Рябков счел невозможными переговоры России с США по СНВ-3

Рябков заявил о невозможности для России вести переговоры с США по СНВ-3 в сложившихся условиях

США следовало раньше договариваться с Россией по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сейчас это невозможно, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как заявил Рябков, сейчас «удобно выносить на публику трактовки, что Россия, извините, хлопнула дверью, когда можно было договориться». «Нет, уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше», – сказал он, добавив, что в нынешних условиях «не может быть и речи ни о каких секретных, открытых, прямых, закрытых» договоренностях по СНВ-3.

Кроме того, по словам Рябкова, нет ни «точек соприкосновения» по данной теме, ни «оснований для переговоров» по восстановлению российского участия, передает РБК.

«Да, это полностью лишено политического смысла, и практической цели в этом не может быть по факту», – приводит его слова «Интерфакс».

Рябков отметил, что даже объявленная Москвой «приверженность центрального количественного ограничения на СНВ по договору» стала «сугубо добровольным» шагом со стороны России.

Напомним, по его словам, курс США на эскалацию конфликта на Украине изменил для России всю обстановку в области безопасности. Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом.