запада затрещала

США и Европа столкнулись с серьезным банковским кризисом Stefan Kiefer/imageBROKER/Global Look Press
Вслед за США спасать свою банковскую систему вынуждена и Европа. Под угрозой банкротства оказался один из крупнейших банков – Credit Suisse. Последствия от его краха вполне сравнимы с банкротством Lehman Brothers, считает предсказавший глобальную рецессию 2008 года экономист Нуриэль Рубини. О чем предупреждает банковский кризис в США и ЕС? Подробности...
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Почему военные в США адекватнее политиков

Великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, заявил Остин после переговоров с Шойгу Zuma, Сергей Бобылев/ТАСС
Пентагон резко снизил накал страстей вокруг упавшего в Черное море беспилотника. Его шеф Ллойд Остин лично позвонил Сергею Шойгу, назвал Россию великой державой и подчеркнул важность контактов с ней. Такое легко можно было представить десять лет назад, но для нынешней политики США это нечто невообразимое. Чем Остин отличается от тех американцев, которые засели в Госдепе и Белом доме?  Подробности...
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Планам ВСУ на Запорожском направлении помешает сама природа

ВСУ сосредотачивают технику и активизируются на южном направлении REUTERS/Oleksandr Ratushniak
В Запорожской области заявляют о наращивании сил ВСУ. В экспертной среде допускают, что в ближайшее время противник может попытаться перейти в контрнаступление, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе. О каких направлениях ударов идет речь и что может противопоставить Россия подобным замыслам?  Подробности...
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Ради пенсионной реформы Франция предала собственную историю

Массовые беспорядки на улицах французских городов вызваны пенсионной реформой Samuel Boivin/Reuters
Массовые беспорядки, поджоги и столкновения с полицией – все это в ночь на пятницу происходило в крупнейших городах Франции. Таким образом французы протестовали против потрясающего решения правительства – повысить пенсионный возраст без разрешения парламента. Оказывается, древняя французская демократия позволяет такое – и совершенно законно. Каким же образом? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как москвичи против польского ига восстали

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев. Подробности...

Запад начал войну с Россией задолго до начала СВО

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя. Подробности...

Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Главная тема


    Ради пенсионной реформы Франция предала собственную историю

    60 км от Севастополя


    CNN: Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря

    амбициозные планы


    В России оценили планы Украины наладить производство и экспорт ядерного топлива

    поддержка украинских раскольников


    РПЦ разорвала отношения с новым главой православной церкви Кипра

    Видео

    линия соприкосновения


    Планам ВСУ на Запорожском направлении помешает сама природа

    инцидент над Черным морем


    Почему военные в США адекватнее политиков

    штурм промзоны


    Артемовск готовят к филигранной военной операции

    визит в Москву


    Асад отдает России священный долг

    подъем со дна моря


    Как Россия добудет секреты американского беспилотника

    главная кинопремия


    Дмитрий Дабб: «Оскар» чуть-чуть испоганил хороший фильм

    на войне как на войне


    Сергей Козлов: Государственный терроризм в США поставлен на поток

    вклад в историю


    Владислав Исаев: Силиконовый пузырь начал лопаться

    на ваш взгляд


    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе реже?

    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

    17 марта 2023, 13:36

    Текст: Елизавета Шишкова

    Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых четвертый раз подряд, целесообразность ее повышения регулятор оценит на ближайших заседаниях при усилении проинфляционных рисков.

    Кроме того, Банк России указал, что оперативные данные в первом квартале 2023 года указывают на продолжающееся восстановление экономической активности, передает ТАСС.

    В ЦБ уточнили, что сейчас темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов.

    Также значительно снизились инфляционные ожидания населения, но все еще сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ в 2023 году может снизить ключевую ставку, однако есть вероятность того, что может понадобиться ее повышение.

    CNN: Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря
    CNN: Россия смогла поднять со дна Черного моря некоторые обломки американского беспилотника
    		   
    17 марта 2023, 00:59
    Фото: Brian Ferguson/U.S. Air Force
    Текст: Антон Никитин

    США считают, что Россия обнаружила в Черном море некоторые обломки американского беспилотника и смогла поднять их, сообщил CNN осведомленный американский чиновник.

    По словам неназванного американского чиновника, Москва ясно дала понять, что попытается извлечь обломки беспилотника, и США считают, что Россия извлекла некоторые обломки. Он описал найденные Россией в Черном море обломки БПЛА как куски стекловолокна или небольшие фрагменты, сообщил CNN.

    Накануне российские СМИ сообщили, что американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.

