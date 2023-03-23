Bloomberg: США боятся быть загнанными в угол из-за отрицания плана Китая по Украине

Bloomberg: США боятся быть загнанными в угол из-за отрицания плана КНР по Украине

США боятся быть «загнанными в угол» из-за проявляемого скептицизма по поводу китайского плана по урегулированию ситуации на Украине, полное отрицание этого вопроса может помочь Китаю доказать другим странам, что Вашингтон не заинтересован в мире, передает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Как говорится в сообщении агентства, которое ссылается на американского чиновника, США обеспокоены, что будут загнаны в угол по поводу китайского предложения, при этом полное отрицание плана КНР может позволить Китаю доказать другим странам, что Вашингтон не заинтересован в мире, передает РИА «Новости».

Как отмечает Bloomberg, несмотря на скептицизм по поводу предложений Китая, состоявшаяся на этой неделе встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «вызвала чувство беспокойства в администрации, что привело к вопросам о более широком подходе США к двум странам».

Как пишет агентство, администрация Байдена пыталась держать Китай в стороне с самого начала конфликта на Украине, тем не менее произошло обратное, и теперь КНР «находит восприимчивую аудиторию» для своих более широких дипломатических усилий по всему миру.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.