    Коментарии (29)
    СМИ: Американский БПЛА найден в 60 км от Севастополя
    Севастопольское издание сообщило об обнаружении упавшего в море MQ-9 Reaper в 60 км от Севастополя
    		   
    16 марта 2023, 17:27
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России, сообщают СМИ.

    Как пишет Telegram-канал RT со ссылкой на севастопольское издание ForPost, на дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850–900 м.

    Уточняется, что рядом проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток». Источник уточнил, что достать БПЛА можно будет лишь с помощью средств для подъема затонувших глубоководных подводных лодок.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.

    Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

    Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.

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    Кадыров жестко отреагировал на сожжение Корана ВСУ
    		   
    16 марта 2023, 17:50
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».

    На кадрах видно, как украинские военные разжигают костер страницами из Корана.

    В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что не позволит «никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились».

    «Вот оно ваше истинное фашистско-сатанинское нутро. Посмотрел бы я, как вы осмелитесь дотронуться до Священного Корана, будь в зоне досягаемости до вас хоть один чеченец или мусульманин. Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией», – написал он.

    Он обратился к «мусульманам, которые якобы воюют в составе ВСУ». «Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда?» – написал он.

    Ранее Кадыров призвал российских военнослужащих не жаловаться публично на имеющиеся на передовой проблемы, а ставить в известность вышестоящих офицеров и помогать искать решение задачи.

    Коментарии (44)
    Во Франции раскрыли планы США и НАТО по «контрнаступлению» на Украине
    Французский политик Филиппо заявил о плане США и НАТО этой весной начать на Украине большое контрнаступление
    		   
    17 марта 2023, 06:56
    Фото: imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что у США и НАТО есть план этой весной начать на Украине большое контрнаступление, которое рискует превратиться в мировую войну, так как Польша и страны Прибалтики хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, и готовы на все.

    Филиппо заявил в интервью РИА «Новости», что, по словам осведомленных источников, на Украине грядет большое контрнаступление, организуемое американцами и НАТО. При этом он выразил мнение, что у американцев есть план о начале контрнаступления этой весной.

    Лидер французской партии выразил мнение, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все. Филиппо призвал правительство Франции отстраниться от этого «контрнаступления», так как это рискует превратиться в мировую войну.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.

    Коментарии (25)
    РПЦ разорвала отношения с новым главой православной церкви Кипра
    РПЦ заявила о невозможности общения с новым главой православной церкви Кипра
    		  
    16 марта 2023, 21:12
    Фото: GEORGE CHRISTOPHOROU/EPA/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что невозможно молитвенное общение с новым главой Кипрской православной церкви Георгием после его признания украинских раскольников.

    «Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РПЦ.

    Ранее сообщалось, что Синод не может вести сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые продолжат общение с представителями украинского раскола.

    На Украине президент Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, связанные с Россией.  

    Коментарии (44)
    США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря правила
    США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря ограничения

    16 марта 2023, 20:36

    Текст: Ольга Иванова

    США не будут придерживаться ограничений, введенных Россией в воздушном пространстве в регионе Черного моря в связи с СВО, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, Россия может объявлять и говорить что угодно, в то время как США продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом. Он также добавил, что авиация США летает «в международном пространстве на законных основаниях», передает ТАСС.

    Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эти данные, добавив, что контакта не было.

    Коментарии (57)
    Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами
    		   
    16 марта 2023, 20:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России) обвинил в эфире одного из оппозиционных интернет-каналов Украину в сотрудничестве с нацистами.

    «Я сильно поздравляю Украину с такими партнерами, сильно поздравляю с такими союзниками. Эти, с позволения сказать, союзники Украины, «Русский добровольческий корпус», состоящий из нациков, это нацики были, которые пришли и провели эту карательную акцию против мирного населения [в Брянской области]. Нациков обсуждать бессмысленно. Украине мой привет с такими союзниками», – сказал Шендерович.

    Ранее Росфинмониторинг внес основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, участвовавшего в атаке на села в Брянской области, в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

    Напомним, Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин называется гражданином России, действующим на стороне Украины. По данным ФСБ, он причастен и к другим терактам.

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    Коментарии (36)
    Минобороны показало первые кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
    Минобороны опубликовало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
    		   
    17 марта 2023, 08:59
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Вера Басилая

    Разведывательная группа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с помощью беспилотной авиации, по нему был нанесен огневой удар при помощи многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», сообщили в Министерстве обороны.

    Минобороны опубликовало в Telegram-канале кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО. После того, как разведгруппа выявила опорный пункт ВСУ, для его захвата выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ».

     

    Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований. На видео также показано, как из бронеавтомобиля десантируется отряд пехоты и продолжает вести огонь по противнику.

    «Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тыс. километров.

    «Тайфуны» для ВДВ вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой – орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.

    Коментарии (11)
    Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике
    		   
    16 марта 2023, 15:33
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».

    «Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.

     

    Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.

    Коментарии (18)
    Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой
    		   
    16 марта 2023, 15:48
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

    «Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин.

    Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС.

    «Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он.

    Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя.

    Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.

    Коментарии (43)
    Асад назвал Зеленского клоуном
    Президент Сирии Асад назвал Зеленского клоуном
    		   
    16 марта 2023, 18:56
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала «Соловьев Live» заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном.

    Он пояснил, что выступления Зеленского похожи на клоунаду, передает РИА «Новости».

    «Его цитаты как клоунада – это нам понравилось вообще, то, как он себя ведет, как комедийный актер даже в политике. Нам нужны иногда такие клоуны, чтобы они разрядили обстановку, рассмешили нас чуть-чуть», – сказал Асад.

    Напомним, Асад заявил, что в ближайшие недели подпишет соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно.

    Также Асад поддержал расширение российского военного присутствия в Сирии.

    Коментарии (24)
    Медведев отреагировал на ситуацию с американским беспилотником в Черном море
    Медведев призвал не церемониться с американцами после ситуации с беспилотником в Черном море
    		   
    17 марта 2023, 09:15
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Американцы «вконец оборзели» и церемониться с ними не надо, хотя контакты военных нужны, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил, что международных документов, которые бы регулировали ситуации, подобные с американским беспилотником в Черном море, нет. Он подчеркнул, что Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», которые может устанавливать правительство.

    Эти правила, по словам Медведева, должны соблюдать беспилотники, особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства.

    «Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия», – заключил Медведев (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).

    Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

    Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.

    Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, разрешит ли Турция отправить США боевые корабли к берегам Крыма для якобы поиска беспилотника.

    Коментарии (39)
    США выступили против прекращения огня на Украине
    		  
    16 марта 2023, 21:56
    Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
    Текст: Кристина Цыцура

    Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.

    «Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.

    Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».

    Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. 

    Коментарии (37)
    Турция запретила заправку российских самолетов производства США
    AirportHaber: Власти Турции запретили заправку и техобслуживание самолетов американского производства из РФ и Белоруссии
    		   
    17 марта 2023, 02:51
    Фото: Altan Gocher/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии, сообщило турецкое профильное издание AirportHaber.

    По данным турецкого издания, запрет коснулся работы семи российских, одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика, самолеты которого выполняли рейсы в РФ, сообщил «Коммерсант».

    Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники российского издания в двух авиакомпаниях.

    Как говорится в материале AirportHaber, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию.

    На соответствующих мерах, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

    Вопреки этому в «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов.

    Напомним, в конце января стало известно, что США потребовали от Турции прекратить обслуживать российские и белорусские самолеты американского производства.

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    Экономист объяснил, чем грозит делистинг акций Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi на бирже NASDAQ
    		   
    16 марта 2023, 18:47
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Реальные торги акциями Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi не ведутся практически с начала СВО, поэтому делистинг ценных бумаг на американских площадках никак не скажется на этих четырех российских компаниях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан.

    Руководство американской электронной биржи NASDAQ сообщило российским компаниям Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi о подготовке делистинга их ценных бумаг с американских площадок, он будет осуществлен 24 марта. При этом Московская биржа заявила, что продолжает торги ценными бумагами этих четырех компаний.

    «Реальные торги ценными бумагами этих компаний уже больше года не ведутся, они прекратились почти с самого начала спецоперации России на Украине. Делистинг проводится по техническим причинам», – говорит Лизан.

    По его словам, делистинг акций совершенно никак не скажется ни на одной из российских компаний. Он поясняет, что Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi изначально выходили на этот рынок для того, чтобы привлекать «западные деньги». А поскольку торги уже давно не ведутся, оставаться на этом рынке смысла нет.

    «Тем более, что Yandex готовится дробиться: обособить часть активов, которые будут на Западе работать, отдать их Аркадию Воложу. А основной бизнес у них в России. Соответственно, для компании эта история – попутный ветер в спину», – считает собеседник.

    Напомним, в конце 2022 года сообщалось, что Yandex N.V. рассматривает возможность выделения российской части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса».

    «Теперь надо искать новую биржу, желательно в Азии, где-то в Китае, китайские деньги привлекать. Также деньги можно от арабов привлекать. В этом направлении, скорее всего, и начнут двигаться компании. Все это технические моменты: у нас не будет инвестиций с Запада, поэтому надо искать деньги на Востоке, либо изыскивать средства для развития внутри России. А в остальном на деятельности компаний это вообще никак не отразится», – заключил Лизан.

    Ранее компания «Газпром» объявила о делистинге депозитарных расписок на Лондонской и Сингапурской биржах.

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